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Красиві вітання жінці: листівки з ювілеєм

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Листівка для жінки на ювілей
Листівка для жінки на ювілей. Фото telegraf.com.ua

Виберіть особливу вітальну картинку для жінки

Ювілей — особливе свято, яке викликає подвійні почуття. З одного боку ця дата дає привід для смутку через роки життя що пролетіли. З іншого боку — це свято, яке наповнене радістю та зустрічами з найдорожчими людьми.

Красива листівка з ювілеєм для жінки на додаток до душевних побажань подарує іменинниці додаткові хвилини щастя та підтримає атмосферу справжнього свята. Підібрати вітальну картинку можна у цій добірці, яку спеціально для своїх читачів створив "Телеграф".

Оригінальні картинки з ювілеєм жінці

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Раніше "Телеграф" розповідав, яке привітання обрати на ювілей бабусі. Також читайте про те, які подарунки не варто дарувати, щоби не притягувати негатив.

Теги:
#Ювілей #Поздоровлення #Картинки #Листівки