С юбилеем! Поздравления тете с важной датой
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Не забудьте поздравить тетю с важной вехой в ее жизни
Приближается юбилей вашей тети. Конечно же вы не захотите упустить возможность сказать сестре родителей несколько поздравительных слов.
Если тетя для вас не простая родственница, а всегда была для вас практически второй мамой и другом, посвятите ей самые красивые поздравления с юбилеем. Покажите ей свою любовь и привязанность.
А если вдохновения придумать поздравление с юбилеем для тети нет, воспользуйтесь этой подборкой "Телеграфа". Здесь собраны искренние и теплые пожелания по случаю круглой даты у тети.
Поздравления с юбилеем тете
Дорогая тетя, с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, самого прекрасного настроения, бесконечного счастья и душевного расцвета. Пусть в семейном окружении всегда царит теплое и доброжелательное отношение, хорошая энергетика и положительные эмоции.
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С юбилеем, наша дорогая и любимая тетя! Желаю тебе, чтобы сбывались все твои желания. Желаю тебе много радостей, пусть они будут маленькими, но пусть они будут ежедневно в твоей жизни. Пусть каждый новый день принесет тебе удачу и развеет все твои беды и печали. Пусть твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями. Будь по-настоящему счастлива.
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Моя дорогая тетя! Оставайся всегда такой же жизнерадостной, энергичной и обаятельной. Желаю тебе всегда удивлять своей харизмой, кружить головы своей невероятной красотой, быть в центре внимания, очаровывать своей чистой и доброй душой. Желаю тебе никогда не знать уныния и черной тоски, всегда улыбаться, ведь улыбка — эликсир вечной молодости. С юбилеем, дорогая!
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Хочу поздравить лучшую тетю с юбилеем! Желаю тебе никогда не грустить, идти по жизни с улыбкой, вдохновлять окружающих и не сдаваться перед трудностями. Пусть удача будет твоим спутником жизни, а успех — твоим верным другом.
Поздравления тете с юбилеем в стихах
С юбилеем, тетушка моя!
От души тебе желаю я
Солнца, позитива, вдохновенья,
Радости, удачи и везенья!
Улыбайся, смейся и шути,
Все печали просто отпусти!
Будь веселой, озорной красоткой,
С мягкою и легкою походкой.
Чтобы всё свершилось и срослось,
Чтоб имелось и всегда моглось,
Пусть все исполняются желанья,
Самые заветные мечтанья.
***
Моя тетушка родная,
С юбилеем поздравляю.
Очень крепкого здоровья,
Денег и любви желаю.
Пусть мечты осуществятся,
Чтоб смеялась чаще ты,
Вдохновения, успехов,
И, конечно, красоты!
С юбилеем, тетушка, родная,
Поздравляю Вас сегодня от души,
Будьте счастливы во веки, дорогая,
Пусть же сбудутся все-все Ваши мечты!
Доброты, здоровья, вдохновения,
Никогда по жизни не грустить,
Быть в отличнейшем, прекрасном настроении,
И по чарке счастье мирно пить!
Ранее "Телеграф" писал, как красиво поздравить женщину с юбилеем.