Поздравление внука с днем рождения: трогательные пожелания от бабушки
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Праздники внуков имеют особое значение для бабушек
Появление внуков — большое счастье для бабушек. С первых дней жизни они окружают их своей заботой. Бабушки с невероятным трепетом и теплотой относятся к своим внукам. Часто бывает так, что внуки проводят с ними гораздо больше времени, чем с родителями.
Конечно же день рождения внука — особый праздник для любой бабули. И в праздничный день хочется сказать ненаглядному внучку еще больше ласковых и теплых слов, выразить как можно больше пожеланий. Трогательные поздравления с днем рождения для внука от бабушки вы найдете в этой подборке "Телеграфа".
***
Мечтай, внучок, но только о высоком,
Страх приземляет, а ты вверх стремись,
Хвала бывает лживой, ругань нужной,
Вот так загадочно веревки крутит жизнь!
***
Поздравляю, внучек!
Счастья и удачи!
Пускай скорей твои
Сбываются мечты!
Пусть все заветные желания
Исполнишь со временем ты!
Здоровья мы тебе желаем,
И в жизни блестящих побед,
С днем рожденья поздравляем,
Живи счастливым много лет!
***
Мой любимый внучек, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе мирного неба над головой, яркого солнечного настроения, море возможностей и удивительных событий! Пусть каждый день тебе приносит радость и удовлетворение, покой и гармонию. Крепкого тебе здоровья, достижения всех мыслимых и немыслимых целей, чистой любви, верных друзей, радости и всего самого наилучшего!
***
Любимый внук! От бабушки прими
Ты в этот день чудесный поздравленья!
Пусть сбудутся желанья твои
В прекрасный праздник – день рожденья!
Хочу тебе здоровья пожелать,
Таким же энергичным оставаться,
Родных своих любить и понимать,
И своего стараться добиваться!
***
В коротком, емком слове — Внук
Все чувства умещаются!
Пусть всё, о чем мечтаешь ты
На радость всем сбывается!
Всего хорошего тебе,
Здоровья, жизнелюбия!
Пусть помогает всё успеть
Добро, упорство, трудолюбие!
***
Быть бабушкой — большое счастье,
Словами все не передать,
Мой дорогой внучек любимый,
Тебя я буду поздравлять!
Я пожелаю тебе счастья,
Успеха, радости, любви,
Ты наша радость, ты мое богатство,
Пускай сбываются мечты!
***
Я про тебя не забываю,
Мой внучек милый никогда,
Тебя сегодня поздравляю,
Пусть не придет к тебе беда,
Прими скорее от бабули
Ты в день рожденья много слов,
Веселым, умным будь и сильным,
Всегда, родной мой, будь здоров!
***
С днем рождения, мой дорогой внук! Для бабушки ты всегда будешь гордостью и надеждой. Я хочу пожелать тебе, мой родной, крепких сил, здоровья и твёрдого стержня. Следуй за мечтой сердца, верь в свои силы, добивайся всего, чего желаешь. И пусть успех будет постоянным твоим спутником, а любовь — душевным вдохновением.
Ранее "Телеграф" публиковал душевные поздравления с днем рождения для бабушки от внука.