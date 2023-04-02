З пояснювальної записки після свята: "Не з'явився на роботу тому, що думав, що з'явився…"

Нехай ваш день буде сповнений позитивом!

Підбадьорюємо себе і оточуючих не лише прикольними анекдотами про невдачі окупантів. Навіть попри війну, яку розв’язала країна-агресорка росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивний настрій та почуття гумору.

Цього дня ми публікуємо добірку найкращих анекдотів та жартів про відпочинок, вихідні дні, яка підніме настрій усім нашим читачам. Читаємо і сміємося!

Чоловік і дружина збираються у відпустку. — Дітей відправимо до мами, — каже дружина, — собаку і папугу віддамо тьоті Соні, кішку візьме двірник. Чоловік задумливо дивиться у вікно: — Якщо у квартирі буде так тихо, навіщо взагалі кудись їхати?

У чоловіка на роботі обговорюють майбутню літню відпустку — хто куди полетить. Його колега каже: — А місця в літаку потрібно брати в перших рядах салону. Якщо літак буде падати, візок зі спиртним вперед покотиться.

Знаєте, як за допомогою однієї путівки можна відпочити усім колективом? Слід зібратися та придбати цю путівку для шефа!

Коли працюю без настрою, то все з рук валиться. А коли працюю з запалом — усе з рук випадає. Тільки коли лежу з пляшкою пива в руках, нічого страшного не відбувається. Мабуть, треба кидати роботу, відчуваю ж — не моє це.

Намагаюсь натякнути чоловікові, що дуже хочу на море… Третій день сплю в ластах!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про перше квітня. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!