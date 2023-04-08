Прикольное поздравление для парня: эти пожелания запомнятся имениннику надолго
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Порадуйте парня веселым поздравлением в честь дня рождения
Юмор часто является лучшим способом поделиться своими лучшими чувствами с человеком, который вам действительно дорог. Ничто не делает день рождения лучше, чем веселый смех и искренняя радость. Поэтому прикольные поздравления парню с днем рождения сделают его праздник особенным и запоминающимся.
Найдите идеальное шуточное пожелание для парня в этой подборке, которую составил "Телеграф".
- С днем рождения! Желаю иметь в жизни миллионные счета, огромное хоромы, красивые машины и такую девушку, чтобы было плевать на счета, хоромы и машины!
- Пусть все в жизни будет офигенно! Желаю любви, радости, позитива, стального здоровья, невероятных эмоций, радости и счастья безграничного изо дня в день! Всегда будь на высоте, наслаждайся каждой минутой наедине или приятным общением!
- Пусть наш именинник получит по заслугам: мешок добра, корзину денег, охапку счастья, куш любви. С днем рождения!
- С днем рождения! Уважаю тебя за бесшабашность, искрометный своеобразный юмор, умение выкрутиться из любой ситуации. Пусть удача всегда сидит на твоем плече.
Прикольное поздравление парню на день рождения
- Желаю тебе мечтать без ограничений, стремиться к космическим высотам. Пусть в этом тебе помогут толстый кошелек, любимая женщина и интересная работа.
- Поздравляю с днем рождения самого замечательного парня! Желаю быть по жизни невероятным везунчиком, веселой душой компании, потрясным джентльменом, предметом женского обожания и мужской зависти. Пусть в кошельке будет много денежных бумажек, и пусть детской непосредственностью будет наполнена душа.
- Пусть деньги, сбившись в стаи, летят к тебе как ураган! Пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман!
- Жизнь человека можно сравнить с полетом падающей звезды, оставляющей яркий след на небе. Пусть твоя жизнь будет такой же продолжительной и пылающей, как этот след. Оставь его в сердцах всех, кто встретится на пути. Пусть от искры твоего костра зажигаются новые звезды. Пусть вино в моем бокале согреет меня так же, как этот огонь.
- Желаю получить самые лучшие подарки, отличного настроения и продолжительного веселья! Исполнения всех самых смелых желаний тебе, любви и внимания близких, радостного настроения и искренних улыбок!
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