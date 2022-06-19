С Днем медика 2022! Лучшие открытки и картинки к профессиональному празднику

В этом году День медицинского работника в Украине отмечают 19 июня

Ежегодно в третье воскресенье июня, помимо теплого семейного праздника Дня отца, в Украине и в ряде других стран мира отмечается профессиональный праздник — День медика. В 2022 году этот день выпал на воскресенье, 19 июня.

Праздник был установлен президентом Украины Леонидом Кравчуком в 1994 году, когда им был подписан соответствующий Указ от 3 июня "в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения Украины".

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В День медика отмечают тяжелый труд всех работников здравоохранения, от которых зависят человеческие жизни. Особенно в период пандемии коронавируса и войны, когда они практически рискуют своими жизнями.

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