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З ювілеєм 50 років: яскраві листівки та привітання жінці

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Привітання з ювілеєм 50 років
Привітання з ювілеєм 50 років. Фото telegraf.com.ua

50 років — красива і важлива дата

П’ятдесятиріччя – неймовірна дата та привід для великого свята. Прожито цілих півстоліття! Іменинниці цього дня буде приємно почути масу добрих побажань та приємних слів на свою адресу, отримати від близьких подарунки.

Привітання з 50-річчям жінці має бути душевним, йти від щирого серця.

"Телеграф" зібрав добірку відмінних побажань на день народження 50 років жінці у прозі та віршах. Також можна вибрати гарну вітальну листівку із ювілеєм.

Привітання із 50-річчям жінці своїми словами

  • Дорога моя! Вітаю тебе із 50-річним ювілеєм! Нехай цей прекрасний вік принесе тобі лише радісні враження, нові відкриття, море щастя, кохання, добра. Нехай усі найкрасивіші квіти сьогодні будуть біля твоїх ніг, а близькі радують компліментами та щирими усмішками, промінчиками щастя.
  • Вітаю тебе із 50-річним ювілеєм! Бажаю моря квітів, усмішок та щастя! Нехай кожен день буде наповнений позитивом, любов’ю та радісними враженнями! Здоров’я, спокою, підтримки близьких, нових цікавих захоплень та знайомств!
  • Вітаю тебе із 50-річчям! Нехай цей ювілей відкриє дверцята у нове видовищне життя, відкриє нові можливості та подарує яскраві незабутні враження. Бажаю тобі здоров’я, процвітання, добробуту, миру, домашнього затишку, радості та нескінченного щастя!
  • Цього казкового дня вітаю тебе з 50-річним ювілеєм! Нехай життя твоє буде наповнене радістю та щастям, оптимізмом та цікавими подіями, новими хобі та приємними бесідами з подругами. Звичайно ж, бажаю тобі здоров’я, натхнення, домашнього затишку та добробуту.
  • У 50 років ти цариця. Твоя краса у повному розквіті, а розуму та витримці позаздрить будь-яка! З ювілеєм тебе! Твій досвід, привабливість, розум – це ключ до справжнього щастя! Бажаю тобі всього найкращого, хай будуть досяжні всі цілі, а переможний результат мотивує на нові звершення!
  • Дорога моя, ненаглядна! Вітаю з 50-річчям, зі справжнім святом, із ювілеєм! Бажаю завжди залишатися такою ж милою, красивою, стильною та сучасною, допитливою та цілеспрямованою, ніжною та чуйною. Будь найщасливішою та найрадіснішою на світі!

Вітання з 50-річчям жінці у віршах

За кроком крок по місячній дорозі,

Невпинно наші дні летять.

І ось вже на твоїм порозі

Лежать кругленьких 50.

У цей чудовий час, цієї днини,

Прийми вітання щирі від родини,

Низький уклін від багатьох людей.

П'ятдесят — не привід для печалі,

П'ятдесят — це зрілість золота,

Хай до ста, а може ще і далі

Йдуть, не оглядаючись літа.

Хоч було тривог в житті багато

Та не будем згадувать сумне

Бо вогонь горить — це головне

Хай дорогу не встеляє хмара

І хода пружиниться міцна

Ми за тебе сьогодні, ювіляре,

Всю горілку вип’ємо до дна!

Сьогодні день, буває раз в житті,

Цей день коли Вам 50 настало

Хай Вам здається – це багато літ

Але насправді дуже й дуже мало.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє

На білій скатертині будуть хліб і сіль

Своїм життям Вас завжди сонце гріє

Слова подяки линуть звідусіль.

Спинити час ніхто не в змозі,

І ліс шумить, і квітне сад.

На вашім сонячнім порозі

З’явилось мудрих п’ятьдесят.

Нехай для вас не згасне сонце,

Нехай не віють в душу холоди,

Хай жито на столі і Бог на небі

Завжди рятують від біди.

Вітаєм з роками, що завітали,

Сьогодні у Ваше життя!

Їх п’ятдесять ми нарахували,

А зичим дожити у щасті до ста.

Творити й висот нових досягати,

Міцніє хай сила, квітує краса,

Щоб всього найкращого в світі зазнати,

Здоров’я, любові, достатку, добра!

Зичимо Вам літ багато

Радості, ні крихточки біди,

Щоб життя для Вас було як свята,

Й дарувало посмішку завжди.

Хай вас охороняє Божа Мати

Від злих людей і різних бід,

Хай Господь Бог здоров’я посилає,

Прожити в щасті і многая літ!

Листівки з днем народження 50 років жінці

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Раніше "Телеграф" публікував вітання та листівки з днем народження у воєнний час.

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