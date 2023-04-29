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Трогательные поздравления мужу с днем рождения: пожелания в прозе

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
С днем рождения мужу
С днем рождения мужу. Фото pexels.com

Наилучшие пожелания для самого близкого человека

Приближается день рождения мужа. Вы выбрали для него прекрасный подарок, спланировали праздничный вечер. Теперь все, что осталось сделать, это придумать, какое поздравление с днем ​​​​рождения для мужа вы произнесете.

Для самого близкого и любимого человека хочется придумать идеальные пожелания, которые тронут его до глубины души. Иногда подобрать правильные слова поздравлений сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Поэтому "Телеграф" подобрал варианты поздравлений мужу с днем рождения в прозе, которые смогут тронуть именинника до слез.

Поздравления с днем рождения мужу в прозе

Любимый муж! Ты — самый прекрасный мужчина в мире, и я говорю тебе это не только в твой День Рождения. В этот светлый праздник я благодарю твоих родителей, за то что они родили и воспитали такого волшебного человека, а также приняли меня в свою семью. Желаю тебе исполнения всех твоих желаний, добиться твердо поставленных целей, сохранять привлекательность и форму всю жизнь. С днем рождения!

***

С днем рождения, мой муж! Ты для меня больше, чем просто супруг, ты — моя гордость и нежность, мой ангел и герой, моя поддержка и опора, моё вдохновение и счастье. И я искренне желаю тебе всегда оставаться таким смелым, решительным, амбициозным, сильным, добрым, моим единственным и самым лучшим! Дорогой муж, пусть все твои планы успешно реализуются. Я желаю тебе крепкого здоровья, неутомимой энергии, больших возможностей и согревающей любви дорогой семьи! Будь всегда счастливым.

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Пусть твое мужество как крепкая стена, оберегает нас от всего плохого. Я верю в тебя и горжусь твоими успехами, любимый муж. Желаю, чтобы ты всегда чувствовал мою безграничную любовь, трепет и нежность. С днем рождения, родной!

***

Мой единственный и неповторимый муж, с днём рождения! Хочу пожелать тебе настоящего счастья, крепкого здоровья, неимоверного успеха, финансового достатка и огромной удачи. Знаешь, я каждый день благодарю Бога за то, что он подарил мне такого чуткого, заботливого и верного мужа. Спасибо, что ты есть у меня. Я тебя очень люблю!

***

В день, когда мы встретились, я и не знала, что есть Судьба. С тех пор мы неразлучны. Дорогой, я желаю тебе всего того, что пожелала бы и себе: здоровья, долголетия, счастливых детей и внуков, интересной работы и верных друзей. А все неприятности мы преодолеем легко, ведь мы — вместе.

***

Ты мой свет, который даже в глухую тьму рассеивает все плохое. Я хочу, чтобы каждый твой день подпитывался чувствами, моей поддержкой и любовью, заботой и теплом, которое мне хочется тебе дарить без остатка. С днем рождения!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить с днем рождения любимого сына.

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#Праздник #Поздравления #Пожелания #С Днем рождения