З ювілеєм 55 років: красиві листівки та привітання жінці

Виберіть для жінки найкраще привітання з днем народження 55 років

День народження 55 років ще називають ювілеєм "двох п’ятірок". Це красива та важлива дата для жінки. У 55 років часто кар’єра та робота йдуть на другий план, а от із рідними та близькими виходить проводити набагато більше часу.

У таку дату не можна залишати жінку без уваги. Обов’язково підготуйте для неї гарні вітання з 55-річчям у віршах чи прозі. Ювілярку можна порадувати симпатичною листівкою.

У цій добірці "Телеграфа" зібрано побажання з днем народження на 55 років жінці, якими можна привітати іменинницю у месенджері чи особисто.

Вітання з ювілеєм 55 жінці у віршах

Летять літа, мов бистрі води, І не вернути їх назад. А нам не віриться сьогодні, Що Вам уже – 55. Хай нових днів ще буде безліч, Без ліку щастя і пісень, Прийміть вітання найщиріші В цей світлий ювілейний день. Здоров’я, щастя зичим не на рік На все життя бажаєм його щиро. Щоб радісним і довгим був Ваш вік З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

55 — це славна дата, 55 — золотий ювілей, У 55 будь щаслива, багата, У 55 ні про що не шкодуй!

П’ятдесят п’ять — яка чудова дата! Дозвольте Вас сьогодні сердечно привітати! Бажаємо натхнення, успіху, тепла, Щоб молодість в душі багато років ще була. Ми зичимо здоров’я міцного, як горіх, Хай у оселі Вашій завжди лунає сміх. Нехай всі рідні люблять і поважають Вас, А всі Ваші знайомі — цінують повсякчас!

У твій святковий ювілей Бажаю здійснення всіх мрій. Бажаю достатку, миру й добра, Щоб доля прихильна до тебе була. Хай усе складається гарно, Хай кожна хвилина проходить не марно. Бажаю лише добрих подій, Щасливим хай буде шлях твій.

Побажання з 55-річчям жінці своїми словами

З днем народження, із цим гарним ювілеєм! Дві п’ятірки підтверджують, що ти завжди була і залишаєшся відмінницею. І в житті, і в роботі, і в сім’ї, і в дружбі однієї п’ятірки мало тобі, ставимо дві! Люби, дружи, квітни та гарної, на зло рокам. Знайди душевний спокій і просте жіноче щастя, яке приходить тоді, коли точно знаєш, що і в тебе, і у твоїх близьких все добре, і можна більше часу приділити собі. Хороших та яскравих днів тобі, добрих ночей. Ми всі тебе любимо. З Днем народження!

Сьогодні твій день народження! І це не звичайне свято, це прекрасна ювілейна дата — п’ятдесят п’ять років! Від душі тебе вітаю і бажаю всього найдобрішого, найсвітлішого і найприємнішого! Нехай завжди оточують рідні та близькі, нехай здійснюються найзаповітніші та сміливіші мрії, завжди будь здорова і дуже щаслива!

Раніше у віці 55 років можна було виходити на пенсію. Тепер все інакше! Навіть держава визнала, що ти ще молода, красива, сповнена сил і здоров’я! Вітаю тебе з ювілейним днем народження! Бажаю, щоб краса не в’янула, доброта не зникала, радість не минала, а щастя і любов наповнювали серце до країв!

Прекрасна подія стала нагодою для зустрічі: ми відзначаємо твоє 55-річчя! Ти чудова і красива жінка, добра і віддана людина. Вітаємо тебе зі знаковою датою! Нехай цифри диктують, що настав пенсійний вік — а ми побажаємо тобі жити й надалі цікаво, повноцінно та не хворіти.

Вітаю вас із ювілеєм! І нехай за плечима 55 років, це означає, що ваша справжня жіноча мудрість показує вам істину у житті! Тому бажаю вам від щирого серця з величезним задоволенням згадувати минуле, насолоджуватися сьогоденням і впевнено крокувати назустріч до майбутнього, адже у світі ще море незбагненного щастя та насолоди!

55 — це лише цифра. А головне в житті – це стан душі. Бажаємо, щоб твоя душа завжди залишалася юною та романтичною, сповненою чудес, любові та казок. Нехай віра в людей, добро і вічну молодість ніколи не покидає тебе. Завжди світись від щастя, наповнюй своє життя лише радістю, оптимізмом та добрими подіями. З ювілеєм!

З ювілеєм тебе вітаємо! Тобі сьогодні 55, і прожити стільки ж тобі бажаємо. Також бажаємо здоров’я, добра, усмішок, терпіння, спокійного сну, завзятого сміху, квітів і парфумів, і в житті успіху, і солодких тортів. Щоб щастя в надлишку і грошів віз, прекрасних друзів, кожен день червоних троянд. Сьогодні ти найкраща, як і завжди. З Днем народження! Від щирого серця всі ці теплі слова.

У день вашого 55-річчя я хочу привітати вас із днем народження та побажати завжди жити в гармонії зі своєю душею та тілом. Нехай ваша енергія ніколи не згасає, нехай так само горить вогник спраги життя і нових знань. Попереду на вас чекають захопливі пригоди, і я бажаю вам пройти їх разом зі своїми близькими людьми. Здоров’я вам та довголіття.

Красиві листівки з ювілеєм жінці 55 років

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