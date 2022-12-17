З ювілеєм бабусі: гарні привітання у віршах та прозі

Порадуйте бабусю на ювілей класним вітанням

Привітання бабусі з ювілеєм — обов’язок будь-якого онука чи онуки. І якщо без подарунка можна обійтися, то без теплих побажань і добрих слів — ніяк.

Вітання з ювілеєм бабусі має бути душевним. Воно може містити побажання щастя, бадьорості, здоров’я та довгих років життя, бути у прозі чи віршах. Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати бабусю з днем народження, а тепер зібрав найкращі привітання для бабусі на ювілей. Виберіть відповідне та привітайте свою дорогу ювілярку.

Вітання на ювілей бабусі у віршах

Бабусю, з ювілеєм!

Хай посмішка сіяє.

Всі побажання у цей день

Для тебе пролунають!

Здоров’ячка міцненького

І щастя, і везіння.

На всі турботи у житті

Великого терпіння!

Щоб тиск у нормі завжди був

І серце не хворіло.

Бабуся — краща на землі,

Живи сто років, мила!

***

Дорога бабусенько, з ювілеєм вітаю!

В цей чудовий день тобі бажаю:

Щастя, море радості, достатку,

Щоб усе було завжди в порядку,

Хай міцним здоров’я завжди буде,

І усе найкраще в дім прибуде!

***

Сьогодні, бабусю, вітаю!

У ювілей Ваш, рідненька, бажаю

Здоров’я, добра, море сили,

Щоби Ви у щасті лиш жили,

Щоб мрії збулись неодмінно,

Щоб Вас цінували уклінно.

Всі будні — щоб схожі на свято.

Натхнення Вам й ласки багато.

Привітання для бабусі з ювілеєм 60 років

Улюблена наша бабуся! Вітаємо тебе з 60-річним ювілеєм. Бажаємо тобі міцного здоров’я на довгі-довгі роки. Нехай життя продовжує грати яскравими фарбами, діти і онуки тільки радують, а недуги і печалі обходять тебе стороною. Ти для нас найрідніша, турботлива, любляча і улюблена бабуся на світі!

Привітання для бабусі з ювілеєм 70 років

Бабуся, моя добра чарівниця, фея з казки, яка може і карету з гарбуза зробити, і провести весь вечір з онуками за казкою, і вислухати і допомогти радою. Вітаю з семидесятирічним ювілеєм! Будь здорова, енергійна, і дивись на життя так, щоб негаразди лякалися, а недуги ховалися. І знай — я завжди прийду на твій поклик.

Привітання для бабусі з ювілеєм 75 років

Моя дорога бабуся, вітаю з відміткою 75. Бажаю бути здоровою і щасливою. Ти багато пройшла доріг, ти багато чого досягла, бажаю пишатися своїми досягненнями. Нехай душа буде молода, хай не втомлюється битися серце, нехай буде добрим світ. Бабуся, сил тобі та добробуту.

Поздоровлення для бабусі з ювілеєм 80 років

Мила бабуся! Тобі сьогодні 80 років, і ми щасливі відзначити цю гідну круглу дату разом з тобою. Ти чудова жінка, мати, бабуся, справжня трудівниця. Життя твоє складалося з найскладніших випробувань, які ти впевнено пройшла, залишивши негаразди позаду. Однак ми намагаємося прикрасити твою долю, дарувати тобі радість, менше хвилювати твоє гаряче серце. Бабуся, залишайся завжди такою, яка ти є: милою, доброю, ніжною, веселою, без міри люблячою своїх онуків..

Привітання для бабусі з ювілеєм 85 років

Дорога бабусю, вітаю тебе з 85-річчям. Бажаю завжди бути бадьорою, веселою, красивою, здоровою, енергійною, невтомною, життєрадісною та доброю. Нехай вік ніколи не стане на заваді твоїм витівкам, нехай щодня, чи то в 85, чи то через стільки ж років, дарує тобі прекрасний настрій і любов рідних.

Привітання для бабусі з ювілеєм 90 років

Моя люба і рідна бабусю, вітаю тебе з приголомшливою датою — 90-річним ювілеєм! Бажаю міцного здоров’я, багато уваги та кохання. Будь завжди в настрої, з бажанням жити та радувати. Я тебе дуже люблю, моя найкраща бабуся на землі!

Раніше "Телеграф" писав, як незвичайно привітати сестру з днем народження.