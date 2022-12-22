Поздравления с днем рождения бабушке: стихи и открытки

Подборка самых лучших поздравлений бабушке от внучки или внука, которым следует уделить особое внимание.

Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником. Не исключение — день рождения бабушки. К нему готовится и виновница торжества, и приглашенные гости. Если в задачи именинницы входит подготовка праздничного стола, то внуки обычно готовят в качестве поздравления стих бабушке на день рождения.

Пусть даже небольшой, но красивый и душевный стих для бабушки на день рождения несомненно растрогает именинницу и возможно она даже пустит слезу умиления. Таким нехитрым способом внуки еще раз выразят свою безграничную любовь и нежность. Трогательный стих бабушке на день рождения можно найти в этой подборке "Телеграфа".

Стихи для бабушки в день рождения

Бабушка, тебе желаю

Сил, здоровья, красоты.

Будь душою молодая,

И себя ты береги.

Находи повсюду радость,

Улыбайся и мечтай.

Все тревоги и усталость

От себя ты отпускай.

Пускай этот день рождения

Соберет вокруг родных,

Их любовь и уважение

Сердце счастьем озарит.

Стих для бабушки с днем рождения

Бабуля, с днем рождения!

Здоровой будь всегда.

Желаю долголетия,

Удачи и добра.

Невзгоды пусть любые все

Уходят навсегда.

Будь молодой, счастливой.

Не болей ты никогда.

С днем рождения, бабушка

Ты, бабуля, просто класс —

Супербабушка у нас!

Поздравляем с днем рожденья,

Пожелать хотим тотчас:

Береги себя, родная!

Сил, здоровья, красоты.

Ведь в душе ты молодая,

Так пусть сбудутся мечты!

Открытка бабушке

Я желаю много солнца,

Мира, счастья и добра

Лучшей бабушке на свете.

С днем рождения, тебя!

Сил душевных и здоровья,

Смеха, радостей, любви,

Уважения, достатка,

Всех благ мира, красоты!

Каждый миг пускай наполнен

Будет счастьем, волшебством.

Тепло близких и забота

Согревают день за днем!

Стих бабушке

Бабушка моя родная,

В мире нет тебя родней.

С днем рожденья поздравляю,

Пожелать хочу скорей

Долголетия и счастья,

И здоровья как гранит.

А от бед всех и напастей

Ангел пусть тебя хранит.

Люблю тебя, бабуля!

И как же не любить?

Ты столько своей ласки

Смогла в меня вложить.

Ты столько сил душевных,

Любви и доброты

Дарила в моем детстве.

Бабуля, чудо — ты.

Желаю в день рожденья

Усталости не знать,

Здоровьем до ста лет чтоб

Могла ты щеголять.

Будь счастлива, родная,

Повсюду успевай

И жизнью наслаждаться,

Бабуль, не забывай.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые картинки и открытки с днем рождения старшей сестре.