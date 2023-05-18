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З днем народження, коханий чоловік: красиві картинки та листівки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Вітальні листівки для чоловіка
Вітальні листівки для чоловіка. Фото telegraf.com.ua

Виберіть для чоловіка яскраве привітання

Чоловік — один із найближчих та рідних людей у житті жінки. І його день народження — зайвий привід проявити турботу, нагадати про свої почуття та зробити сюрприз.

Побажайте своєму коханому чоловіку міцного здоров’я та сил, нехай усі його плани легко втіляться у життя і всі справи будуть йому під силу. Ще раз розкажіть йому про своє кохання та готовність допомогти в будь-якій ситуації. Або виберіть для нього вітання з днем народження у віршах.

Напевно, щоб зробити день народження чоловіка незабутнім, ви завжди готуєте йому бажаний подарунок і красиві побажання. Листівка з днем народження чоловікові, відправлена в месенджері чи соцмережах, стане одним із додаткових способів привітати його.

І якщо ви зараз не поруч і не можете обійняти коханого, відправте чоловікові гарну листівку з теплими та щирими привітаннями. Вибрати відповідну ви можете у цій добірці, яку створив "Телеграф".

Листівки з днем народження для коханого чоловіка

Раніше "Телеграф" публікував зворушливі вітання з днем народження для чоловіка.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #З Днем народження