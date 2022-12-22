Рус

Вітання з днем народження бабусі: вірші та листівки

Автор
Тетяна Москаленко Тетяна Москаленко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1603
Виберіть найкраще вітання для бабусі
Виберіть найкраще вітання для бабусі. Фото pexels.com

Підбірка найкращих поздоровлень бабусі від онуки або онука, яким слід приділити особливу увагу.

Такі свята, як дні народження, люблять не лише за те, що можна зібратися в колі рідних та близьких, а й привітати іменинника з його святом. Не виняток – день народження бабусі. До нього готується і винуватиця урочистостей, і запрошені гості. Якщо у завдання іменинниці входить підготовка святкового столу, то онуки зазвичай готують у якості вітання вірш бабусі на день народження.

Нехай навіть невеликий, але гарний і душевний вірш для бабусі на день народження безперечно зворушить іменинницю і можливо вона навіть пустить сльозу розчулення. Таким нехитрим способом онуки ще раз висловлять своє безмежне кохання та ніжність. Зворушливий вірш бабусі на день народження можна знайти у цій добірці "Телеграфа".

Вірші для бабусі у день народження

Бажаємо довго тобі ще прожити,

Здоров’я міцного на довгий вік,

Щоб внуків встигла одружити

Й благословити правнуків у світ.

Усе було в житті — і радості, і біди,

І мед солодкий, і гіркий полин…

Нехай тепер буде найменше кривди,

А більше гарних і щасливих днин.

Прийми найкращі наші побажання,

Яскравих квітів незабутній цвіт.

Нехай це добре, щире привітання

Звучить ще добру сотню літ.

Вірш бабусі на день народження
Привітання з днем народження

***

Хай родить картопля, буряк та капуста,

В кишені й на грядках щоб зелені густо,

Щоб ти ні у чім собі не відмовляла,

Меню в ресторані крутім замовляла.

Щоб ти відпочити могла на курорті,

Жила щоб у розкошах, шику, комфорті,

Щодня щоб була ти у гуморі, в дусі!

Вітаю зі святом, рідненька бабусю!

Дай Вам, Боже, днів щасливих

Дай добра, здоров'я й сили,

Дай достатку, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти,

І ділитись словом щирим,

Теплим, лагідним, правдивим.

Хай вас Бог благословляє

Многа літ Вам посилає!

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта!

Вірші для бабусі у день народження
Привітання бабусі

***

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свята,

Господь дарує довгих-довгих літ!

Привітання бабусі на день народження
Бабусі з днем народження

Журавлиним ключем відлітають літа,

Сивина засріблила вже скроні,

Тільки в серці у Вашім та ж струна золота,

Те ж тепло незгасиме в долонях.

Щоб сонечко завжди Вам всміхалось,

Щоб діти вам вклонялись,

Щоби Ваша доброта в онуках проросла,

Щоб завжди Вас шанували і у холод зігрівали.

Хай святий Ваш ангел-хоронитель

Не залишає Вас у клопотах усіх.

Для Вас він захисник, супутник і цілитель

На все життя, на довгий вік.

Раніше "Телеграф" публікував красиві картинки та листівки з днем народження старшої сестри.

Теги:
#Вірші #Поздоровлення #Листівки #Вітання з днем народження #Привітання з днем народження у віршах #Привітання з днем народження в прозі #Привітання з днем народження в листівках #Вітання бабусі #Привітання з днем народження бабусі