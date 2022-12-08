Поздравления с днем рождения двоюродной сестре: трогательные слова и открытки

Поздравления для двоюродной сестры — в материале "Телеграфа"

День рождения – праздник, с которым принято обязательно поздравлять родных и близких людей. Сказанные в этот день добрые слова, или отправленная открытка станут дополнительным доказательством особого отношения и небезразличия к имениннику. Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно необычно поздравить с днем рождения сестру, а также какое можно выбрать поздравление для брата. Эта подборка поможет вам поздравить двоюродную сестру с днем рождения.

Открытки с днем рождения двоюродной сестре

Поздравления с днем рождения двоюродной сестре

Поздравления с днем рождения двоюродной сестре

Поздравления с днем рождения двоюродной сестре

Поздравления с днем рождения двоюродной сестре

Трогательные поздравления с днем рождения двоюродной сестре

***

Своей двоюродной сестричке

От души хочу сказать -

Пусть будет всё отлично,

Жизнь сама идет на пять!

Счастливой будь, и пусть удача

Шагает тихо по пятам!

Любви тебе, гармонии в придачу,

Чтоб все орешки — по зубам!

***

День рождения сестры –

Праздник самый лучший.

Хоть двоюродные мы,

Но родные души!

Загадаю на звезду,

Чтоб мечты сбывались

И проблем не знала ты,

Чаще улыбалась!

***

Своей двоюродной сестренке

Хочу я вот что пожелать:

Жить легко, смеяться звонко,

Любить, надеяться, мечтать

И быть счастливой неизменно,

Здоровый позитив нести,

Мечты сбылись чтоб непременно,

И счастье было на пути!

***

Моя двоюродная сестричка, поздравляю с днём рождения! Ты человек, которого я безумно люблю! Пусть жизнь будет в радость, становись с каждым днем только краше и распускайся как цветок.

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