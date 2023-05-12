С юбилеем! Поздравления тете с важной датой

Не забудьте поздравить тетю с важной вехой в ее жизни

Приближается юбилей вашей тети. Конечно же вы не захотите упустить возможность сказать сестре родителей несколько поздравительных слов.

Если тетя для вас не простая родственница, а всегда была для вас практически второй мамой и другом, посвятите ей самые красивые поздравления с юбилеем. Покажите ей свою любовь и привязанность.

А если вдохновения придумать поздравление с юбилеем для тети нет, воспользуйтесь этой подборкой "Телеграфа". Здесь собраны искренние и теплые пожелания по случаю круглой даты у тети.

Поздравления с юбилеем тете

Дорогая тетя, с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, самого прекрасного настроения, бесконечного счастья и душевного расцвета. Пусть в семейном окружении всегда царит теплое и доброжелательное отношение, хорошая энергетика и положительные эмоции.

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С юбилеем, наша дорогая и любимая тетя! Желаю тебе, чтобы сбывались все твои желания. Желаю тебе много радостей, пусть они будут маленькими, но пусть они будут ежедневно в твоей жизни. Пусть каждый новый день принесет тебе удачу и развеет все твои беды и печали. Пусть твоя жизнь будет наполнена положительными эмоциями. Будь по-настоящему счастлива.

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Моя дорогая тетя! Оставайся всегда такой же жизнерадостной, энергичной и обаятельной. Желаю тебе всегда удивлять своей харизмой, кружить головы своей невероятной красотой, быть в центре внимания, очаровывать своей чистой и доброй душой. Желаю тебе никогда не знать уныния и черной тоски, всегда улыбаться, ведь улыбка — эликсир вечной молодости. С юбилеем, дорогая!

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Хочу поздравить лучшую тетю с юбилеем! Желаю тебе никогда не грустить, идти по жизни с улыбкой, вдохновлять окружающих и не сдаваться перед трудностями. Пусть удача будет твоим спутником жизни, а успех — твоим верным другом.

Поздравления тете с юбилеем в стихах

С юбилеем, тетушка моя! От души тебе желаю я Солнца, позитива, вдохновенья, Радости, удачи и везенья! Улыбайся, смейся и шути, Все печали просто отпусти! Будь веселой, озорной красоткой, С мягкою и легкою походкой. Чтобы всё свершилось и срослось, Чтоб имелось и всегда моглось, Пусть все исполняются желанья, Самые заветные мечтанья.

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Моя тетушка родная,

С юбилеем поздравляю.

Очень крепкого здоровья,

Денег и любви желаю.

Пусть мечты осуществятся,

Чтоб смеялась чаще ты,

Вдохновения, успехов,

И, конечно, красоты!

С юбилеем, тетушка, родная, Поздравляю Вас сегодня от души, Будьте счастливы во веки, дорогая, Пусть же сбудутся все-все Ваши мечты! Доброты, здоровья, вдохновения, Никогда по жизни не грустить, Быть в отличнейшем, прекрасном настроении, И по чарке счастье мирно пить!

Ранее "Телеграф" писал, как красиво поздравить женщину с юбилеем.