Привітання з днем народження у воєнний час: зворушливі листівки та проза

Побажайте вашим близьким у день народження мирного неба над головою

День народження — це світле свято, яке зараз для багатьох українців затьмарене гіркотою війни. Проте це не привід забувати про нього. Просто зараз вітаючи когось із днем народження, мирного неба над головою побажати просто обов’язково. Побажання з днем народження у воєнний час має бути зворушливим і водночас підтримувати вашу близьку людину та давати їй надію у цей непростий період.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання з днем народження з побажаннями миру та добра. Порадуйте своїх близьких, надіславши їм барвисті картинки з днем народження та побажаннями мирного неба.

Вітання з днем народження за умов війни

Бажаю в день народження сил, мужності та відваги! Нехай здоров’я ніколи не підводить тебе, бойовий настрій панує в душі, а в серці живе безмежне щастя!

***

Нехай у твоїй душі завжди будуть сили, енергія та хоробрість! Бажаю взаємного кохання, міцного здоров’я, підкорення нових вершин та мирного неба над головою.

Побажання з днем народження у прозі у війну

Хочу надіслати тобі ці вітання з днем народження та побажання мирного неба над головою. Сьогодні тільки твій день і я бажаю, щоб він був найщасливішим, попри все!

***

З днем народження та мирного неба! Нехай ніщо не затьмарить твоє свято! Бажаю, щоб твої близькі завжди були поруч, а життя було сповнене радісних моментів щодня!

***

Листівки з днем народження та мирного неба

Вітання з днем народження та мирного неба над головою

Бажаю міцного здоров’я, довгого та щасливого життя під мирним та безхмарним небом! Бажаю життя без стресів та депресій! Нехай твій день народження стане днем початку нового мирного життя в нашій країні!

Раніше "Телеграф" публікував красиві та зворушливі привітання з днем народження матері.