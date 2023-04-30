Привітання чоловікові з днем народження: гарні вірші від дружини

Що може бути зворушливішим і красивішим за вітання у віршах

Гарне привітання вашого чоловіка з днем народження сповнить його серце радістю. Не соромтеся обсипати свого супутника життя любов’ю, на яку він заслуговує у свій особливий день. Відмовтеся від типових вітальних листівок та висловіть свої почуття за допомогою вірша для чоловіка на день народження.

У цій збірці "Телеграфа" ви зможете знайти ідеальне побажання на день народження для чоловіка у віршах.

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Мрії кожного чоловіка,

Наче гори, високі й великі.

Хай усі ваші плани здійсняться,

Все задумане втілити вдасться.

Хай кохання та щастя чекає.

Хай цінує сім’я й надихає,

Хай широкою буде дорога.

І підтримки бажаю від Бога!

Наш любий тато, чоловік, Ось знов ти старшим став на рік. А значить, ще на рік мудрішим І розумнішим, й цікавішим. Ми тебе любим, поважаєм, Здоров’я й радості бажаєм. Нехай твої всі мрії й плани Найшвидше дійсністю вже стануть!

Гарний вірш чоловікові на день народження

Скільки б слів я не сказала,

Цього все одно замало,

Бо для мене ти — єдиний,

Мій коханий і мій милий!

Будь успішним і щасливим,

І веселим, жартівливим,

І бадьорим, і здоровим,

І красивим, чорнобровим!

Успіхів, удачі, щастя,

Все задумане хай вдасться.

Ти — моя міцна опора,

Завжди будь зі мною поруч!

Чоловіче мій рідненький, я тебе кохаю, З днем народження, мій вірний, я поздоровляю! І бажаю, щоб щасливим був ти і багатим, Настрій мав завжди хороший — і в будні, і в свята! Щоб здоров’я мав міцненьке, гарний був та дужий, Щоб завжди були ми разом, проживали дружно, Щоби радість була в серці і грошей багато, Щоб рідня і вірні друзі — всі збирались в хату!

***

Мій чоловік — моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в день народження бажаю

Свій автопарк біля воріт!

Милий, вітаю тебе, золотий, Наш кращий чоловік і тато. В святковий день скажімо: "Ти Зробив всього для нас багато". Надійний тил люби, оберігай, Щастя своє особливе не втрачай. Бажаємо здоровим, веселим, І навіть кумедним, щоб іноді був. Наснаги у праці та визнання набув.

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