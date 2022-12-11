Поздравление сестре с юбилеем: красивые пожелания

"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления сестре с юбилеем

Юбилей — особая дата в жизни каждого. Это новый рубеж, когда подводят символические "итоги", вспоминают о заслугах, достижениях и планируют что-то новое. К этому дню обычно готовят особые подарки и поздравления, а для близких родственников — вдвойне.

Если вы ищете, как поздравить сестру с юбилеем — поможет подборка "Телеграфа". Ранее мы уже рассказывали, как поздравить с юбилеем брата. Здесь вы найдете трогательное поздравление сестре. Эти слова поднимут настроение имениннице, наполнят ее душу радостью и теплотой.

Поздравления с юбилеем для сестры

Важная дата, особенный повод,

У сестренки моей юбилей,

Тебя поздравляю, моя дорогая,

С каждым днем ты, душа, молодей.

Желаю тебе я счастья, успеха,

И беды пускай пройдут стороной,

Желаю тебе радости, легкости, смеха,

И грусть, прошу, выкинь из жизни долой!

Будь столь же прекрасной, чудесной.

С тридцатилетием поздравляю тебя,

Желаю жизни тебе я волшебной,

Оставайся красивой, веселой всегда!

***

Юбилеи бывают нечасто,

Юбилей, словно в небе звезда.

Мы хотим пожелать тебе счастья,

Счастья долгого и навсегда.

Улыбнись веселей -

Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,

Долгой жизни, здоровья желаем!

***

Сестренка, родная, тебя поздравляю!

И в твой юбилей я хочу пожелать:

Будь так же прекрасна, моя дорогая.

Старайся не хмуриться и не хворать.

С тобою мы вместе росли и взрослели.

Поддерживали мы друг друга во всем.

Не старились мы, хоть и годы летели.

И дальше мы вместе все переживем.

Живи, дорогая, и радуйся лету,

Сестра моя, верный мой друг навсегда.

Всегда, как цветочек, ты тянешься к свету.

Всегда ты душою своей молода.

***

С юбилеем, сестра, поздравляю,

Ты всегда словно солнце светись,

От души я, родная, желаю,

Чтоб любила всегда тебя жизнь.

Чтоб не знала ты слез и обмана,

От улыбки чтоб сияли глаза,

Успеха чтобы полные карманы,

И не блестит от горя пусть слеза.

Я о другой сестре и не мечтала,

Ты моя гордость, мой ты идеал,

Любимой ты навеки моей стала,

Желаю всех сражать я наповал.

***

С юбилейчиком, сестренка,

От своей родной сестры

Поздравления с днем рождения,

Моя милая прими!

Пусть здоровье не подводит,

Улыбайся и светись,

Позитивной будь и здоровой,

От души повеселись!

Чтобы целью твоей жизни

Стала добрая мечта,

Чтобы путь твой осветила

Путеводная звезда!

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