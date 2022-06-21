Поздравление с днем рождения в военное время: трогательные открытки и проза

Пожелайте вашим близким в день рождения мирного неба над головой

День рождения — это светлый праздник, который однако сейчас для многих украинцев омрачен горечью войны. Тем не менее — это не повод забывать о нем. Просто сейчас поздравляя кого-либо с днем рождения, мирного неба над головой пожелать просто обязательно. Пожелание с днем рождения в военное время должно быть трогательным и в то же время поддерживать вашего близкого человека и давать ему надежду в этот непростой период.

"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с днем рождения с пожеланиями мира и добра. Порадуйте своих близких, отправив им красочные картинки с днем рождения и пожеланиями мирного неба.

Поздравления с днем рождения в условиях войны

Желаю в день рождения сил, мужества и отваги! Пускай здоровье никогда не подводит тебя, боевой настрой царит в душе, а в сердце живет безграничное счастье!

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Пускай в твоей душе всегда будут силы, энергия и храбрость! Желаю взаимной любви, крепкого здоровья, покорения новых вершин и мирного неба над головой.

Пожелания с днем рождения в прозе в войну

Хочу отправить тебе эти поздравления с днем рождения и пожелания мирного неба над головой. Сегодня только твой день и я желаю, чтобы он был самым счастливым, несмотря ни на что!

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С днем рождения и мирного неба! Пускай ничто не омрачит твой праздник! Желаю, чтобы твои близкие всегда были рядом, а жизнь была полна радостных моментов каждый день!

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Открытки с днем рождения и мирного неба

Поздравление с днем рождения и мирного неба над головой

Желаю крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни под мирным и безоблачным небом! Желаю жизни без стрессов и депрессий! Пускай твой день рождения станет днем начала новой мирной жизни в нашей стране!

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