З ювілеєм! Вітання тітці з важливою датою
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Не забудьте привітати тітку з важливою віхою у її житті
Наближається ювілей вашої тітки. Звичайно ж ви не захочете пропустити можливість сказати сестрі батьків кілька вітальних слів. Якщо тітка для вас не проста родичка, а завжди була для вас практично другою мамою та подругою, присвятіть їй найкрасивіші вітання з ювілеєм. Покажіть їй свою любов і прихильність.
А якщо натхнення придумати вітання з ювілеєм для тітки немає, скористайтеся цією добіркою "Телеграфа". Тут зібрані щирі та теплі побажання з нагоди круглої дати у тітки.
Вітання з ювілеєм тітці
Дорога тітко, з ювілеєм! Бажаю міцного здоров’я, найпрекраснішого настрою, нескінченного щастя та душевного розквіту. Нехай у сімейному оточенні завжди панує тепле та доброзичливе ставлення, хороша енергетика та позитивні емоції.
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З ювілеєм, наша дорога та улюблена тітка! Бажаю тобі, щоб здійснилися всі твої бажання. Бажаю тобі багато радощів, нехай вони будуть маленькими, але нехай вони будуть щодня у твоєму житті. Нехай кожен новий день принесе тобі удачу і розвіє всі твої біди та смутки. Нехай твоє життя буде сповнене позитивних емоцій. Будь по-справжньому щасливою.
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Моя дорога тітко! Залишайся завжди такою ж життєрадісною, енергійною та привабливою. Бажаю тобі завжди дивувати своєю харизмою, кружляти голови своєю неймовірною красою, бути в центрі уваги, чарувати своєю чистою та доброю душею. Бажаю тобі ніколи не знати зневіри та чорної туги, завжди посміхатися, адже усмішка — еліксир вічної молодості. З ювілеєм, люба!
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Хочу привітати найкращу тітку з ювілеєм! Бажаю тобі ніколи не сумувати, йти по життю з усмішкою, надихати оточуючих та не здаватися перед труднощами. Нехай удача буде твоїм супутником життя, а успіх твоїм вірним другом.
Вітання тітці з ювілеєм у віршах
Тьотю моя добра, тьотю моя мила,
Ніжна і хороша, пташка білокрила,
Нині з ювілеєм я тебе вітаю!
Все, що ти захочеш, я тобі бажаю.
Хай розтануть швидко всі твої тривоги,
Хай ведуть до щастя всі твої дороги,
Хай твоя домівка затишною буде,
Хай тебе удача піджидає всюди!
***
З ювілеєм тебе вітаємо,
Всіх благ земних тобі бажаємо!
Змагайся в прудкості з водицею,
Тендітною будь молодицею.
Щоб очі сяяли, як зорі,
Душа співала, наче море.
Щоб дарували щастя діти,
А чоловік приносив квіти.
Щоб твої мрії всі збувалися,
А цілі реалізувалися.
І хай життя твоє, як сонце,
Приносить радість у віконце.
Тітко моя, рідна і сердечна!
Та любов у тебе безконечна,
Ти турботлива, як птаха біла,
Ти зі мною плакала й раділа.
Зичу долі і добра у хату,
Втіхи й миру у твої палати.
За твою турботу вдячна нині,
Святим хлібом в білій скатертині.
Будь завжди в здоров’ї і достатку,
З молоком запраженим в горнятку,
Я до тебе в гості завітаю,
Бо ж до тебе завжди повертаюсь!
Раніше "Телеграф" писав, як красиво привітати жінку з ювілеєм.