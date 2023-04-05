Вітання на день народження колишньому хлопцеві: теплі побажання своїми словами

Незважаючи ні на що привітайте "екса" з його днем

Якщо ви та ваш колишній хлопець залишилися друзями після розставання, привітати його з днем ​​народження — гарна ідея. Так ви зможете виявити повагу та подяку за прожиті разом щасливі моменти.

Якщо у вас все ще є теплі почуття до свого колишнього, і ви хотіли б повернути його, можете використати день народження як можливість надіслати йому романтичні побажання. Можливо таким чином вдасться знову розпалити іскру між вами.

"Телеграф" постарався зібрати такі побажання на день народження колишньому хлопцеві, щоб ви змогли привітати його незалежно від того, у яких стосунках з ним ви зараз.

Вітання з днем народження колишнього

Ти не єдиний мій колишній, але ти напевно єдиний колишній, про розставання з яким я шкодую. З днем ​​народження!

Вітаю з днем ​​народження! Нехай життя твоє буде сповнене спокоєм і добротою. Бажаю тобі йти вперед дорогою життя, досягати поставленої мети, мчати за своєю мрією. Нехай усі звершення будуть нагородою за цілеспрямованість та відвагу. Будь щасливий!

Якби мені довелося повернутися в минуле, я поставила б тебе на перше місце. З днем ​​народження!

Неправі люди, які кажуть, що колишні не можуть залишатися друзями після розставання. Я пишаюся нашою дружбою. З днем ​​народження!

З днем народження колишньому хлопцеві

Нехай наші дороги розійшлися, але я тобі бажаю лише найкращого. Будь коханий, щасливий, успішний. Міцного тобі здоров’я, достатку, миру та добра. Нехай на твоєму шляху трапляються лише добрі люди. З Днем народження!

З днем ​​народження, мій улюблений колишній. Я згадую час, який ми провели разом, і розумію, що ти незамінний. Ти заслуговуєш на краще, тому що ти мій коханий.

Ти залишив свій слід у моєму серці. Нехай тепер ми не разом, але я завжди пам’ятатиму про минуле і радіти всім тим хорошим моментам, що в нас були. Сподіваюся, і ти також. Нехай у твоєму житті буде більше таких зустрічей і людей, про яких ти згадуватимеш з посмішкою. З Днем народження!

Раніше "Телеграф" писав, як привітати з днем народження колегу.