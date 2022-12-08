Вітання з днем народження двоюрідної сестри: зворушливі слова та листівки

Привітання для двоюрідної сестри – у матеріалі "Телеграфа"

День народження – свято, з яким прийнято обов’язково вітати рідних та близьких людей. Сказані цього дня добрі слова, або відправлена листівка стануть додатковим доказом особливого ставлення та небайдужості до іменинника. Раніше "Телеграф" розповідав, як можна незвичайно привітати із днем народження сестру, а також яке можна вибрати привітання для брата. Ця вибірка допоможе вам привітати двоюрідну сестру з днем народження.

Листівки з днем народження двоюрідної сестри

Привітання з днем народження двоюрідної сестри

Привітання з днем народження двоюрідної сестри

Привітання з днем народження двоюрідної сестри

Зворушливі привітання з днем народження двоюрідної сестри

***

Моя двоюрідна сестричка, вітаю з днем народження! Ти людина, яку я шалено люблю! Нехай життя буде в радість, ставай з кожним днем тільки гарнішим і розпускайся як квітка.

***

Вітаю з днем ​​народження свою чудову двоюрідну сестричку! Бажаю багато щастя, посмішок, чудового настрою, сонця, радості, успіху у всіх починаннях! Будь здорова, красива, кохана і бажана! Нехай все у твоєму житті буде прекрасно!

***

Сестричка моя двоюрідна, вітаю тебе, сонечко, з днем народження! Хочу побажати тобі чудових днів, наповнених теплотою і позитивною енергією, райдужного настрою, міцного здоров’я, чарівної краси й жіночності, любові. Нехай у тебе завжди буде привід для радості, все складається добре і життєвий шлях приведе тебе до нескінченного щастя.

***

З днем народження, моя двоюрідна сестричка! Бажаю тобі того, від чого твої прекрасні очі будуть світитися радістю, а усмішка осяє світ і подарує всім гарний настрій. Нехай у твоєму житті буде якомога більше веселощів, добра, вражень, подорожей, гарних зустрічей, любові, душевної гармонії та приємних сюрпризів. Ти чудова людина! Будь щаслива!

Також на сайті "Телеграф" ви можете знайти вітальні листівки на день народження начальника.