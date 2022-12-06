Красиві вітання з днем народження сестри українською

Важливо зробити свято сестри особливим

У житті є важливі дати, яких не можна нехтувати. Серед них – день народження сестри. Сестра — та людина, яка завжди знаходиться близько якщо не фізично, то точно морально.

Слова привітання з днем народження сестрі своїми словами повинні йти від щирого серця. Важливо передати їй усі свої добрі почуття, нагадати, наскільки вона важлива і кохана. Гарні та щирі слова можливо зворушать вашу сестру до сліз, але безумовно будуть приємні їй і зроблять день народження яскравішим.

"Телеграф" підібрав для вас вітання з днем народження сестрі своїми словами українською мовою. Їх легко запам’ятати, а також можна взяти за ідею та доповнити своїми побажаннями. Крім того, ці вітання зможете використовувати навіть як тости під час застілля.

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Ми не сіамські близнюки, але схожі за духом із тобою, рідна! У день народження чарівний, сестричка, світи всім навколо. Хай вічний двигун душі всередині тебе не барахлити, а видає енергію відчайдушних веселощів!

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Дорога сестро! З Днем народження тебе! Бажаю всіх благ, в першу чергу доброго здоров’я і завжди гарного настрою. А також, щоб для гарного настрою кожного разу був дуже вагомий привід. Яскравих і приємних вражень тобі, великої удачі і щастя.

Сестра! Вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю тобі багато-багато щастя, щоб у твоєму житті твоя широка дорога не стала вузькою стежкою! Любові тобі бажаю великого і чистого, як сльоза! Щоб твої очі завжди посміхалися від щастя! З Днем народження!

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Сестричка, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі зустріти принца на білому коні та пережити з ним багато хвилин щастя. Нехай у тебе буде все, про що мріяла і навіть більше. Побільше радості та здоров’я, а решта додасться!

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Мила сестричка! Порівняла б тебе з сонечком, але ти світиш яскравіше! Порівняла б тебе з квіточкою, але ти цвітеш пишніше! Тому побажаю тобі залишатися завжди такою сонячною і квітучою! Рости на радість мені, батькам та всім оточуючим!

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Сестричка, вітаю тебе з днем ​​народження! Бажаю яскравих вражень у житті, немов самих незвичайних спецефектів у фільмі! Хай будь-яка справа твоя приносить користь і успіх, щоб будь-який день зміг тебе порадувати веселою історією, щасливою посмішкою і теплотою рідних сердець.

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