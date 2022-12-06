Красивые поздравления с днем рождения сестре на украинском языке

Важно сделать праздник сестры особенным

В жизни человека есть важные даты, которыми нельзя пренебрегать. Среди них — день рождения сестры. Сестра — тот человек, который всегда находится близко если не физически, то точно морально.

Слова поздравления с днем рождения сестре своими словами должны идти от чистого сердца. Важно передать ей все свои добрые чувства, напомнить насколько она важна и любима. Красивые и искренние слова возможно тронут вашу сестру до слез, но безусловно будут приятны ей и сделают день рождения красочнее.

"Телеграф" подобрал для вас поздравления с днем рождения сестре своими словами на украинском языке. Их легко запомнить, а также можно взять за идею и дополнить своими пожеланиями. Кроме того, эти поздравления сможете использовать даже как тосты во время застолья.

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Ми не сіамські близнюки, але схожі по духу з тобою, рідна! У день народження чарівний, сестричка, світи всім навколо. Нехай вічний двигун душі всередині тебе не барахлить, а видає енергію відчайдушних веселощів!

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Дорога сестро! З Днем народження тебе! Бажаю всіх благ, в першу чергу доброго здоров’я і завжди гарного настрою. А також, щоб для гарного настрою кожного разу був дуже вагомий привід. Яскравих і приємних вражень тобі, великої удачі і щастя.

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Сестра! Вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю тобі багато-багато щастя, щоб в твоєму житті твоя широка дорога не стала вузькою стежкою! Любові тобі бажаю великого і чистого, як сльоза! Щоб твої очі завжди посміхалися від щастя! З Днем народження!

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Сестричка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі зустріти принца на білому коні і пережити з ним багато хвилин щастя. Нехай у тебе буде все, про що мріяла і навіть більше. Побільше радості і здоров’я, а решта додасться!

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Мила сестричка! Порівняла б тебе з сонечком, але ти світиш яскравіше! Порівняла б тебе з квіточкою, але ти цвітеш пишніше! Тому побажаю тобі залишатися завжди такою сонячною і квітучою! Рости на радість мені, батькам та всім оточуючим!

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Сестричка, вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю яскравих вражень у житті, немов самих незвичайних спецефектів у фільмі! Хай будь-яка справа твоя приносить користь і успіх, щоб будь-який день зміг тебе порадувати веселою історією, щасливою посмішкою і теплотою рідних сердець.

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