Вітання з днем народження вітчиму: душевні побажання у віршах та прозі

Виберіть для свого вітчима найзворушливіші та найкрасивіші побажання на честь дня народження.

Наближається день народження вашого вітчима, і ви, ймовірно, шукаєте красиві слова, щоб висловити йому свої почуття за величезний внесок, який він зробив у ваше життя. Якщо це так, то ми вам допоможемо.

"Телеграф" зібрав на вибір гарні привітання вітчиму на день народження. Виберіть найкраще і відправте імениннику. Вітчиму буде приємно отримати від вас знак уваги та знати, що ви не забули про його особисте свято.

З днем народження вітаю, Щастя й радості бажаю, Будь завжди здоровим, вітчим, Гарних літ тобі багато! Хай здійсняться всі бажання, Не покине дім кохання, Мир і злагода панує, Бог завжди в молитві чує!

Ти став частиною нашої родини, опорою для мами, мудрим порадником для мене. Завдяки тобі мама стала щасливішою, і для мене це найголовніше. Цього дня я від щирого серця хочу побажати тобі терпіння, удачі, легкості у всіх справах і, звичайно ж, величезного щастя! Ти хороша, добра, розуміюча людина, яка дарує нам свою любов і підтримку! З днем народження, мій любий вітчим, приємних та дивовижних моментів тобі!

Вітчиме наш любий, зі святом! Бажаємо щиро, від серця, багато Міцного здоров’я, достатку, тепла, У справах — натхнення, у днях — лиш добра. Нехай буде сповнене щастям життя, Господь подарує яскраве буття!

Вітаю з днем народження шановного вітчима! Побажаю великого щастя, довгих років життя, міцного здоров’я, сімейного щастя, любові, поваги та достатку. Нехай життєві сили та бадьорість духу не згасають, нехай будуть успішними справи, нехай буде теплий та затишний дім.

На тобі тримається сім’я, Ти — наша опора і стіна. Будь здоровий і міцний, як дуб, І роки щасливо хай ідуть! Хай збуваються і плани, і слова, Не болить ні тіло, ні душа. Я за тебе, вітчиме мій, помолюсь, Бо на світі кращий ти татусь!

З Вашою появою в нашій сім’ї багато що змінилося: мама почала частіше посміхатися, в будинку оселилася гармонія, стало світліше і легше. Дякую, що подарували мамі щастя, а для мене змогли стати добрим батьком та прикладом. І сьогодні, у Ваш особливий день, я від щирого серця хочу побажати Вам лише теплих, ясних, цікавих днів, міцного здоров’я і щоб усі Ваші проблеми пішли в захід сонця. З Днем народження. Нехай ваше життя буде кольоровим і щасливим!

Сьогодні я тебе вітаю, Здоров’я й радості бажаю! Твій день народження святкую І дуже я тебе ціную! І ще я хочу побажати Добробуту в багатій хаті, Щоб поряд були друзі вірні, В кишені — грошики добірні. В коморі щоб вино стояло, Не переводилося сало. За це я келих підійму І тебе міцно обійму!

Вітаю! Для мене ти давно вже став рідним, улюбленим та найкращим. Нехай у твоєму житті тобі зустрінуться лише перемоги, успіхи та віддані друзі, які будуть готові піти з тобою у вогонь та воду, допоможуть та підтримають!

Мій мудрий і розумний вітчиме, Тобі бажали вже багато. Бажали радості й удачі, Здоров’я й успіху в придачу, Достатку доброго в родині І миру у твоїй країні. Я тобі теж цього бажаю, Люблю, вітчиме, й поважаю. До побажань додам своє — Ти залишись таким, як є.

Дорогий мій вітчим, вітаю з днем народження тебе. Бажаю, щоб був багатий і твій гаманець, і твій внутрішній світ, бажаю, щоби без нудьги та втоми проходили твої дні. Нехай буде можливість завжди присвячувати себе улюбленій справі та коханим людям.

Раніше "Телеграф" публікував вітання під час війни.