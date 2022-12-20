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Поздравление внука с днем рождения: трогательные пожелания от бабушки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Поздравление внука от бабушки
Поздравление внука от бабушки. Фото pexels.com

Праздники внуков имеют особое значение для бабушек

Появление внуков — большое счастье для бабушек. С первых дней жизни они окружают их своей заботой. Бабушки с невероятным трепетом и теплотой относятся к своим внукам. Часто бывает так, что внуки проводят с ними гораздо больше времени, чем с родителями.

Конечно же день рождения внука — особый праздник для любой бабули. И в праздничный день хочется сказать ненаглядному внучку еще больше ласковых и теплых слов, выразить как можно больше пожеланий. Трогательные поздравления с днем рождения для внука от бабушки вы найдете в этой подборке "Телеграфа".

***

Мечтай, внучок, но только о высоком,

Страх приземляет, а ты вверх стремись,

Хвала бывает лживой, ругань нужной,

Вот так загадочно веревки крутит жизнь!

***

Поздравляю, внучек!

Счастья и удачи!

Пускай скорей твои

Сбываются мечты!

Пусть все заветные желания

Исполнишь со временем ты!

Здоровья мы тебе желаем,

И в жизни блестящих побед,

С днем рожденья поздравляем,

Живи счастливым много лет!

***

Мой любимый внучек, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе мирного неба над головой, яркого солнечного настроения, море возможностей и удивительных событий! Пусть каждый день тебе приносит радость и удовлетворение, покой и гармонию. Крепкого тебе здоровья, достижения всех мыслимых и немыслимых целей, чистой любви, верных друзей, радости и всего самого наилучшего!

***

Любимый внук! От бабушки прими

Ты в этот день чудесный поздравленья!

Пусть сбудутся желанья твои

В прекрасный праздник – день рожденья!

Хочу тебе здоровья пожелать,

Таким же энергичным оставаться,

Родных своих любить и понимать,

И своего стараться добиваться!

***

В коротком, емком слове — Внук

Все чувства умещаются!

Пусть всё, о чем мечтаешь ты

На радость всем сбывается!

Всего хорошего тебе,

Здоровья, жизнелюбия!

Пусть помогает всё успеть

Добро, упорство, трудолюбие!

***

Быть бабушкой — большое счастье,

Словами все не передать,

Мой дорогой внучек любимый,

Тебя я буду поздравлять!

Я пожелаю тебе счастья,

Успеха, радости, любви,

Ты наша радость, ты мое богатство,

Пускай сбываются мечты!

***

Я про тебя не забываю,

Мой внучек милый никогда,

Тебя сегодня поздравляю,

Пусть не придет к тебе беда,

Прими скорее от бабули

Ты в день рожденья много слов,

Веселым, умным будь и сильным,

Всегда, родной мой, будь здоров!

***

С днем рождения, мой дорогой внук! Для бабушки ты всегда будешь гордостью и надеждой. Я хочу пожелать тебе, мой родной, крепких сил, здоровья и твёрдого стержня. Следуй за мечтой сердца, верь в свои силы, добивайся всего, чего желаешь. И пусть успех будет постоянным твоим спутником, а любовь — душевным вдохновением.

Ранее "Телеграф" публиковал душевные поздравления с днем рождения для бабушки от внука.

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#Внуки #Бабушки #Поздравления