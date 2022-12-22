Вітання з днем народження бабусі: вірші та листівки
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Підбірка найкращих поздоровлень бабусі від онуки або онука, яким слід приділити особливу увагу.
Такі свята, як дні народження, люблять не лише за те, що можна зібратися в колі рідних та близьких, а й привітати іменинника з його святом. Не виняток – день народження бабусі. До нього готується і винуватиця урочистостей, і запрошені гості. Якщо у завдання іменинниці входить підготовка святкового столу, то онуки зазвичай готують у якості вітання вірш бабусі на день народження.
Нехай навіть невеликий, але гарний і душевний вірш для бабусі на день народження безперечно зворушить іменинницю і можливо вона навіть пустить сльозу розчулення. Таким нехитрим способом онуки ще раз висловлять своє безмежне кохання та ніжність. Зворушливий вірш бабусі на день народження можна знайти у цій добірці "Телеграфа".
Вірші для бабусі у день народження
Бажаємо довго тобі ще прожити,
Здоров’я міцного на довгий вік,
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ.
Усе було в житті — і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин…
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних і щасливих днин.
Прийми найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ.
***
Хай родить картопля, буряк та капуста,
В кишені й на грядках щоб зелені густо,
Щоб ти ні у чім собі не відмовляла,
Меню в ресторані крутім замовляла.
Щоб ти відпочити могла на курорті,
Жила щоб у розкошах, шику, комфорті,
Щодня щоб була ти у гуморі, в дусі!
Вітаю зі святом, рідненька бабусю!
Дай Вам, Боже, днів щасливих
Дай добра, здоров'я й сили,
Дай достатку, згоди, втіхи,
Змоги дай життю радіти,
І ділитись словом щирим,
Теплим, лагідним, правдивим.
Хай вас Бог благословляє
Многа літ Вам посилає!
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта!
***
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,
Хай життєвий досвід творить з буднів свята,
Господь дарує довгих-довгих літ!
Журавлиним ключем відлітають літа,
Сивина засріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,
Те ж тепло незгасиме в долонях.
Щоб сонечко завжди Вам всміхалось,
Щоб діти вам вклонялись,
Щоби Ваша доброта в онуках проросла,
Щоб завжди Вас шанували і у холод зігрівали.
Хай святий Ваш ангел-хоронитель
Не залишає Вас у клопотах усіх.
Для Вас він захисник, супутник і цілитель
На все життя, на довгий вік.
Раніше "Телеграф" публікував красиві картинки та листівки з днем народження старшої сестри.