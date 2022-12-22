Вітання з днем народження бабусі: вірші та листівки

Підбірка найкращих поздоровлень бабусі від онуки або онука, яким слід приділити особливу увагу.

Такі свята, як дні народження, люблять не лише за те, що можна зібратися в колі рідних та близьких, а й привітати іменинника з його святом. Не виняток – день народження бабусі. До нього готується і винуватиця урочистостей, і запрошені гості. Якщо у завдання іменинниці входить підготовка святкового столу, то онуки зазвичай готують у якості вітання вірш бабусі на день народження.

Нехай навіть невеликий, але гарний і душевний вірш для бабусі на день народження безперечно зворушить іменинницю і можливо вона навіть пустить сльозу розчулення. Таким нехитрим способом онуки ще раз висловлять своє безмежне кохання та ніжність. Зворушливий вірш бабусі на день народження можна знайти у цій добірці "Телеграфа".

Вірші для бабусі у день народження

Бажаємо довго тобі ще прожити,

Здоров’я міцного на довгий вік,

Щоб внуків встигла одружити

Й благословити правнуків у світ.

Усе було в житті — і радості, і біди,

І мед солодкий, і гіркий полин…

Нехай тепер буде найменше кривди,

А більше гарних і щасливих днин.

Прийми найкращі наші побажання,

Яскравих квітів незабутній цвіт.

Нехай це добре, щире привітання

Звучить ще добру сотню літ.

Привітання з днем народження

***

Хай родить картопля, буряк та капуста,

В кишені й на грядках щоб зелені густо,

Щоб ти ні у чім собі не відмовляла,

Меню в ресторані крутім замовляла.

Щоб ти відпочити могла на курорті,

Жила щоб у розкошах, шику, комфорті,

Щодня щоб була ти у гуморі, в дусі!

Вітаю зі святом, рідненька бабусю!

Дай Вам, Боже, днів щасливих

Дай добра, здоров'я й сили,

Дай достатку, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти,

І ділитись словом щирим,

Теплим, лагідним, правдивим.

Хай вас Бог благословляє

Многа літ Вам посилає!

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Привітання бабусі

***

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!

Бабусі з днем народження

Журавлиним ключем відлітають літа,

Сивина засріблила вже скроні,

Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,

Те ж тепло незгасиме в долонях.

Щоб сонечко завжди Вам всміхалось,

Щоб діти вам вклонялись,

Щоби Ваша доброта в онуках проросла,

Щоб завжди Вас шанували і у холод зігрівали.

Хай святий Ваш ангел-хоронитель

Не залишає Вас у клопотах усіх.

Для Вас він захисник, супутник і цілитель

На все життя, на довгий вік.

Раніше "Телеграф" публікував красиві картинки та листівки з днем народження старшої сестри.