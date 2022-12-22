Поздравления с днем рождения бабушке: стихи и открытки
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Подборка самых лучших поздравлений бабушке от внучки или внука, которым следует уделить особое внимание.
Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником. Не исключение — день рождения бабушки. К нему готовится и виновница торжества, и приглашенные гости. Если в задачи именинницы входит подготовка праздничного стола, то внуки обычно готовят в качестве поздравления стих бабушке на день рождения.
Пусть даже небольшой, но красивый и душевный стих для бабушки на день рождения несомненно растрогает именинницу и возможно она даже пустит слезу умиления. Таким нехитрым способом внуки еще раз выразят свою безграничную любовь и нежность. Трогательный стих бабушке на день рождения можно найти в этой подборке "Телеграфа".
Стихи для бабушки в день рождения
Бабушка, тебе желаю
Сил, здоровья, красоты.
Будь душою молодая,
И себя ты береги.
Находи повсюду радость,
Улыбайся и мечтай.
Все тревоги и усталость
От себя ты отпускай.
Пускай этот день рождения
Соберет вокруг родных,
Их любовь и уважение
Сердце счастьем озарит.
Бабуля, с днем рождения!
Здоровой будь всегда.
Желаю долголетия,
Удачи и добра.
Невзгоды пусть любые все
Уходят навсегда.
Будь молодой, счастливой.
Не болей ты никогда.
Ты, бабуля, просто класс —
Супербабушка у нас!
Поздравляем с днем рожденья,
Пожелать хотим тотчас:
Береги себя, родная!
Сил, здоровья, красоты.
Ведь в душе ты молодая,
Так пусть сбудутся мечты!
Я желаю много солнца,
Мира, счастья и добра
Лучшей бабушке на свете.
С днем рождения, тебя!
Сил душевных и здоровья,
Смеха, радостей, любви,
Уважения, достатка,
Всех благ мира, красоты!
Каждый миг пускай наполнен
Будет счастьем, волшебством.
Тепло близких и забота
Согревают день за днем!
Бабушка моя родная,
В мире нет тебя родней.
С днем рожденья поздравляю,
Пожелать хочу скорей
Долголетия и счастья,
И здоровья как гранит.
А от бед всех и напастей
Ангел пусть тебя хранит.
Люблю тебя, бабуля!
И как же не любить?
Ты столько своей ласки
Смогла в меня вложить.
Ты столько сил душевных,
Любви и доброты
Дарила в моем детстве.
Бабуля, чудо — ты.
Желаю в день рожденья
Усталости не знать,
Здоровьем до ста лет чтоб
Могла ты щеголять.
Будь счастлива, родная,
Повсюду успевай
И жизнью наслаждаться,
Бабуль, не забывай.
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