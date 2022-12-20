Привітання онука з днем народження: зворушливі побажання від бабусі

Свята онуків мають особливе значення для бабусь

Поява онуків — велике щастя для бабусь. З перших днів життя вони оточують їх своєю турботою. Бабусі з неймовірним трепетом та теплотою ставляться до своїх онуків. Часто буває так, що онуки проводять із ними набагато більше часу, ніж із батьками.

Звичайно ж, день народження онука — особливе свято для будь-якої бабусі. І у святковий день хочеться сказати ненаглядному внучку ще більше ніжних і теплих слів, висловити якнайбільше побажань. Зворушливі привітання з днем народження для онука від бабусі ви знайдете у цій збірці "Телеграфа".

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Мрій, онучку, але тільки про високе,

Страх приземляє, а ти вгору прагни,

Хвала буває брехливою, лайка потрібною,

Ось так загадково мотузки крутить життя!

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Вітаю, онуче! Бажаю щастя та удачі! Нехай скоріше твої мрії збуваються! Нехай усі заповітні бажання виконаєш згодом ти! Здоров’я ми тобі бажаємо, і в житті блискучих перемог. З днем народження вітаємо, живи щасливим багато років!

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Мій улюблений онучку, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі мирного неба над головою, яскравого сонячного настрою, море можливостей та дивовижних подій! Нехай кожен день тобі приносить радість та задоволення, спокій та гармонію. Міцного тобі здоров’я, досягнення всіх мислимих і немислимих цілей, чистої любові, вірних друзів, радості та всього найкращого!

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Коханий онук! Від бабусі прийми ти цього дня чудові вітання! Нехай збудуться бажання твої у чудове свято – день народження! Хочу тобі здоров’я побажати, таким же енергійним залишатися, рідних своїх любити та розуміти, і свого намагатися добиватися!

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У короткому, місткому слові — Онук

Усі почуття вміщаються!

Нехай усе, про що мрієш ти

На радість усім збувається!

Усього тобі найліпшого,

Здоров’я та життєлюбства!

Нехай допомагає все встигнути

Добро, завзятість, працьовитість!

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Бути бабусею — велике щастя, словами все не передати. Мій любий улюблений онучок, тебе я вітатиму! Я побажаю тобі щастя, успіху, радості, кохання. Ти наша радість, ти моє багатство. Нехай справджуються твої мрії!

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Я про тебе не забуваю, мій онучок милий ніколи. Тебе сьогодні вітаю, нехай не прийде до тебе біда. Прийми швидше від бабулі ти в день народження багато слів. Веселим, розумним будь і сильним, завжди, мій рідний, будь здоровий та щасливий!

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З днем народження, мій любий онук! Для бабусі ти завжди будеш гордістю та надією. Я хочу побажати тобі, мій рідний, міцних сил, здоров’я та твердого стрижня. Іди за мрією серця, вір у свої сили, домагайся всього, чого бажаєш. І нехай успіх буде твоїм постійним супутником, а любов — душевним натхненням.

Раніше "Телеграф" публікував душевні поздоровлення з днем народження для бабусі від онука.