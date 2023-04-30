Привітання чоловікові з днем народження: гарні вірші від дружини
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Що може бути зворушливішим і красивішим за вітання у віршах
Гарне привітання вашого чоловіка з днем народження сповнить його серце радістю. Не соромтеся обсипати свого супутника життя любов’ю, на яку він заслуговує у свій особливий день. Відмовтеся від типових вітальних листівок та висловіть свої почуття за допомогою вірша для чоловіка на день народження.
У цій збірці "Телеграфа" ви зможете знайти ідеальне побажання на день народження для чоловіка у віршах.
***
Мрії кожного чоловіка,
Наче гори, високі й великі.
Хай усі ваші плани здійсняться,
Все задумане втілити вдасться.
Хай кохання та щастя чекає.
Хай цінує сім’я й надихає,
Хай широкою буде дорога.
І підтримки бажаю від Бога!
Наш любий тато, чоловік,
Ось знов ти старшим став на рік.
А значить, ще на рік мудрішим
І розумнішим, й цікавішим.
Ми тебе любим, поважаєм,
Здоров’я й радості бажаєм.
Нехай твої всі мрії й плани
Найшвидше дійсністю вже стануть!
Гарний вірш чоловікові на день народження
Скільки б слів я не сказала,
Цього все одно замало,
Бо для мене ти — єдиний,
Мій коханий і мій милий!
Будь успішним і щасливим,
І веселим, жартівливим,
І бадьорим, і здоровим,
І красивим, чорнобровим!
Успіхів, удачі, щастя,
Все задумане хай вдасться.
Ти — моя міцна опора,
Завжди будь зі мною поруч!
Чоловіче мій рідненький, я тебе кохаю,
З днем народження, мій вірний, я поздоровляю!
І бажаю, щоб щасливим був ти і багатим,
Настрій мав завжди хороший — і в будні, і в свята!
Щоб здоров’я мав міцненьке, гарний був та дужий,
Щоб завжди були ми разом, проживали дружно,
Щоби радість була в серці і грошей багато,
Щоб рідня і вірні друзі — всі збирались в хату!
***
Мій чоловік — моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.
Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І в день народження бажаю
Свій автопарк біля воріт!
Милий, вітаю тебе, золотий,
Наш кращий чоловік і тато.
В святковий день скажімо: "Ти
Зробив всього для нас багато".
Надійний тил люби, оберігай,
Щастя своє особливе не втрачай.
Бажаємо здоровим, веселим,
І навіть кумедним, щоб іноді був.
Наснаги у праці та визнання набув.
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