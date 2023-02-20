З ювілеєм 50 років: яскраві листівки та привітання жінці

50 років — красива і важлива дата

П’ятдесятиріччя – неймовірна дата та привід для великого свята. Прожито цілих півстоліття! Іменинниці цього дня буде приємно почути масу добрих побажань та приємних слів на свою адресу, отримати від близьких подарунки.

Привітання з 50-річчям жінці має бути душевним, йти від щирого серця.

"Телеграф" зібрав добірку відмінних побажань на день народження 50 років жінці у прозі та віршах. Також можна вибрати гарну вітальну листівку із ювілеєм.

Привітання із 50-річчям жінці своїми словами

Дорога моя! Вітаю тебе із 50-річним ювілеєм! Нехай цей прекрасний вік принесе тобі лише радісні враження, нові відкриття, море щастя, кохання, добра. Нехай усі найкрасивіші квіти сьогодні будуть біля твоїх ніг, а близькі радують компліментами та щирими усмішками, промінчиками щастя.

Вітаю тебе із 50-річним ювілеєм! Бажаю моря квітів, усмішок та щастя! Нехай кожен день буде наповнений позитивом, любов’ю та радісними враженнями! Здоров’я, спокою, підтримки близьких, нових цікавих захоплень та знайомств!

Вітаю тебе із 50-річчям! Нехай цей ювілей відкриє дверцята у нове видовищне життя, відкриє нові можливості та подарує яскраві незабутні враження. Бажаю тобі здоров’я, процвітання, добробуту, миру, домашнього затишку, радості та нескінченного щастя!

Цього казкового дня вітаю тебе з 50-річним ювілеєм! Нехай життя твоє буде наповнене радістю та щастям, оптимізмом та цікавими подіями, новими хобі та приємними бесідами з подругами. Звичайно ж, бажаю тобі здоров’я, натхнення, домашнього затишку та добробуту.

У 50 років ти цариця. Твоя краса у повному розквіті, а розуму та витримці позаздрить будь-яка! З ювілеєм тебе! Твій досвід, привабливість, розум – це ключ до справжнього щастя! Бажаю тобі всього найкращого, хай будуть досяжні всі цілі, а переможний результат мотивує на нові звершення!

Дорога моя, ненаглядна! Вітаю з 50-річчям, зі справжнім святом, із ювілеєм! Бажаю завжди залишатися такою ж милою, красивою, стильною та сучасною, допитливою та цілеспрямованою, ніжною та чуйною. Будь найщасливішою та найрадіснішою на світі!

Вітання з 50-річчям жінці у віршах

За кроком крок по місячній дорозі, Невпинно наші дні летять. І ось вже на твоїм порозі Лежать кругленьких 50. У цей чудовий час, цієї днини, Прийми вітання щирі від родини, Низький уклін від багатьох людей.

П'ятдесят — не привід для печалі, П'ятдесят — це зрілість золота, Хай до ста, а може ще і далі Йдуть, не оглядаючись літа. Хоч було тривог в житті багато Та не будем згадувать сумне Бо вогонь горить — це головне Хай дорогу не встеляє хмара І хода пружиниться міцна Ми за тебе сьогодні, ювіляре, Всю горілку вип’ємо до дна!

Сьогодні день, буває раз в житті, Цей день коли Вам 50 настало Хай Вам здається – це багато літ Але насправді дуже й дуже мало. Нехай душа у Вас ніколи не старіє На білій скатертині будуть хліб і сіль Своїм життям Вас завжди сонце гріє Слова подяки линуть звідусіль.

Спинити час ніхто не в змозі, І ліс шумить, і квітне сад. На вашім сонячнім порозі З’явилось мудрих п’ятьдесят. Нехай для вас не згасне сонце, Нехай не віють в душу холоди, Хай жито на столі і Бог на небі Завжди рятують від біди.

Вітаєм з роками, що завітали, Сьогодні у Ваше життя! Їх п’ятдесять ми нарахували, А зичим дожити у щасті до ста. Творити й висот нових досягати, Міцніє хай сила, квітує краса, Щоб всього найкращого в світі зазнати, Здоров’я, любові, достатку, добра!

Зичимо Вам літ багато Радості, ні крихточки біди, Щоб життя для Вас було як свята, Й дарувало посмішку завжди. Хай вас охороняє Божа Мати Від злих людей і різних бід, Хай Господь Бог здоров’я посилає, Прожити в щасті і многая літ!

Листівки з днем народження 50 років жінці

Раніше "Телеграф" публікував вітання та листівки з днем народження у воєнний час.