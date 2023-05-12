З ювілеєм! Вітання тітці з важливою датою

Не забудьте привітати тітку з важливою віхою у її житті

Наближається ювілей вашої тітки. Звичайно ж ви не захочете пропустити можливість сказати сестрі батьків кілька вітальних слів. Якщо тітка для вас не проста родичка, а завжди була для вас практично другою мамою та подругою, присвятіть їй найкрасивіші вітання з ювілеєм. Покажіть їй свою любов і прихильність.

А якщо натхнення придумати вітання з ювілеєм для тітки немає, скористайтеся цією добіркою "Телеграфа". Тут зібрані щирі та теплі побажання з нагоди круглої дати у тітки.

Вітання з ювілеєм тітці

Дорога тітко, з ювілеєм! Бажаю міцного здоров’я, найпрекраснішого настрою, нескінченного щастя та душевного розквіту. Нехай у сімейному оточенні завжди панує тепле та доброзичливе ставлення, хороша енергетика та позитивні емоції.

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З ювілеєм, наша дорога та улюблена тітка! Бажаю тобі, щоб здійснилися всі твої бажання. Бажаю тобі багато радощів, нехай вони будуть маленькими, але нехай вони будуть щодня у твоєму житті. Нехай кожен новий день принесе тобі удачу і розвіє всі твої біди та смутки. Нехай твоє життя буде сповнене позитивних емоцій. Будь по-справжньому щасливою.

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Моя дорога тітко! Залишайся завжди такою ж життєрадісною, енергійною та привабливою. Бажаю тобі завжди дивувати своєю харизмою, кружляти голови своєю неймовірною красою, бути в центрі уваги, чарувати своєю чистою та доброю душею. Бажаю тобі ніколи не знати зневіри та чорної туги, завжди посміхатися, адже усмішка — еліксир вічної молодості. З ювілеєм, люба!

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Хочу привітати найкращу тітку з ювілеєм! Бажаю тобі ніколи не сумувати, йти по життю з усмішкою, надихати оточуючих та не здаватися перед труднощами. Нехай удача буде твоїм супутником життя, а успіх твоїм вірним другом.

Вітання тітці з ювілеєм у віршах

Тьотю моя добра, тьотю моя мила, Ніжна і хороша, пташка білокрила, Нині з ювілеєм я тебе вітаю! Все, що ти захочеш, я тобі бажаю. Хай розтануть швидко всі твої тривоги, Хай ведуть до щастя всі твої дороги, Хай твоя домівка затишною буде, Хай тебе удача піджидає всюди!

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З ювілеєм тебе вітаємо,

Всіх благ земних тобі бажаємо!

Змагайся в прудкості з водицею,

Тендітною будь молодицею.

Щоб очі сяяли, як зорі,

Душа співала, наче море.

Щоб дарували щастя діти,

А чоловік приносив квіти.

Щоб твої мрії всі збувалися,

А цілі реалізувалися.

І хай життя твоє, як сонце,

Приносить радість у віконце.

Тітко моя, рідна і сердечна! Та любов у тебе безконечна, Ти турботлива, як птаха біла, Ти зі мною плакала й раділа. Зичу долі і добра у хату, Втіхи й миру у твої палати. За твою турботу вдячна нині, Святим хлібом в білій скатертині. Будь завжди в здоров’ї і достатку, З молоком запраженим в горнятку, Я до тебе в гості завітаю, Бо ж до тебе завжди повертаюсь!

Раніше "Телеграф" писав, як красиво привітати жінку з ювілеєм.