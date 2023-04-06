Оригінальне привітання з днем народження: незвичайні побажання для хлопця

Скажіть хлопцеві, який він особливий, обсипавши його цікавими привітаннями

День народження хочеться зробити особливо дивовижним святом для іменинника. Що може бути кращим і цікавішим, ніж оригінально привітати хлопця з днем народження? Здивуйте його цікавим подарунком чи незвичайними побажаннями.

У цьому матеріалі "Телеграфа" ви можете вибрати незвичайне привітання з днем народження хлопцеві. Надішліть імениннику будь-яке з них, або використовуйте як натхнення для створення свого унікального привітання.

Оригінальне привітання хлопцеві на день народження

Життя – це книжка. Є люди, котрі її пишуть. Є ті, хто читає і живе так, як хтось прописав. Я бажаю тобі написати свою книгу – яскраву, сповнену вражень, любові, щастя, розуміння. Таку, щоб було що згадати та іншим розповісти! З Днем народження!

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Поспішаю привітати з днем народження красивого, розумного, молодого хлопця. Бажаю завжди бути переможцем, бути першим. Нехай підкоряються гори, здійснюються мрії. Життя нехай буде цікавим, яскравим, насиченим, щасливим. Залишайся таким же сильним, сміливим, мужнім!

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Ти – визнаний майстер підкорення жіночих сердець! Бажаємо тобі перевершити самого себе і розбити те саме єдине серце своїм – так, щоб змішалися уламки, і в кожному залишилася частка іншого! Нехай життя буде схоже на нескінченне свято з нескінченними феєрверками та привітаннями на твою честь, а розуміння та підтримка рідних та близьких забезпечують моральний тил у будь-якій ситуації!

Тебе, такого вродливого, розумного, молодого, поспішаємо привітати з днем народження! Бажаємо завжди бути переможцем, завжди бути першим! Нехай тобі підкоряються всі складні справи, хай справджуються твої мрії. Життя нехай буде цікавим, яскравим і насиченим!

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Високий, красивий і статний цей хлопець, і в такий чудовий, прекрасний день вітаємо з днем його народження. Хочемо побажати бадьорого, міцного духу, стійкості та мужності у вчинках, чіткості та швидкості думки. Нехай підкоряються вершини та олімпи, оточують справжні, надійні друзі.

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Життя людини можна порівняти з польотом зірки що падає і залишає яскравий слід на небі. Нехай твоє життя, друже, буде таким же тривалим і палаючим, як цей слід. Залиш його в серцях усіх, хто зустрінеться на дорозі. Нехай від іскри твого вогнища запалюються нові зірки. Нехай вино в моєму келиху зігріє мене так само як цей вогонь.

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Давай скоріше вип’ємо за твоє щастя! А потім швиденько закусимо та знову вип’ємо за твоє здоров’я! А потім – за удачу! За кохання! За виконання бажань! Коротше, всього тобі найкращого!

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З побажанням ясних і незабутніх днів, сповнених любові близьких і відчуттям нескінченного щастя я дарую тобі ці привітання! Щоб кожна хвилина твого існування рясніла цікавими подіями та яскравими враженнями. А чоловіча харизма, дотепність і позитив — зводили з розуму всіх, хто потрапив під вплив твоєї чарівності! Будь щасливий!

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати із днем народження колишнього хлопця.