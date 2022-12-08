Поздравления с днем рождения двоюродной сестре: трогательные слова и открытки
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Поздравления для двоюродной сестры — в материале "Телеграфа"
День рождения – праздник, с которым принято обязательно поздравлять родных и близких людей. Сказанные в этот день добрые слова, или отправленная открытка станут дополнительным доказательством особого отношения и небезразличия к имениннику. Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно необычно поздравить с днем рождения сестру, а также какое можно выбрать поздравление для брата. Эта подборка поможет вам поздравить двоюродную сестру с днем рождения.
Открытки с днем рождения двоюродной сестре
Трогательные поздравления с днем рождения двоюродной сестре
***
Своей двоюродной сестричке
От души хочу сказать -
Пусть будет всё отлично,
Жизнь сама идет на пять!
Счастливой будь, и пусть удача
Шагает тихо по пятам!
Любви тебе, гармонии в придачу,
Чтоб все орешки — по зубам!
***
День рождения сестры –
Праздник самый лучший.
Хоть двоюродные мы,
Но родные души!
Загадаю на звезду,
Чтоб мечты сбывались
И проблем не знала ты,
Чаще улыбалась!
***
Своей двоюродной сестренке
Хочу я вот что пожелать:
Жить легко, смеяться звонко,
Любить, надеяться, мечтать
И быть счастливой неизменно,
Здоровый позитив нести,
Мечты сбылись чтоб непременно,
И счастье было на пути!
***
Моя двоюродная сестричка, поздравляю с днём рождения! Ты человек, которого я безумно люблю! Пусть жизнь будет в радость, становись с каждым днем только краше и распускайся как цветок.
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