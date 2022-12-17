С юбилеем бабушке: красивые поздравления в стихах и прозе
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Порадуйте бабушку на юбилей классным поздравлением
Поздравления бабушки с юбилеем — обязанность любого внука или внучки. И если без подарка в общем-то можно обойтись, то без теплых пожеланий и добрых слов — никак.
Поздравление с юбилеем бабушке должно быть душевным. Оно может содержать пожелания счастья, бодрости, здоровья и долгих лет жизни, быть в прозе или стихах. Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить бабушку с днем рождения, а теперь собрал лучшие поздравления для бабушки на юбилей. Выберите подходящее и поздравьте свою дорогую юбиляршу.
Поздравления на юбилей бабушке в стихах
С юбилеем, бабушка,
Добрая моя.
Будь здоровой, милая.
Я люблю тебя!
Не печалься, бабушка,
Веселись душой.
Нет на свете ласковей
Бабушки родной!
Ты, моя хорошая,
Просто улыбнись,
Чтоб мечты, желания
Все твои сбылись!
***
Во главе стола бабуля!
Весела и хороша.
Юбилей твой отмечаем,
Счастьем полнится душа!
Ты живи как можно дольше,
Пусть удача — через край.
Радость пусть не исчезает,
Ты живи и расцветай.
Поздравление для бабушки с юбилеем 60 лет
Тебе сегодня шестьдесят,
Моя любимая бабуля.
Поздравить все тебя хотят,
В речах друг друга атакуя.
Я поздравляю от души,
С таким шикарным юбилеем.
Бежать ты в старость не спеши,
Тебя мы любим и лелеем.
Бабушка родная наша!
Каждый внук поздравить рад:
С Днём рождения и даже
С юбилеем — 60!
Поздравление для бабушки с юбилеем 70 лет
Шестьдесят пять! Бабуля, с юбилеем!
Когда с тобой – душою мы светлеем,
Становимся послушными детьми.
Подарки, поздравления прими.
Нет лучше нашей бабушки, милей,
И человечка нет – для нас родней.
Сидим, плечом к плечу, мы за столом –
И наши тосты — только об одном –
Будь радостной, всегда весёлой,
Счастливой и, конечно же – здоровой!
Ты нам пример для подражания,
Для восхищения и обожания!
***
Бабушка — солнышко пасмурным днем,
С ней хорошо даже просто вдвоем
Тихо болтать или что-то готовить,
Даже немножко о чем-то поспорить.
Семьдесят бабушке — важно и гордо
Семьдесят свеч приготовим мы к торту.
Все их задуть, бабушка, постарайся.
Желанью скажи: "Поскорее сбывайся!"
Поздравление для бабушки с юбилеем 75 лет
В юбилей свой ты красива
И в улыбке добрый свет.
Значит бабушка счастливо,
Прошли семьдесят пять лет.
Пусть твоё здоровье крепким,
Остаётся навсегда.
Мы за то, чтоб наши предки,
Жили долгие года.
Поздравление для бабушки с юбилеем 80 лет
Бабуля, восемьдесят лет,
С тобой сегодня отмечаю.
Прими на юбилей букет,
Тебя сердечно поздравляю.
Бабули лучше в мире нет,
И сердцу нет милее крова.
В столетний юбилей билет,
Тебе заказан, будь готова.
Поздравление для бабушки с юбилеем 85 лет
Дорогая бабушка, поздравляю тебя с 85-летием. Желаю всегда быть бодрой, весёлой, красивой, здоровой, энергичной, неутомимой, жизнерадостной и доброй. Пусть возраст никогда не станет помехой для твоих затей, пусть каждый день, будь то в 85, будь то спустя столько же лет, дарит тебе прекрасное настроение и любовь родных.
Поздравление для бабушки с юбилеем 90 лет
Моя дорогая и любимая бабушка, поздравляю тебя с потрясающей датой — 90-летним юбилеем! Желаю крепкого здоровья, много внимания и любви. Будь всегда в настроении, с желанием жить и радовать. Я тебя очень люблю, моя лучшая бабушка на земле!
Ранее "Телеграф" писал, как необычно поздравить сестру с днем рождения.