Поздравление с днем рождения отчиму: душевные пожелания в стихах и прозе

Выберите для своего отчима самые трогательные и красивые пожелания в честь дня рождения

Приближается день рождения вашего отчима, и вы, вероятно, ищете красивые слова, чтобы выразить ему свои чувства за огромный вклад, который он внес в вашу жизнь. Если это так, то мы вам поможем.

"Телеграф" собрал на выбор красивые поздравления отчиму на день рождения. Выберите наиболее подходящее и отправьте имениннику. Отчиму будет приятно получить от вас знак внимания и знать, что вы не забыли о его личном празднике.

Хоть с тобой мы не родные, Но отцом ты стал моим, Самым лучшим, самым главным, Добрым, сердцу дорогим! Будь всегда веселым, сильным, Крепким, смелым, озорным. С нами рядом будь счастливым, И здоровым, и родным! Будь в отличном настроении, Не печалься, не грусти. Поздравляя с днем рождения, Признаюсь тебе в любви!

Ты стал частью нашей семьи, опорой для мамы, мудрым советчиком для меня. Благодаря тебе мама стала счастливее, и для меня это главней всего. В этот день я от чистого сердца хочу пожелать тебе терпенья, удачи, легкости во всех делах и, конечно же, огромного счастья! Ты хороший, добрый, понимающий человек, дарящий нам свою любовь и поддержку! С днем рождения, мой дорогой отчим, приятных и удивительных моментов тебе!

Поздравляю тебя, папа, С днем рожденья, дорогой! Хоть ты отчим мне, но всё же Стал давно ты как родной! Я желаю тебе солнца, Вдохновения и сил, Чтобы каждый день лишь радость И веселье приносил! Всей душой люби нас, папа, С мамой рядом всюду будь. Я люблю тебя всем сердцем, А невзгоды позабудь!

Поздравляю с днём рождения уважаемого отчима! Пожелаю большого счастья, долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия семейного, любви, уважения и достатка. Пусть жизненные силы и бодрость духа не угасают, пусть будут успешными дела, пусть будет тёплым и уютным дом.

Ты готов держаться молодцом, Будь всегда отважным, очень смелым! Ты зовешься с гордостью отцом, Пусть и не по крови, но за дело! Я желаю в этот день рождения Крепкого здоровья и удачи, Пусть отличным станет настроение, Будет в жизни все, что много значит! Пожелаю чаще улыбаться, Чтобы позитив в наш мир нести, И легко всех целей добиваться На счастливом жизненном пути!

С Вашим появлением в нашей семье многое изменилось: мама стала чаще улыбаться, в доме поселилась гармония, стало светлее и легче. Спасибо, что подарили маме счастье, а для меня смогли стать хорошим отцом и примером. И сегодня, в Ваш особенный день, я от всей души хочу пожелать Вам лишь теплых, ясных, интересных дней, крепкого здоровья и чтобы все Ваши проблемы ушли в закат. С днем рождения. Пусть ваша жизнь будет цветной и благополучной!

Твой день рожденья — праздник для меня, И я тебя сердечно поздравляю! Кто говорит, что отчим не родня, Тот ничего в родстве не понимает. Ты дал мне столько доброго тепла, Что стал отцом, а это много значит! Хочу тебе здоровья пожелать, Счастливой жизни, радости, удачи! Живи так долго, сколько длится век, И радуй всех улыбкой своей ясной. Чтобы сто лет родной наш человек Свой день рожденья праздновал прекрасный!

Поздравляю! Для меня ты давно уже стал родным, любимым и самым лучшим. Пусть в твоей жизни тебе встретятся только победы, успехи и преданные друзья, которые будут готовы пойти с тобой в огонь и воду, помогут и поддержат!

Поздравляю тебя с днем рождения! Для меня ты стал славным отцом, Будь всегда полон сил, вдохновения, Оставайся таким молодцом! Я желаю успехов различных, И большой любви с мамой моей, И друзей только верных, отличных, Много счастья и радостных дней!

Дорогой мой отчим, поздравляю с днём рождения тебя. Желаю, чтобы был богат и твой кошелёк, и твой внутренний мир, желаю, чтобы без скуки и усталости проходили твои дни. Пусть будет возможность всегда посвящать себя любимому делу и любимым людям.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления во время войны.