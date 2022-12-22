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Поздравления с днем рождения бабушке: стихи и открытки

Автор
Татьяна Москаленко Татьяна Москаленко
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Автор
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Выберите лучшее поздравление для бабушки
Выберите лучшее поздравление для бабушки. Фото pexels.com

Подборка самых лучших поздравлений бабушке от внучки или внука, которым следует уделить особое внимание.

Такие праздники, как дни рождения любят не только за то, что можно собраться в кругу родных и близких, но и поздравить именинника с его праздником. Не исключение — день рождения бабушки. К нему готовится и виновница торжества, и приглашенные гости. Если в задачи именинницы входит подготовка праздничного стола, то внуки обычно готовят в качестве поздравления стих бабушке на день рождения.

Пусть даже небольшой, но красивый и душевный стих для бабушки на день рождения несомненно растрогает именинницу и возможно она даже пустит слезу умиления. Таким нехитрым способом внуки еще раз выразят свою безграничную любовь и нежность. Трогательный стих бабушке на день рождения можно найти в этой подборке "Телеграфа".

Стихи для бабушки в день рождения

Бабушка, тебе желаю

Сил, здоровья, красоты.

Будь душою молодая,

И себя ты береги.

Находи повсюду радость,

Улыбайся и мечтай.

Все тревоги и усталость

От себя ты отпускай.

Пускай этот день рождения

Соберет вокруг родных,

Их любовь и уважение

Сердце счастьем озарит.

поздравительные стихи для бабушки
Стих для бабушки с днем рождения

Бабуля, с днем рождения!

Здоровой будь всегда.

Желаю долголетия,

Удачи и добра.

Невзгоды пусть любые все

Уходят навсегда.

Будь молодой, счастливой.

Не болей ты никогда.

открытка бабушке на др
С днем рождения, бабушка

Ты, бабуля, просто класс —

Супербабушка у нас!

Поздравляем с днем рожденья,

Пожелать хотим тотчас:

Береги себя, родная!

Сил, здоровья, красоты.

Ведь в душе ты молодая,

Так пусть сбудутся мечты!

Картинка бабушка с днем рождения
Открытка бабушке

Я желаю много солнца,

Мира, счастья и добра

Лучшей бабушке на свете.

С днем рождения, тебя!

Сил душевных и здоровья,

Смеха, радостей, любви,

Уважения, достатка,

Всех благ мира, красоты!

Каждый миг пускай наполнен

Будет счастьем, волшебством.

Тепло близких и забота

Согревают день за днем!

стих с днем рождения бабушке
Стих бабушке

Бабушка моя родная,

В мире нет тебя родней.

С днем рожденья поздравляю,

Пожелать хочу скорей

Долголетия и счастья,

И здоровья как гранит.

А от бед всех и напастей

Ангел пусть тебя хранит.

Люблю тебя, бабуля!

И как же не любить?

Ты столько своей ласки

Смогла в меня вложить.

Ты столько сил душевных,

Любви и доброты

Дарила в моем детстве.

Бабуля, чудо — ты.

Желаю в день рожденья

Усталости не знать,

Здоровьем до ста лет чтоб

Могла ты щеголять.

Будь счастлива, родная,

Повсюду успевай

И жизнью наслаждаться,

Бабуль, не забывай.

Ранее "Телеграф" публиковал красивые картинки и открытки с днем рождения старшей сестре.

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