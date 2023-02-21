С юбилеем 55 лет: красивые открытки и поздравления женщине

Выберите для женщины лучшее поздравление с днем рождения 55 лет

День рождения 55 лет еще называют юбилей "двух пятерок". Это красивая и важная дата для женщины. В 55 лет часто карьера и работа уходят на второй план, а вот с родными и близкими получается проводить намного больше времени.

В такую дату нельзя оставлять женщину без внимания. Обязательно подготовьте для нее красивые поздравления с 55-летием в стихах или прозе. Юбиляршу можно порадовать симпатичной открыткой.

В этой подборке "Телеграфа" собраны пожелания с днем рождения на 55 лет женщине, которыми можно поздравить именинницу в мессенджере или лично.

Поздравление с юбилеем 55 женщине в стихах

Прекрасный возраст — 55, Жизнь начинается опять. Так жить желаем, как царица, Ни в чем себя не ущемлять! Чудесных внуков воспитать, На море часто отдыхать. И выглядеть всегда прекрасно, Вот как сейчас — на цифру "5"!

55 — это славная дата, 55 — золотой юбилей, В 55 будь счастлива, богата, В 55 ни о чем не жалей!

Блестят сегодня две пятерки — У Вас сегодня юбилей. Пусть жизнь подарит много ярких, Чудесных и приятных дней! Что счастье женское вмещает — Всё это Вам желаем мы: Любви, что будто окрыляет, Надежды, радости, весны! Пусть годы медленно считают, Что им положено считать, Душа же, внешность убеждают, Что Вам всего лишь двадцать пять!

Две пятерки — это дата, Но серьезность не для вас! Вы красотка, и, конечно, Поздравляем мы сейчас. Вы как юная девчонка, У которой взгляд горит. За плечами уже много, Еще больше впереди… Будьте счастливы, здоровы, И умны, и веселы. Никогда не хмурьте брови, Не склоняйте головы. И на ноте той веселой Скажем дружно в этот час: "Вам всего лишь 18, Остальное — это стаж!"

Вот и снова пятьдесят, А в придачу еще пять. Время вновь омолодиться, Жизнью вдоволь насладиться. Пожелаю сил, терпенья, Быстрого проблем решенья. Счастья женского, любви, Безупречной красоты. Пусть счастливые года Льются плавно, не спеша. Лишь приятные заботы Придадут еще работы.

Пожелания с 55 летием женщине своими словами

С днем рождения, с этим красивым юбилеем! Две пятерки подтверждают, что ты всегда была и остаешься отличницей. И в жизни, и в работе, и в семье, и в дружбе одной пятерки тебе мало, ставим две! Люби, дружи, цвети и хорошей, назло годам. Обрети душевное спокойствие и простое женское счастье, которое приходит тогда, когда точно знаешь, что и у тебя, и у твоих любимых всё хорошо, и можно больше времени уделить себе. Хороших и ярких дней тебе, добрых ночей. Мы все тебя любим. С днем рождения

Сегодня твой день рождения! И это не обычный праздник, это юбилейная прекрасная дата — пятьдесят пять лет! От души тебя поздравляю и желаю всего самого доброго, светлого и приятного! Пусть всегда окружают любимые, родные и близкие, пусть исполняются самые заветные и смелые мечты, всегда будь здорова и очень счастлива!

Раньше в возрасте 55 лет можно было выходить на пенсию. Теперь все иначе! Даже государство признало, что ты еще молода, красива, полна сил и здоровья! Поздравляю тебя с юбилейным днем рождения! Желаю, чтобы красота не увядала, доброта не иссякала, радость не проходила, а счастье и любовь наполняли сердце до самых краев!

Прекрасное событие послужило нам поводом для встречи: мы отмечаем твоё 55-летие! Ты замечательная и красивая женщина, добрый и преданный человек. Поздравляем тебя со знаковой датой! Пусть цифры диктуют, что наступил пенсионный возраст — а мы пожелаем тебе жить и дальше интересно, полноценно и не болеть.

Поздравляю вас с юбилеем! И пускай за плечами 55 лет, это значит, что ваша настоящая женская мудрость показывает вам истину в жизни! Поэтому желаю вам от всей души с огромным удовольствием вспоминать прошлое, наслаждаться настоящим и уверенно шагать навстречу к будущему, ведь в мире еще море непостижимого счастья и наслаждения!

55 — это всего лишь цифра. А главное в жизни — это состояние души. Желаем, чтобы твоя душа всегда оставалась юной и романтичной, наполненной чудесами, любовью и сказками. Пускай вера в людей, добро и вечную молодость никогда не покидает тебя. Всегда светись от счастья, наполняй свою жизнь только радостью, оптимизмом и добрыми событиями. С юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем! Тебе сегодня 55, и прожить столько же тебе желаем. Также желаем здоровья, добра, улыбок, терпенья, спокойного сна, задорного смеха, цветов и духов, и в жизни успеха, и сладких тортов. Чтобы счастья в избытке и денежек воз, прекрасных друзей, каждый день алых роз. Сегодня ты лучшая, как и всегда. С днем рождения! От всего сердца все эти теплые слова.

В день вашего 55-летия я хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать всегда жить в гармонии со своей душой и телом. Пусть ваша энергия никогда не угасает, пусть все так же горит огонек жажды жизни и новых знаний. Впереди вас ждут увлекательные приключения, и я желаю вам пройти их вместе со своими близкими людьми. Здоровья вам и долголетия.

Красивые открытки с юбилеем женщине 55 лет

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