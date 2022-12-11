Привітання сестрі з ювілеєм: гарні побажання

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання сестрі з ювілеєм

Ювілей – особлива дата у житті кожного. Це новий рубіж, коли підводять символічні "підсумки", згадують про заслуги, досягнення та планують щось нове. До цього дня зазвичай готують особливі подарунки та привітання, а для близьких родичів – подвійно.

Якщо ви шукаєте, як привітати сестру з ювілеєм, допоможе добірка "Телеграфа". Раніше ми вже розповідали, як привітати з ювілеєм брата. Тут ви знайдете зворушливе привітання сестрі. Ці слова піднімуть настрій іменинниці, наповнять її душу радістю та теплотою.

Вітання з ювілеєм для сестри

Дорога моя сестричко — така гарна, розумна і дуже добра людина! Сердечно вітаю тебе з ювілеєм! Бажаю, щоб твоє життя нагадувало пшеничне поле: багате, красиве і вільне! Кохай і будь ніжно коханою, працюй і отримуй за свою працю гідну винагороду, щоб тебе високо цінували і глибоко поважали! Хай стрімко росте твоя кар’єра, натхнення не покидає тебе, а дає сили і наснагу! Будь завжди такою красивою, здоровою і щасливою!

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Сестра моя люба, вітаю тебе з твоїм ювілеєм. Бажаю не піддаватися життєвим проблемам, бажаю завжди бути оптимісткою, хай у твоєму домі завжди горить яскраве світло щастя і тепло щирої любові. Здоров’я тобі і твої близьким, успіхів, добробуту і душевної радості!

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Ювілей – свято радості й мудрості. Сестро, з усього серця вітаємо тебе з таким чудовим святом. Бажаємо, щоб всі твої мрії здійснилися. Хай здоров’я з кожним роком тільки множиться. У всьому тобі успіхів, добробуту і добра. Кожен день з усмішкою зустрічай, і ніколи не май приводу для смутку. Нехай все у тебе виходить, хай люблять тебе і цінують діти й онуки. Удачі тобі у всьому і всього щонайкращого, моя люба!

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Сьогодні день народження у найсвітлішої людини на планеті Земля — у моєї улюбленої сестри. Я бажаю, щоб ти сьогодні й завжди була найщасливішою, вір тільки в хороше і не знай горя і бід. Хоч інколи й ми сваримось з тобою, але все одно ти найкраща сестра!

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