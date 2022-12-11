Рус

Привітання сестрі з ювілеєм: гарні побажання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сестрі будуть приємні ваші привітання
Сестрі будуть приємні ваші привітання. Фото pinterest.com

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання сестрі з ювілеєм

Ювілей – особлива дата у житті кожного. Це новий рубіж, коли підводять символічні "підсумки", згадують про заслуги, досягнення та планують щось нове. До цього дня зазвичай готують особливі подарунки та привітання, а для близьких родичів – подвійно.

Якщо ви шукаєте, як привітати сестру з ювілеєм, допоможе добірка "Телеграфа". Раніше ми вже розповідали, як привітати з ювілеєм брата. Тут ви знайдете зворушливе привітання сестрі. Ці слова піднімуть настрій іменинниці, наповнять її душу радістю та теплотою.

Вітання з ювілеєм для сестри

Дорога моя сестричко — така гарна, розумна і дуже добра людина! Сердечно вітаю тебе з ювілеєм! Бажаю, щоб твоє життя нагадувало пшеничне поле: багате, красиве і вільне! Кохай і будь ніжно коханою, працюй і отримуй за свою працю гідну винагороду, щоб тебе високо цінували і глибоко поважали! Хай стрімко росте твоя кар’єра, натхнення не покидає тебе, а дає сили і наснагу! Будь завжди такою красивою, здоровою і щасливою!

***

Сестра моя люба, вітаю тебе з твоїм ювілеєм. Бажаю не піддаватися життєвим проблемам, бажаю завжди бути оптимісткою, хай у твоєму домі завжди горить яскраве світло щастя і тепло щирої любові. Здоров’я тобі і твої близьким, успіхів, добробуту і душевної радості!

***

Ювілей – свято радості й мудрості. Сестро, з усього серця вітаємо тебе з таким чудовим святом. Бажаємо, щоб всі твої мрії здійснилися. Хай здоров’я з кожним роком тільки множиться. У всьому тобі успіхів, добробуту і добра. Кожен день з усмішкою зустрічай, і ніколи не май приводу для смутку. Нехай все у тебе виходить, хай люблять тебе і цінують діти й онуки. Удачі тобі у всьому і всього щонайкращого, моя люба!

***

Сьогодні день народження у найсвітлішої людини на планеті Земля — у моєї улюбленої сестри. Я бажаю, щоб ти сьогодні й завжди була найщасливішою, вір тільки в хороше і не знай горя і бід. Хоч інколи й ми сваримось з тобою, але все одно ти найкраща сестра!

А ще "Телеграф" розповідав, як привітати із ювілеєм начальника.

Теги:
#Ювілей #Поздоровлення #Свята #Привітання