С юбилеем бабушке: красивые поздравления в стихах и прозе

Порадуйте бабушку на юбилей классным поздравлением

Поздравления бабушки с юбилеем — обязанность любого внука или внучки. И если без подарка в общем-то можно обойтись, то без теплых пожеланий и добрых слов — никак.

Поздравление с юбилеем бабушке должно быть душевным. Оно может содержать пожелания счастья, бодрости, здоровья и долгих лет жизни, быть в прозе или стихах. Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить бабушку с днем рождения, а теперь собрал лучшие поздравления для бабушки на юбилей. Выберите подходящее и поздравьте свою дорогую юбиляршу.

Поздравления на юбилей бабушке в стихах

С юбилеем, бабушка,

Добрая моя.

Будь здоровой, милая.

Я люблю тебя!

Не печалься, бабушка,

Веселись душой.

Нет на свете ласковей

Бабушки родной!

Ты, моя хорошая,

Просто улыбнись,

Чтоб мечты, желания

Все твои сбылись!

***

Во главе стола бабуля!

Весела и хороша.

Юбилей твой отмечаем,

Счастьем полнится душа!

Ты живи как можно дольше,

Пусть удача — через край.

Радость пусть не исчезает,

Ты живи и расцветай.

Поздравление для бабушки с юбилеем 60 лет

Тебе сегодня шестьдесят,

Моя любимая бабуля.

Поздравить все тебя хотят,

В речах друг друга атакуя.

Я поздравляю от души,

С таким шикарным юбилеем.

Бежать ты в старость не спеши,

Тебя мы любим и лелеем.

Бабушка родная наша!

Каждый внук поздравить рад:

С Днём рождения и даже

С юбилеем — 60!

Поздравление для бабушки с юбилеем 70 лет

Шестьдесят пять! Бабуля, с юбилеем!

Когда с тобой – душою мы светлеем,

Становимся послушными детьми.

Подарки, поздравления прими.

Нет лучше нашей бабушки, милей,

И человечка нет – для нас родней.

Сидим, плечом к плечу, мы за столом –

И наши тосты — только об одном –

Будь радостной, всегда весёлой,

Счастливой и, конечно же – здоровой!

Ты нам пример для подражания,

Для восхищения и обожания!

***

Бабушка — солнышко пасмурным днем,

С ней хорошо даже просто вдвоем

Тихо болтать или что-то готовить,

Даже немножко о чем-то поспорить.

Семьдесят бабушке — важно и гордо

Семьдесят свеч приготовим мы к торту.

Все их задуть, бабушка, постарайся.

Желанью скажи: "Поскорее сбывайся!"

Поздравление для бабушки с юбилеем 75 лет

В юбилей свой ты красива

И в улыбке добрый свет.

Значит бабушка счастливо,

Прошли семьдесят пять лет.

Пусть твоё здоровье крепким,

Остаётся навсегда.

Мы за то, чтоб наши предки,

Жили долгие года.

Поздравление для бабушки с юбилеем 80 лет

Бабуля, восемьдесят лет,

С тобой сегодня отмечаю.

Прими на юбилей букет,

Тебя сердечно поздравляю.

Бабули лучше в мире нет,

И сердцу нет милее крова.

В столетний юбилей билет,

Тебе заказан, будь готова.

Поздравление для бабушки с юбилеем 85 лет

Дорогая бабушка, поздравляю тебя с 85-летием. Желаю всегда быть бодрой, весёлой, красивой, здоровой, энергичной, неутомимой, жизнерадостной и доброй. Пусть возраст никогда не станет помехой для твоих затей, пусть каждый день, будь то в 85, будь то спустя столько же лет, дарит тебе прекрасное настроение и любовь родных.

Поздравление для бабушки с юбилеем 90 лет

Моя дорогая и любимая бабушка, поздравляю тебя с потрясающей датой — 90-летним юбилеем! Желаю крепкого здоровья, много внимания и любви. Будь всегда в настроении, с желанием жить и радовать. Я тебя очень люблю, моя лучшая бабушка на земле!

Ранее "Телеграф" писал, как необычно поздравить сестру с днем рождения.