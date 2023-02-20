З ювілеєм 50 років: яскраві листівки та привітання жінці
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50 років — красива і важлива дата
П’ятдесятиріччя – неймовірна дата та привід для великого свята. Прожито цілих півстоліття! Іменинниці цього дня буде приємно почути масу добрих побажань та приємних слів на свою адресу, отримати від близьких подарунки.
Привітання з 50-річчям жінці має бути душевним, йти від щирого серця.
"Телеграф" зібрав добірку відмінних побажань на день народження 50 років жінці у прозі та віршах. Також можна вибрати гарну вітальну листівку із ювілеєм.
Привітання із 50-річчям жінці своїми словами
- Дорога моя! Вітаю тебе із 50-річним ювілеєм! Нехай цей прекрасний вік принесе тобі лише радісні враження, нові відкриття, море щастя, кохання, добра. Нехай усі найкрасивіші квіти сьогодні будуть біля твоїх ніг, а близькі радують компліментами та щирими усмішками, промінчиками щастя.
- Вітаю тебе із 50-річним ювілеєм! Бажаю моря квітів, усмішок та щастя! Нехай кожен день буде наповнений позитивом, любов’ю та радісними враженнями! Здоров’я, спокою, підтримки близьких, нових цікавих захоплень та знайомств!
- Вітаю тебе із 50-річчям! Нехай цей ювілей відкриє дверцята у нове видовищне життя, відкриє нові можливості та подарує яскраві незабутні враження. Бажаю тобі здоров’я, процвітання, добробуту, миру, домашнього затишку, радості та нескінченного щастя!
- Цього казкового дня вітаю тебе з 50-річним ювілеєм! Нехай життя твоє буде наповнене радістю та щастям, оптимізмом та цікавими подіями, новими хобі та приємними бесідами з подругами. Звичайно ж, бажаю тобі здоров’я, натхнення, домашнього затишку та добробуту.
- У 50 років ти цариця. Твоя краса у повному розквіті, а розуму та витримці позаздрить будь-яка! З ювілеєм тебе! Твій досвід, привабливість, розум – це ключ до справжнього щастя! Бажаю тобі всього найкращого, хай будуть досяжні всі цілі, а переможний результат мотивує на нові звершення!
- Дорога моя, ненаглядна! Вітаю з 50-річчям, зі справжнім святом, із ювілеєм! Бажаю завжди залишатися такою ж милою, красивою, стильною та сучасною, допитливою та цілеспрямованою, ніжною та чуйною. Будь найщасливішою та найрадіснішою на світі!
Вітання з 50-річчям жінці у віршах
За кроком крок по місячній дорозі,
Невпинно наші дні летять.
І ось вже на твоїм порозі
Лежать кругленьких 50.
У цей чудовий час, цієї днини,
Прийми вітання щирі від родини,
Низький уклін від багатьох людей.
П'ятдесят — не привід для печалі,
П'ятдесят — це зрілість золота,
Хай до ста, а може ще і далі
Йдуть, не оглядаючись літа.
Хоч було тривог в житті багато
Та не будем згадувать сумне
Бо вогонь горить — це головне
Хай дорогу не встеляє хмара
І хода пружиниться міцна
Ми за тебе сьогодні, ювіляре,
Всю горілку вип’ємо до дна!
Сьогодні день, буває раз в житті,
Цей день коли Вам 50 настало
Хай Вам здається – це багато літ
Але насправді дуже й дуже мало.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє
На білій скатертині будуть хліб і сіль
Своїм життям Вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль.
Спинити час ніхто не в змозі,
І ліс шумить, і квітне сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явилось мудрих п’ятьдесят.
Нехай для вас не згасне сонце,
Нехай не віють в душу холоди,
Хай жито на столі і Бог на небі
Завжди рятують від біди.
Вітаєм з роками, що завітали,
Сьогодні у Ваше життя!
Їх п’ятдесять ми нарахували,
А зичим дожити у щасті до ста.
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса,
Щоб всього найкращого в світі зазнати,
Здоров’я, любові, достатку, добра!
Зичимо Вам літ багато
Радості, ні крихточки біди,
Щоб життя для Вас було як свята,
Й дарувало посмішку завжди.
Хай вас охороняє Божа Мати
Від злих людей і різних бід,
Хай Господь Бог здоров’я посилає,
Прожити в щасті і многая літ!
Листівки з днем народження 50 років жінці
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