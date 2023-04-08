Прикольное поздравление для парня: эти пожелания запомнятся имениннику надолго

Порадуйте парня веселым поздравлением в честь дня рождения

Юмор часто является лучшим способом поделиться своими лучшими чувствами с человеком, который вам действительно дорог. Ничто не делает день рождения лучше, чем веселый смех и искренняя радость. Поэтому прикольные поздравления парню с днем рождения сделают его праздник особенным и запоминающимся.

Найдите идеальное шуточное пожелание для парня в этой подборке, которую составил "Телеграф".

С днем рождения! Желаю иметь в жизни миллионные счета, огромное хоромы, красивые машины и такую девушку, чтобы было плевать на счета, хоромы и машины!

Пусть все в жизни будет офигенно! Желаю любви, радости, позитива, стального здоровья, невероятных эмоций, радости и счастья безграничного изо дня в день! Всегда будь на высоте, наслаждайся каждой минутой наедине или приятным общением!

Пусть наш именинник получит по заслугам: мешок добра, корзину денег, охапку счастья, куш любви. С днем рождения!

С днем рождения! Уважаю тебя за бесшабашность, искрометный своеобразный юмор, умение выкрутиться из любой ситуации. Пусть удача всегда сидит на твоем плече.

Прикольное поздравление парню на день рождения

Желаю тебе мечтать без ограничений, стремиться к космическим высотам. Пусть в этом тебе помогут толстый кошелек, любимая женщина и интересная работа.

Поздравляю с днем рождения самого замечательного парня! Желаю быть по жизни невероятным везунчиком, веселой душой компании, потрясным джентльменом, предметом женского обожания и мужской зависти. Пусть в кошельке будет много денежных бумажек, и пусть детской непосредственностью будет наполнена душа.

Пусть деньги, сбившись в стаи, летят к тебе как ураган! Пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман!

Жизнь человека можно сравнить с полетом падающей звезды, оставляющей яркий след на небе. Пусть твоя жизнь будет такой же продолжительной и пылающей, как этот след. Оставь его в сердцах всех, кто встретится на пути. Пусть от искры твоего костра зажигаются новые звезды. Пусть вино в моем бокале согреет меня так же, как этот огонь.

Желаю получить самые лучшие подарки, отличного настроения и продолжительного веселья! Исполнения всех самых смелых желаний тебе, любви и внимания близких, радостного настроения и искренних улыбок!

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