С совершеннолетием! Лучшие поздравления с 18-летием парню

Интересные варианты пожеланий для парня в день совершеннолетия

18-летие — потрясающий праздник для парней. Это первый год их взрослой жизни и самый драгоценный день рождения из всех. Большинство подростков ждут этого дня, чтобы весело отпраздновать свое 18-летие.

Этот возраст приносит свободу и возможность самостоятельно делать выбор в той или иной ситуации.

"Телеграф" собрал прекрасные сообщения, которыми можно поздравить мальчика с 18-летием. Отправьте одно из них имениннику и подарите ему яркие эмоции.

Поздравление с 18-летием парню

С 18-летием! Желаю решительности, мужества и смелости в достижении целей! Пусть удача станет твоей вечной спутницей, пусть родные поддерживают и помогают, пусть друзья будут верными и настоящими. Пусть все, что будет в твоей жизни, имеет высокое качество. Удачи, любви, добра!

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Поздравляю тебя с 18-летием! Желаю тебе успехов и ярких побед. Стремись вперед, не останавливайся на достигнутом. Желаю крепкого здоровья и силы духа. Относись к себе с заботой и любовью. Желаю оптимизма и жизнелюбия. Радуйся каждому дню, наполняй жизнь смыслом и будь счастлив.

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Поздравляю с 18-летием и хочу пожелать быть по жизни веселым и находчивым парнем, выбирать для себя только то, что тебе по душе, заниматься только тем, что нравится, общаться с теми, кто приятен и любовью наполнять сердца тех, кто дорог.

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Поздравляю с совершеннолетием! Пусть этот возраст открывает новые горизонты и возможности, чтобы ты развивался, рос и работал над собой. Я желаю тебе, чтобы мужество твое затмевало всех вокруг, чтобы сила твоя побеждала беды и плохое настроение.

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Сегодня тебе исполнилось восемнадцать, ты взрослый парень, и это так прекрасно, ведь тебе открыты тысячи различных дорог, ты сможешь покорить любую вершину! Пускай твоя жизнь будет счастливой, наполненной радостью и удачей! Знай, все лучшее впереди!

Поздравления с совершеннолетием парню

Дорогой, поздравляем тебя с совершеннолетием, желаем тебе удач и побед молодости, счастья в любви, самореализации, ярких эмоций, бодрости и позитива.

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С совершеннолетием! Ты целеустремленный парень, поэтому желаю и дальше продолжать идти большими шагами к своей мечте, становиться самым преуспевающим профессионалом и поражать всех вокруг. Удачи тебе на новом жизненном этапе!

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От души поздравляем, тебе уже 18 лет! Желаем тебе покорять вершины. Бери жизнь в свои руки и никогда не пускай ее на самотек. Будь хозяином своей судьбы, оседлай ее и несись вперед сквозь все преграды! С совершеннолетием!

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В день твоего рождения хочется, чтоб ты почувствовал огромное количество внимания, любви и уважения к себе. Будь счастливым и благополучным человеком. Желаю тебе безоблачного будущего!

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С совершеннолетием! Теперь тебе можно без палева покупать алкоголь и сигареты — шутка! Желаю тебе счастья и здоровья! Пускай во всех делах ты будешь выходить победителем и "сухим из воды".

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