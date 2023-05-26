Поздравление с днем рождения отчиму: душевные пожелания в стихах и прозе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выберите для своего отчима самые трогательные и красивые пожелания в честь дня рождения
Приближается день рождения вашего отчима, и вы, вероятно, ищете красивые слова, чтобы выразить ему свои чувства за огромный вклад, который он внес в вашу жизнь. Если это так, то мы вам поможем.
"Телеграф" собрал на выбор красивые поздравления отчиму на день рождения. Выберите наиболее подходящее и отправьте имениннику. Отчиму будет приятно получить от вас знак внимания и знать, что вы не забыли о его личном празднике.
Хоть с тобой мы не родные,
Но отцом ты стал моим,
Самым лучшим, самым главным,
Добрым, сердцу дорогим!
Будь всегда веселым, сильным,
Крепким, смелым, озорным.
С нами рядом будь счастливым,
И здоровым, и родным!
Будь в отличном настроении,
Не печалься, не грусти.
Поздравляя с днем рождения,
Признаюсь тебе в любви!
Ты стал частью нашей семьи, опорой для мамы, мудрым советчиком для меня. Благодаря тебе мама стала счастливее, и для меня это главней всего. В этот день я от чистого сердца хочу пожелать тебе терпенья, удачи, легкости во всех делах и, конечно же, огромного счастья! Ты хороший, добрый, понимающий человек, дарящий нам свою любовь и поддержку! С днем рождения, мой дорогой отчим, приятных и удивительных моментов тебе!
Поздравляю тебя, папа,
С днем рожденья, дорогой!
Хоть ты отчим мне, но всё же
Стал давно ты как родной!
Я желаю тебе солнца,
Вдохновения и сил,
Чтобы каждый день лишь радость
И веселье приносил!
Всей душой люби нас, папа,
С мамой рядом всюду будь.
Я люблю тебя всем сердцем,
А невзгоды позабудь!
Поздравляю с днём рождения уважаемого отчима! Пожелаю большого счастья, долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия семейного, любви, уважения и достатка. Пусть жизненные силы и бодрость духа не угасают, пусть будут успешными дела, пусть будет тёплым и уютным дом.
Ты готов держаться молодцом,
Будь всегда отважным, очень смелым!
Ты зовешься с гордостью отцом,
Пусть и не по крови, но за дело!
Я желаю в этот день рождения
Крепкого здоровья и удачи,
Пусть отличным станет настроение,
Будет в жизни все, что много значит!
Пожелаю чаще улыбаться,
Чтобы позитив в наш мир нести,
И легко всех целей добиваться
На счастливом жизненном пути!
С Вашим появлением в нашей семье многое изменилось: мама стала чаще улыбаться, в доме поселилась гармония, стало светлее и легче. Спасибо, что подарили маме счастье, а для меня смогли стать хорошим отцом и примером. И сегодня, в Ваш особенный день, я от всей души хочу пожелать Вам лишь теплых, ясных, интересных дней, крепкого здоровья и чтобы все Ваши проблемы ушли в закат. С днем рождения. Пусть ваша жизнь будет цветной и благополучной!
Твой день рожденья — праздник для меня,
И я тебя сердечно поздравляю!
Кто говорит, что отчим не родня,
Тот ничего в родстве не понимает.
Ты дал мне столько доброго тепла,
Что стал отцом, а это много значит!
Хочу тебе здоровья пожелать,
Счастливой жизни, радости, удачи!
Живи так долго, сколько длится век,
И радуй всех улыбкой своей ясной.
Чтобы сто лет родной наш человек
Свой день рожденья праздновал прекрасный!
Поздравляю! Для меня ты давно уже стал родным, любимым и самым лучшим. Пусть в твоей жизни тебе встретятся только победы, успехи и преданные друзья, которые будут готовы пойти с тобой в огонь и воду, помогут и поддержат!
Поздравляю тебя с днем рождения!
Для меня ты стал славным отцом,
Будь всегда полон сил, вдохновения,
Оставайся таким молодцом!
Я желаю успехов различных,
И большой любви с мамой моей,
И друзей только верных, отличных,
Много счастья и радостных дней!
Дорогой мой отчим, поздравляю с днём рождения тебя. Желаю, чтобы был богат и твой кошелёк, и твой внутренний мир, желаю, чтобы без скуки и усталости проходили твои дни. Пусть будет возможность всегда посвящать себя любимому делу и любимым людям.
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления во время войны.