Вітання з днем народження колезі чоловікові: чудові побажання у віршах та прозі

Зібрали побажання з днем народження, які сподобаються всім в офісі

Практично у кожного в житті був момент, коли треба привітати колегу з днем народження і стояло питання — що ж йому побажати. У такій ситуації зазвичай хочеться сказати більше, ніж просто "З днем народження", але водночас бажано обійтися без пафосних фраз.

Легко придумати привітання з днем народження колезі чоловікові, якщо ви з ним близько спілкуєтеся і, можливо, навіть дружите. Але якщо йдеться про побажання для колеги, з яким ви не такі близькі, ситуація може зайти в глухий кут.

Для натхнення "Телеграф" зібрав варіанти привітань із днем народження чоловікові колезі. Крім того, у нас на сайті можна знайти стильні листівки для співробітника чоловіка.

Вітання з днем народження колезі чоловікові у віршах

Нехай цей день подарує Лише приємні моменти, Щастям хай тебе зачарує, Принесе подарунки й презенти. Нехай в роботі все вдається, Позитивом життя ллється, Побільше яскравих подій, Втілення бажань та мрій.

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Всім колективом від душі вітаємо,

Всі робочі труднощі разом долаємо,

Мирного неба вам над головою,

Й надалі залишатися собою,

Таких добрих чоловіків вже дуже мало,

Ніхто не вміє працювати так досконало,

Людського вам щастя бажаємо, достатку,

Від нас вітання на згадку.

Безтурботного вам життя,

Приємного від свята відчуття.

В день народження бажаю Вдачі й успіху в роботі, Щоб ніколи не було Місця у житті турботі. Злагода й достаток В родині нехай панують, Нехай близькі люди Поважають і цінують.

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З днем народження, колего,

Будь успішний та здоровий.

Хай оцінить керівництво,

Преміальних дасть чудових!

Світлих днів, любові, щастя,

Росту гарного в кар’єрі.

Щоб до ніг твоїх кремезних

Пали всі важкі бар’єри!

Шановний колего, зі святом вітаю! Вам зичу прекрасних і легких доріг, В житті тільки добре хай з Вами буває, І щастя хай стелить добро на поріг. Бажаю я Вам долі світлої нині, Успішного злету, чудовій людині! Творіть, процвітайте, радійте завжди, Вам зичу, колего, з роси і води!

Вітання колезі чоловікові у прозі

Дорогий наш колего! Ми раді привітати вас з днем народження та побажати всього найкращого: здоров’я та довголіття, удачі та успіхів. Нехай ваша праця принесе вам блага, які ніколи не вичерпаються, а життєвий шлях буде легким, і його ніколи не затьмарять біди та прикрості. Вітаємо!

Дозвольте від імені всього нашого колективу привітати вас із вашим святом! Від щирого серця ми бажаємо вам щастя, відмінного здоров’я і душевної рівноваги. А ще ми хочемо побажати сімейного щастя та відсутності матеріальних проблем. Нехай раз і на все життя вас міцно обійме удача, щоби щодня балувати здійсненням надій та іншими приємними моментами. З Днем народження!

Ми з тобою чудово спрацювалися! Ти – не лише цінний співробітник, майстер своєї справи, а й добрий друг. Бажаю, щоб рух вгору кар’єрними сходами був легким і приємним. Нехай удома на тебе завжди чекають найулюбленіші та найрідніші люди, зігріваючи своїм теплом!

Від щирого серця бажаю, щоб робота в нашому дружньому колективі приносила тобі задоволення і завжди гідно винагороджувалася! Бажаю тобі завзяття та життєлюбства! Нехай у тебе буде все, що належить мати щасливій людині: здоров’я, удача, позитивний настрій, фінансове та сімейне щастя!

Привітати Вас із днем народження – це радість та честь для нас. Адже Ви – по праву шановна і просто золота людина. Нехай Ваше велике серце, що любить, не знає тривог. Нехай Ваші очі світяться від щастя. Щиро бажаємо Вам усіх скарбів та благ всесвіту!

Як чудово, що ти – частина нашої команди! З тобою приємно працювати та спілкуватися. Ти маєш не тільки великий досвід і вміння справлятися з усіма поставленими завданнями, але й відмінним почуттям гумору. Я бажаю, щоб начальство цінувало та всіляко заохочувало тебе, щоб гроші текли до тебе річкою, а нові креативні ідеї у твоїй голові ніколи не закінчувалися!

Раніше "Телеграф" розповідав, як гарно привітати із днем народження колегу жінку.