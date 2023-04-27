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Поздравление с 18-летием парню: красивые открытки

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
День рождения 18 лет - особый праздник
День рождения 18 лет - особый праздник. Фото telegraf.com.ua

Порадуйте именинника красочным поздравлением

Долгожданное 18-летие. Это день, до которого каждый подросток ведет обратный отсчет и приближения которого не очень хотят родители. Это мост во взрослую жизнь и самый важный возраст среди всех. Родные и близкие постараются сделать все, чтобы для именинника день рождения 18 лет оказался незабываемым.

Красивые открытки с днем рождения парню, которому исполняется 18 лет, заставят его чувствовать себя более особенным, чем он есть на самом деле. Специально для своих читателей "Телеграф" создал подборку, в которой вы найдете поздравление с 18-летием парню в виде открытки. Они станут прекрасным дополнением к пожеланиям в стихах и прозе по случаю совершеннолетия, которые вы также можете найти на нашем сайте.

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Ранее "Телеграф" писал, как прикольно поздравить парня с днем рождения.

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