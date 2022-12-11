Поздравление сестре с юбилеем: красивые пожелания
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"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления сестре с юбилеем
Юбилей — особая дата в жизни каждого. Это новый рубеж, когда подводят символические "итоги", вспоминают о заслугах, достижениях и планируют что-то новое. К этому дню обычно готовят особые подарки и поздравления, а для близких родственников — вдвойне.
Если вы ищете, как поздравить сестру с юбилеем — поможет подборка "Телеграфа". Ранее мы уже рассказывали, как поздравить с юбилеем брата. Здесь вы найдете трогательное поздравление сестре. Эти слова поднимут настроение имениннице, наполнят ее душу радостью и теплотой.
Поздравления с юбилеем для сестры
Важная дата, особенный повод,
У сестренки моей юбилей,
Тебя поздравляю, моя дорогая,
С каждым днем ты, душа, молодей.
Желаю тебе я счастья, успеха,
И беды пускай пройдут стороной,
Желаю тебе радости, легкости, смеха,
И грусть, прошу, выкинь из жизни долой!
Будь столь же прекрасной, чудесной.
С тридцатилетием поздравляю тебя,
Желаю жизни тебе я волшебной,
Оставайся красивой, веселой всегда!
***
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей, словно в небе звезда.
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Улыбнись веселей -
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!
***
Сестренка, родная, тебя поздравляю!
И в твой юбилей я хочу пожелать:
Будь так же прекрасна, моя дорогая.
Старайся не хмуриться и не хворать.
С тобою мы вместе росли и взрослели.
Поддерживали мы друг друга во всем.
Не старились мы, хоть и годы летели.
И дальше мы вместе все переживем.
Живи, дорогая, и радуйся лету,
Сестра моя, верный мой друг навсегда.
Всегда, как цветочек, ты тянешься к свету.
Всегда ты душою своей молода.
***
С юбилеем, сестра, поздравляю,
Ты всегда словно солнце светись,
От души я, родная, желаю,
Чтоб любила всегда тебя жизнь.
Чтоб не знала ты слез и обмана,
От улыбки чтоб сияли глаза,
Успеха чтобы полные карманы,
И не блестит от горя пусть слеза.
Я о другой сестре и не мечтала,
Ты моя гордость, мой ты идеал,
Любимой ты навеки моей стала,
Желаю всех сражать я наповал.
***
С юбилейчиком, сестренка,
От своей родной сестры
Поздравления с днем рождения,
Моя милая прими!
Пусть здоровье не подводит,
Улыбайся и светись,
Позитивной будь и здоровой,
От души повеселись!
Чтобы целью твоей жизни
Стала добрая мечта,
Чтобы путь твой осветила
Путеводная звезда!
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