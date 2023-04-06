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Оригінальне привітання з днем народження: незвичайні побажання для хлопця

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Оригінальне привітання хлопцеві
Оригінальне привітання хлопцеві. Фото freepik.com

Скажіть хлопцеві, який він особливий, обсипавши його цікавими привітаннями

День народження хочеться зробити особливо дивовижним святом для іменинника. Що може бути кращим і цікавішим, ніж оригінально привітати хлопця з днем народження? Здивуйте його цікавим подарунком чи незвичайними побажаннями.

У цьому матеріалі "Телеграфа" ви можете вибрати незвичайне привітання з днем народження хлопцеві. Надішліть імениннику будь-яке з них, або використовуйте як натхнення для створення свого унікального привітання.

Оригінальне привітання хлопцеві на день народження

Життя – це книжка. Є люди, котрі її пишуть. Є ті, хто читає і живе так, як хтось прописав. Я бажаю тобі написати свою книгу – яскраву, сповнену вражень, любові, щастя, розуміння. Таку, щоб було що згадати та іншим розповісти! З Днем народження!

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Поспішаю привітати з днем народження красивого, розумного, молодого хлопця. Бажаю завжди бути переможцем, бути першим. Нехай підкоряються гори, здійснюються мрії. Життя нехай буде цікавим, яскравим, насиченим, щасливим. Залишайся таким же сильним, сміливим, мужнім!

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Ти – визнаний майстер підкорення жіночих сердець! Бажаємо тобі перевершити самого себе і розбити те саме єдине серце своїм – так, щоб змішалися уламки, і в кожному залишилася частка іншого! Нехай життя буде схоже на нескінченне свято з нескінченними феєрверками та привітаннями на твою честь, а розуміння та підтримка рідних та близьких забезпечують моральний тил у будь-якій ситуації!

Тебе, такого вродливого, розумного, молодого, поспішаємо привітати з днем народження! Бажаємо завжди бути переможцем, завжди бути першим! Нехай тобі підкоряються всі складні справи, хай справджуються твої мрії. Життя нехай буде цікавим, яскравим і насиченим!

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Високий, красивий і статний цей хлопець, і в такий чудовий, прекрасний день вітаємо з днем його народження. Хочемо побажати бадьорого, міцного духу, стійкості та мужності у вчинках, чіткості та швидкості думки. Нехай підкоряються вершини та олімпи, оточують справжні, надійні друзі.

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Життя людини можна порівняти з польотом зірки що падає і залишає яскравий слід на небі. Нехай твоє життя, друже, буде таким же тривалим і палаючим, як цей слід. Залиш його в серцях усіх, хто зустрінеться на дорозі. Нехай від іскри твого вогнища запалюються нові зірки. Нехай вино в моєму келиху зігріє мене так само як цей вогонь.

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Давай скоріше вип’ємо за твоє щастя! А потім швиденько закусимо та знову вип’ємо за твоє здоров’я! А потім – за удачу! За кохання! За виконання бажань! Коротше, всього тобі найкращого!

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З побажанням ясних і незабутніх днів, сповнених любові близьких і відчуттям нескінченного щастя я дарую тобі ці привітання! Щоб кожна хвилина твого існування рясніла цікавими подіями та яскравими враженнями. А чоловіча харизма, дотепність і позитив — зводили з розуму всіх, хто потрапив під вплив твоєї чарівності! Будь щасливий!

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати із днем народження колишнього хлопця.

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження