Вітання з днем народження дружині: душевні побажання від коханого чоловіка

Виберіть найкрасивіше привітання дружині з днем народження

Дбати про дружину, дарувати їй кохання та обсипати її компліментами — щоденне завдання чоловіка. Але в день її народження все має бути по-особливому.

Свято жінки повинне значно виділятися в черзі інших днів і запам’ятатися надовго. Привітати дружину з днем народження можна подарунком, про який вона довго мріяла, або романтичною вечерею у ресторані. Це чудові рішення. Але ніщо не зрівняється зі зворушливими побажаннями дружині з днем народження.

Для такого випадку "Телеграф" склав добірку, в якій ви знайдете вітання коханій дружині на будь-який смак. Дайте їй зрозуміти, що вона ваша єдина та неповторна у свій день народження і щодня.

Привітання з днем народження коханій дружині у віршах

Моя дружинонько рідненька, Мій світлий добрий ангелок! Я пригорну тебе до серця, Щоб ти злетіла до зірок. Щоб, мила, ти в цей день відчула, Як сильно я тебе люблю! Із днем народження вітання Тобі сьогодні щиро шлю. Хай розквітає з кожним роком Твоя нев’януча краса. Я поруч буду з кожним кроком, Бо ти найкраща, ти — моя! Зроблю усе, щоб ти, кохана, Була щаслива у житті. Ти — моє серце і натхнення, Я радий був тебе знайти!

Ніколи не втомлюся дякувати долі За те, що поєднала нас з тобою. За теплий погляд твій, уста, немов перлини, За те, що ти тепер моя дружина. В твій день народження дозволь, кохана, привітати, Подякувати за любов і побажати: Здоров’я, успіхів, поваги у людей, Натхнення, радості, нових ідей. Завжди лишатися собою, Такою ж ніжною і вічно молодою. Не в змозі я годинник зупинити, Та обіцяю все життя тебе одну любити.

З днем народження, кохана! Ти чарівна, незрівняна. Хай іскряться щастям очі, Буде все, як ти захочеш. Ти — родини берегиня І прекрасна господиня, Тепло й затишно з тобою. Залишайсь завжди такою!

Привітання з днем народження для дружини своїми словами

Сонечко моє. Цього дня бажаю тобі кохання, позитивного настрою та душевної рівноваги. Тебе оточують лише вірні, гідні люди. Ми віримо тобі та в тебе. Ти досягаєш усього, що бажаєш. Я люблю тебе.

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Кохана дружина, з днем народження! Залишайся завжди такою ж витонченою, дотепною і карколомною. Я дуже радий, що зустрів тебе. Своїм оптимізмом ти заражаєш усіх довкола. Ти краще всіх!

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Моя єдина, я вітаю тебе з днем народження! Ангел мій, дружина кохана, ти для мене найкраща жінка на планеті, і я дуже люблю тебе і захоплююсь кожним твоїм рухом. Нехай же твоя грація та чарівність тільки додає тонких витончених ноток досконалості. Я тобі бажаю щастя, світлих емоцій, душевних зустрічей та незабутніх хвилин солодкого задоволення. Знай, що завжди поряд я — твоя підтримка, захист, опора, і звичайно ж, поряд твоя міцна, любляча сім’я.

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Кохана моя, хочу, щоб завжди виконувалися всі твої бажання, здійснювалися намічені цілі. Нехай на душі завжди буде спокій та комфорт. Вдалих та світлих днів тобі.

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З днем народження, моя кохана половинка. Ти — моє щастя та радість, тепло та затишок, підтримка та турбота. Будь завжди неповторною та загадковою, відкритою для радості та натхнення. Нехай наша сім’я завжди залишається для тебе джерелом сили й любові, яке ми наповнюватимемо разом усе життя!

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Люба моя, кохана дружино, вітаю тебе з днем народження! Як добре, що моя друга половинка це ти. І який я молодець, що колись вибрав саме тебе. Дякую тобі, що ти відповіла мені згодою та подарувала мені щастя жити з тобою разом. Я бажаю тобі, щоб твоє життя було наповнене щастям. А любов та ніжність обіцяю дарувати тобі особисто я. Хай у тебе все буде добре. І всі твої мрії та бажання збудуться, а я тобі допоможу в цьому.

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