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Поздравление с днем рождения отчиму: душевные пожелания в стихах и прозе

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Поздравление отчиму
Поздравление отчиму. Фото pexels.com

Выберите для своего отчима самые трогательные и красивые пожелания в честь дня рождения

Приближается день рождения вашего отчима, и вы, вероятно, ищете красивые слова, чтобы выразить ему свои чувства за огромный вклад, который он внес в вашу жизнь. Если это так, то мы вам поможем.

"Телеграф" собрал на выбор красивые поздравления отчиму на день рождения. Выберите наиболее подходящее и отправьте имениннику. Отчиму будет приятно получить от вас знак внимания и знать, что вы не забыли о его личном празднике.

Хоть с тобой мы не родные,

Но отцом ты стал моим,

Самым лучшим, самым главным,

Добрым, сердцу дорогим!

Будь всегда веселым, сильным,

Крепким, смелым, озорным.

С нами рядом будь счастливым,

И здоровым, и родным!

Будь в отличном настроении,

Не печалься, не грусти.

Поздравляя с днем рождения,

Признаюсь тебе в любви!

Ты стал частью нашей семьи, опорой для мамы, мудрым советчиком для меня. Благодаря тебе мама стала счастливее, и для меня это главней всего. В этот день я от чистого сердца хочу пожелать тебе терпенья, удачи, легкости во всех делах и, конечно же, огромного счастья! Ты хороший, добрый, понимающий человек, дарящий нам свою любовь и поддержку! С днем рождения, мой дорогой отчим, приятных и удивительных моментов тебе!

Поздравляю тебя, папа,

С днем рожденья, дорогой!

Хоть ты отчим мне, но всё же

Стал давно ты как родной!

Я желаю тебе солнца,

Вдохновения и сил,

Чтобы каждый день лишь радость

И веселье приносил!

Всей душой люби нас, папа,

С мамой рядом всюду будь.

Я люблю тебя всем сердцем,

А невзгоды позабудь!

Поздравляю с днём рождения уважаемого отчима! Пожелаю большого счастья, долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия семейного, любви, уважения и достатка. Пусть жизненные силы и бодрость духа не угасают, пусть будут успешными дела, пусть будет тёплым и уютным дом.

Ты готов держаться молодцом,

Будь всегда отважным, очень смелым!

Ты зовешься с гордостью отцом,

Пусть и не по крови, но за дело!

Я желаю в этот день рождения

Крепкого здоровья и удачи,

Пусть отличным станет настроение,

Будет в жизни все, что много значит!

Пожелаю чаще улыбаться,

Чтобы позитив в наш мир нести,

И легко всех целей добиваться

На счастливом жизненном пути!

С Вашим появлением в нашей семье многое изменилось: мама стала чаще улыбаться, в доме поселилась гармония, стало светлее и легче. Спасибо, что подарили маме счастье, а для меня смогли стать хорошим отцом и примером. И сегодня, в Ваш особенный день, я от всей души хочу пожелать Вам лишь теплых, ясных, интересных дней, крепкого здоровья и чтобы все Ваши проблемы ушли в закат. С днем рождения. Пусть ваша жизнь будет цветной и благополучной!

Твой день рожденья — праздник для меня,

И я тебя сердечно поздравляю!

Кто говорит, что отчим не родня,

Тот ничего в родстве не понимает.

Ты дал мне столько доброго тепла,

Что стал отцом, а это много значит!

Хочу тебе здоровья пожелать,

Счастливой жизни, радости, удачи!

Живи так долго, сколько длится век,

И радуй всех улыбкой своей ясной.

Чтобы сто лет родной наш человек

Свой день рожденья праздновал прекрасный!

Поздравляю! Для меня ты давно уже стал родным, любимым и самым лучшим. Пусть в твоей жизни тебе встретятся только победы, успехи и преданные друзья, которые будут готовы пойти с тобой в огонь и воду, помогут и поддержат!

Поздравляю тебя с днем рождения!

Для меня ты стал славным отцом,

Будь всегда полон сил, вдохновения,

Оставайся таким молодцом!

Я желаю успехов различных,

И большой любви с мамой моей,

И друзей только верных, отличных,

Много счастья и радостных дней!

Дорогой мой отчим, поздравляю с днём рождения тебя. Желаю, чтобы был богат и твой кошелёк, и твой внутренний мир, желаю, чтобы без скуки и усталости проходили твои дни. Пусть будет возможность всегда посвящать себя любимому делу и любимым людям.

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления во время войны.

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#День рождения #Стихи #Поздравления #Пожелания #С Днем рождения