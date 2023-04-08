Прикольне привітання для хлопця: ці побажання запам’ятаються іменинникові надовго

Порадуйте хлопця веселим вітанням на честь дня народження

Гумор часто є найкращим способом поділитися своїми найкращими почуттями з людиною, яка вам дійсно дорога. Ніщо не робить день народження кращим, ніж веселий сміх і щира радість. Тому прикольні привітання хлопцеві з днем народження зроблять його свято особливим і незабутнім.

Знайдіть ідеальне жартівливе побажання для хлопця у цій добірці, яку склав "Телеграф".

З Днем народження! Бажаю мати в житті мільйонні рахунки, величезні хороми, гарні машини та таку дівчину, щоб було начхати на рахунки, хороми та машини!

Нехай все в житті буде офігенно! Бажаю кохання, радості, позитиву, сталевого здоров’я, неймовірних емоцій, радості та щастя безмежного день у день! Завжди будь на висоті, насолоджуйся кожною хвилиною наодинці або приємним спілкуванням!

Нехай наш іменинник отримає по заслугах: мішок добра, кошик грошей, оберемок щастя, куш кохання. З Днем народження!

З Днем народження! Поважаю тебе за відчайдушність, блискучий своєрідний гумор, вміння викрутитися з будь-якої ситуації. Нехай удача завжди сидить на твоєму плечі.

Прикольне вітання хлопцеві на день народження

Бажаю тобі мріяти без обмежень, прагнути космічних висот. Нехай у цьому тобі допоможуть товстий гаманець, кохана жінка та цікава робота.

Вітаю з днем народження найпрекраснішого хлопця! Бажаю бути неймовірним щасливцем, веселою душею компанії, потрясним джентльменом, предметом жіночого обожнювання та чоловічої заздрості. Нехай у гаманці буде багато грошових папірців, і нехай дитячою безпосередністю буде сповнена душа.

Нехай гроші, збившись у зграї, летять до тебе як буревій! Нехай оточують, нападають і лізуть із нахабством у кишеню!

Життя людини можна порівняти з польотом зірки що падає й залишає яскравий слід на небі. Нехай твоє життя буде таким же тривалим і палким, як цей слід. Залиш його в серцях усіх, хто зустрінеться на дорозі. Нехай від іскри твого вогнища запалюються нові зірки. Нехай вино в моєму келиху зігріє мене так само, як цей вогонь.

Бажаю отримати найкращі подарунки, відмінного настрою та тривалих веселощів! Здійснення всіх найсміливіших бажань тобі, любові та уваги близьких, радісного настрою та щирих усмішок!

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