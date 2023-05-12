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С юбилеем! Поздравления тете с важной датой

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Поздравление тете на юбилей
Поздравление тете на юбилей. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить тетю с важной вехой в ее жизни

Приближается юбилей вашей тети. Конечно же вы не захотите упустить возможность сказать сестре родителей несколько поздравительных слов.

Если тетя для вас не простая родственница, а всегда была для вас практически второй мамой и другом, посвятите ей самые красивые поздравления с юбилеем. Покажите ей свою любовь и привязанность.

А если вдохновения придумать поздравление с юбилеем для тети нет, воспользуйтесь этой подборкой "Телеграфа". Здесь собраны искренние и теплые пожелания по случаю круглой даты у тети.

Поздравления с юбилеем тете

Дорогая тетя, с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, самого прекрасного настроения, бесконечного счастья и душевного расцвета. Пусть в семейном окружении всегда царит теплое и доброжелательное отношение, хорошая энергетика и положительные эмоции.

***

С юбилеем, наша дорогая и любимая тетя! Желаю тебе, чтобы сбывались все твои желания. Желаю тебе много радостей, пусть они будут маленькими, но пусть они будут ежедневно в твоей жизни. Пусть каждый новый день принесет тебе удачу и развеет все твои беды и печали. Пусть твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями. Будь по-настоящему счастлива.

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Моя дорогая тетя! Оставайся всегда такой же жизнерадостной, энергичной и обаятельной. Желаю тебе всегда удивлять своей харизмой, кружить головы своей невероятной красотой, быть в центре внимания, очаровывать своей чистой и доброй душой. Желаю тебе никогда не знать уныния и черной тоски, всегда улыбаться, ведь улыбка — эликсир вечной молодости. С юбилеем, дорогая!

***

Хочу поздравить лучшую тетю с юбилеем! Желаю тебе никогда не грустить, идти по жизни с улыбкой, вдохновлять окружающих и не сдаваться перед трудностями. Пусть удача будет твоим спутником жизни, а успех — твоим верным другом.

Поздравления тете с юбилеем в стихах

С юбилеем, тетушка моя!

От души тебе желаю я

Солнца, позитива, вдохновенья,

Радости, удачи и везенья!

Улыбайся, смейся и шути,

Все печали просто отпусти!

Будь веселой, озорной красоткой,

С мягкою и легкою походкой.

Чтобы всё свершилось и срослось,

Чтоб имелось и всегда моглось,

Пусть все исполняются желанья,

Самые заветные мечтанья.

***

Моя тетушка родная,

С юбилеем поздравляю.

Очень крепкого здоровья,

Денег и любви желаю.

Пусть мечты осуществятся,

Чтоб смеялась чаще ты,

Вдохновения, успехов,

И, конечно, красоты!

С юбилеем, тетушка, родная,

Поздравляю Вас сегодня от души,

Будьте счастливы во веки, дорогая,

Пусть же сбудутся все-все Ваши мечты!

Доброты, здоровья, вдохновения,

Никогда по жизни не грустить,

Быть в отличнейшем, прекрасном настроении,

И по чарке счастье мирно пить!

Ранее "Телеграф" писал, как красиво поздравить женщину с юбилеем.

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#Поздравления #Пожелания #С юбилеем