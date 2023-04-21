Вітання з днем народження дружині: душевні побажання від коханого чоловіка
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Виберіть найкрасивіше привітання дружині з днем народження
Дбати про дружину, дарувати їй кохання та обсипати її компліментами — щоденне завдання чоловіка. Але в день її народження все має бути по-особливому.
Свято жінки повинне значно виділятися в черзі інших днів і запам’ятатися надовго. Привітати дружину з днем народження можна подарунком, про який вона довго мріяла, або романтичною вечерею у ресторані. Це чудові рішення. Але ніщо не зрівняється зі зворушливими побажаннями дружині з днем народження.
Для такого випадку "Телеграф" склав добірку, в якій ви знайдете вітання коханій дружині на будь-який смак. Дайте їй зрозуміти, що вона ваша єдина та неповторна у свій день народження і щодня.
Привітання з днем народження коханій дружині у віршах
Моя дружинонько рідненька,
Мій світлий добрий ангелок!
Я пригорну тебе до серця,
Щоб ти злетіла до зірок.
Щоб, мила, ти в цей день відчула,
Як сильно я тебе люблю!
Із днем народження вітання
Тобі сьогодні щиро шлю.
Хай розквітає з кожним роком
Твоя нев’януча краса.
Я поруч буду з кожним кроком,
Бо ти найкраща, ти — моя!
Зроблю усе, щоб ти, кохана,
Була щаслива у житті.
Ти — моє серце і натхнення,
Я радий був тебе знайти!
Ніколи не втомлюся дякувати долі
За те, що поєднала нас з тобою.
За теплий погляд твій, уста, немов перлини,
За те, що ти тепер моя дружина.
В твій день народження дозволь, кохана, привітати,
Подякувати за любов і побажати:
Здоров’я, успіхів, поваги у людей,
Натхнення, радості, нових ідей.
Завжди лишатися собою,
Такою ж ніжною і вічно молодою.
Не в змозі я годинник зупинити,
Та обіцяю все життя тебе одну любити.
З днем народження, кохана!
Ти чарівна, незрівняна.
Хай іскряться щастям очі,
Буде все, як ти захочеш.
Ти — родини берегиня
І прекрасна господиня,
Тепло й затишно з тобою.
Залишайсь завжди такою!
Привітання з днем народження для дружини своїми словами
Сонечко моє. Цього дня бажаю тобі кохання, позитивного настрою та душевної рівноваги. Тебе оточують лише вірні, гідні люди. Ми віримо тобі та в тебе. Ти досягаєш усього, що бажаєш. Я люблю тебе.
***
Кохана дружина, з днем народження! Залишайся завжди такою ж витонченою, дотепною і карколомною. Я дуже радий, що зустрів тебе. Своїм оптимізмом ти заражаєш усіх довкола. Ти краще всіх!
***
Моя єдина, я вітаю тебе з днем народження! Ангел мій, дружина кохана, ти для мене найкраща жінка на планеті, і я дуже люблю тебе і захоплююсь кожним твоїм рухом. Нехай же твоя грація та чарівність тільки додає тонких витончених ноток досконалості. Я тобі бажаю щастя, світлих емоцій, душевних зустрічей та незабутніх хвилин солодкого задоволення. Знай, що завжди поряд я — твоя підтримка, захист, опора, і звичайно ж, поряд твоя міцна, любляча сім’я.
***
Кохана моя, хочу, щоб завжди виконувалися всі твої бажання, здійснювалися намічені цілі. Нехай на душі завжди буде спокій та комфорт. Вдалих та світлих днів тобі.
***
З днем народження, моя кохана половинка. Ти — моє щастя та радість, тепло та затишок, підтримка та турбота. Будь завжди неповторною та загадковою, відкритою для радості та натхнення. Нехай наша сім’я завжди залишається для тебе джерелом сили й любові, яке ми наповнюватимемо разом усе життя!
***
Люба моя, кохана дружино, вітаю тебе з днем народження! Як добре, що моя друга половинка це ти. І який я молодець, що колись вибрав саме тебе. Дякую тобі, що ти відповіла мені згодою та подарувала мені щастя жити з тобою разом. Я бажаю тобі, щоб твоє життя було наповнене щастям. А любов та ніжність обіцяю дарувати тобі особисто я. Хай у тебе все буде добре. І всі твої мрії та бажання збудуться, а я тобі допоможу в цьому.
Відеолистівки дружині з днем народження
Раніше "Телеграф" публікував листівки, якими можна привітати близьку людину з добрим ранком.