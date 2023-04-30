Поздравление мужу с днем рождения: красивые стихи от жены

Что может быть трогательнее и красивее поздравления в стихах

Красивое поздравление вашего мужа с днем рождения наполнит его сердце радостью. Не стесняйтесь осыпать своего спутника жизни любовью, которую он заслуживает в свой особенный день. Откажитесь от типичных поздравительных открыток и выразите свои чувства с помощью стиха для мужа на день рождения.

В этой подборке "Телеграфа" вы сможете найти идеальное пожелание на день рождения для мужа в стихах.

Мой хороший, мой любимый,

С Днем Рождения тебя,

Пожелаю, чтоб хватало —

Тебя на дела, и на меня,

Желаю удачи и денег —

Чтоб прибавлялись каждый час.

И чтоб счастье привязалось,

И не покидало нас!

Чтобы было счастье в доме,

Чтобы были отпуска,

Чтобы мы с тобою жили

И любили на века!

"Отменный муж и супер—папа" Сегодня День рожденья твой, Отменный муж и супер—папа. Тебя поздравить всей семьей От всей души мы очень рады. Тебе хотим мы пожелать Здоровья, радости, достатка. Во всем успеха достигать, Чтоб жизнь была простой и гладкой!

Красивый стих мужу на день рождения

Поздравляю, мой любимый,

Мой родной и самый милый.

С днем рождения тебя —

Пожелаю счастья я.

Пожелаю я здоровья,

Чтобы крепок духом был,

Чтоб ты был и смелым, сильным,

На руках меня носил.

Я хочу, чтобы фортуна

Улыбалась славно нам,

Радость у нас поселилась

И тепло дарило нам!

Единственный и дорогой, Сладкий мой и золотой! Сексуальный, заводной. Добрый, милый и чудной. Обаятельный и нежный, Ироничный и надёжный. Непредсказуемый, неповторимый, Сильный, ласковый и самый красивый! Мудрый, серьезный, великодушный, Щедрый, веселый, хозяин радушный. Самый талантливый, немного таинственный, Стильный, загадочный, в чувствах — неистовый. Счастье мое, с Днём рожденья тебя! Крепко целую! Половинка твоя.

***

С тобой мне уютно, тепло и легко,

И каждой минутке я рада.

За счастьем не нужно ходить далеко –

Оно улыбается рядом!

И руку подаст, и подставит плечо.

Я вся в его ласковой власти.

Любимый, меня обними горячо,

Ведь ты моя гордость и счастье!

А я поздравляю с рожденьем тебя,

Желаю, чтоб всё удавалось.

Всем сердцем своим безгранично любя,

Быть лучшей женой постараюсь.

Ты много работаешь и устаёшь.

Но отпуск уж не за горами.

Во мне ты всегда пониманье найдёшь –

Друг другу опора – мы сами.

Когда ты, придя после трудного дня,

Тепло обнимаешь за плечи,

То я понимаю – ты любишь меня,

Мой славный, родной человечек!

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