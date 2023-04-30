Поздравление мужу с днем рождения: красивые стихи от жены
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Что может быть трогательнее и красивее поздравления в стихах
Красивое поздравление вашего мужа с днем рождения наполнит его сердце радостью. Не стесняйтесь осыпать своего спутника жизни любовью, которую он заслуживает в свой особенный день. Откажитесь от типичных поздравительных открыток и выразите свои чувства с помощью стиха для мужа на день рождения.
В этой подборке "Телеграфа" вы сможете найти идеальное пожелание на день рождения для мужа в стихах.
Мой хороший, мой любимый,
С Днем Рождения тебя,
Пожелаю, чтоб хватало —
Тебя на дела, и на меня,
Желаю удачи и денег —
Чтоб прибавлялись каждый час.
И чтоб счастье привязалось,
И не покидало нас!
Чтобы было счастье в доме,
Чтобы были отпуска,
Чтобы мы с тобою жили
И любили на века!
"Отменный муж и супер—папа"
Сегодня День рожденья твой,
Отменный муж и супер—папа.
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка.
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и гладкой!
Красивый стих мужу на день рождения
Поздравляю, мой любимый,
Мой родной и самый милый.
С днем рождения тебя —
Пожелаю счастья я.
Пожелаю я здоровья,
Чтобы крепок духом был,
Чтоб ты был и смелым, сильным,
На руках меня носил.
Я хочу, чтобы фортуна
Улыбалась славно нам,
Радость у нас поселилась
И тепло дарило нам!
Единственный и дорогой,
Сладкий мой и золотой!
Сексуальный, заводной.
Добрый, милый и чудной.
Обаятельный и нежный,
Ироничный и надёжный.
Непредсказуемый, неповторимый,
Сильный, ласковый и самый красивый!
Мудрый, серьезный, великодушный,
Щедрый, веселый, хозяин радушный.
Самый талантливый, немного таинственный,
Стильный, загадочный, в чувствах — неистовый.
Счастье мое, с Днём рожденья тебя!
Крепко целую! Половинка твоя.
***
С тобой мне уютно, тепло и легко,
И каждой минутке я рада.
За счастьем не нужно ходить далеко –
Оно улыбается рядом!
И руку подаст, и подставит плечо.
Я вся в его ласковой власти.
Любимый, меня обними горячо,
Ведь ты моя гордость и счастье!
А я поздравляю с рожденьем тебя,
Желаю, чтоб всё удавалось.
Всем сердцем своим безгранично любя,
Быть лучшей женой постараюсь.
Ты много работаешь и устаёшь.
Но отпуск уж не за горами.
Во мне ты всегда пониманье найдёшь –
Друг другу опора – мы сами.
Когда ты, придя после трудного дня,
Тепло обнимаешь за плечи,
То я понимаю – ты любишь меня,
Мой славный, родной человечек!
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