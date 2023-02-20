С юбилеем 50 лет: яркие открытки и поздравления женщине

50 лет — красивая и важная дата

Пятидесятилетие — невероятная дата и повод для большого праздника. Прожито целых полвека! Имениннице в этот день будет приятно услышать массу добрых пожеланий и приятных слов в свой адрес, получить от близких подарки.

Поздравление с 50-летием женщине должно быть искренним, идти от чистого сердца.

"Телеграф" собрал подборку отличных пожеланий на день рождения 50 лет женщине в прозе и стихах. Также можно выбрать красивую поздравительную открытку с юбилеем.

Поздравление с 50-летием женщине своими словами

Дорогая моя! Поздравляю тебя с 50-летним юбилеем! Пусть этот прекрасный возраст принесет тебе только радостные впечатления, новые открытия, море счастья, любви, добра. Пусть все самые красивые цветы сегодня будут у твоих ног, а близкие радуют комплиментами и искренними улыбками, лучиками счастья.

Поздравляю тебя с 50-летним юбилеем! Желаю море цветов, улыбок и счастья! Пусть каждый день будет наполнен позитивом, любовью и радостными впечатлениями! Здоровья, спокойствия, поддержки близких, новых интересных увлечений и знакомств!

Поздравляю тебя с 50-летием! Пусть этот юбилей откроет дверцу в новую увлекательную жизнь, откроет новые возможности и подарит яркие незабываемые впечатления. Желаю тебе здоровья, процветания, благополучия, мира, домашнего уюта, радости и бесконечного счастья!

В этот сказочный день поздравляю тебя с 50-летним юбилеем! Пусть жизнь твоя будет наполнена радостью и счастьем, оптимизмом и интересными событиями, новыми хобби и приятными беседами с подругами. Конечно же, желаю тебе здоровья, вдохновения, домашнего уюта и благополучия.

В 50 лет ты — царица. Твоя красота в полном расцвете, а уму и выдержке позавидует любая! С юбилеем тебя! Твой опыт, привлекательность, ум — это ключ к настоящему счастью! Желаю тебе всего самого лучшего, пусть будут достижимыми все цели, а победный результат мотивирует на новые свершения!

Дорогая моя, ненаглядная! Поздравляю с 50-летием, с настоящим праздником, с юбилеем! Желаю всегда оставаться такой же милой, красивой, стильной и современной, любознательной и целеустремленной, нежной и отзывчивой. Будь самой счастливой и радостной на свете!

Поздравления с 50-летием женщине в стихах

Красивой женщины красивый юбилей Наполнит сердце восхищеньем сладостным. Родная, лет ушедших не жалей, Пусть каждый день сюрпризом будет радостным. Солидный возраст, но душа поет, Твой юный взгляд ласкает наши лица. Нас старость дома точно не найдет, Ведь мы стремимся жизнью насладиться. Пусть пятьдесят улыбок за столом И пятьдесят пурпурных роз в букете, Пусть пятьдесят мелодий о былом Звучат для лучшей женщины на свете!

Вот и стукнуло полвека… Ты не бойся цифр и дат: Что внутри у человека, Только тем он и богат. Не года твое богатство, Не финансовый расклад, А души твоей убранство, Сердца трепетный наряд. Пусть растут твои доходы, Пусть сбываются мечты, Если главный самородок — Это ты! И только ты. И здоровьем, и любовью Будь сполна наделена. Оставайся лишь собою Ты в любые времена.

Возраст — украшение для женщин. В нём загадка, мудрость, красота. Пятьдесят — достойное решение, Это есть награда за года! За года труда, любви, заботы, За всё то, что сделано тобой. Принимай сегодня поздравления, Все слова сегодня — для одной! Будь такой же милой и прекрасной, Радуй всех своею красотой. Пусть с тобой живут любовь и счастье, Полной чашей будет дом родной!

Что сегодня пожелать Этой славной леди? Просто "дважды 25" Мы сейчас отметим! Посмотрите, как в глазах Молодость искрится! Прямо, глядя на нее, Хочется влюбиться! Веселись и принимай Наши поздравления! Будем весело гулять Мы в твой день рождения!

Что такое пятьдесят? Это значит — нет преград! Всё осталось позади, все проблемы и долги, Неудачи, дрязги, ссоры и пустые разговоры. Вам желаем лишь вперед идти без горя и забот. Чтоб сбывались все мечты, счастья, мира, доброты. Чтоб цвела душа и пела, что бы в жизни все успела. Пусть святые небеса охраняют Вас от зла!

50 — это много и мало, Это в жизни проложенный путь. Не всегда были розы в дороге, Но с нее никуда не свернуть. Было трудно, но ты не сдавалась. Было больно — не хныкала ты. И всегда ты собой оставалась, И порою сбывались мечты. Быть такою тебе мы желаем Много лет, много радостных дней, С днем рожденья тебя поздравляем, Будь здорова, душой не старей!

Открытки с днем рождения 50 лет женщине

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