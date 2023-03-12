Поздравления с днем рождения коллеге мужчине: отличные пожелания в стихах и прозе

Собрали пожелания с днем рождения, которые понравятся всем в офисе

Практически у каждого в жизни был момент, когда нужно поздравить коллегу с днем рождения и стоял вопрос — что же пожелать ему. В такой ситуации обычно хочется сказать больше, чем просто "С днем рождения", но в то же время желательно обойтись без пафосных фраз.

Легко придумать поздравление с днем рождения коллеге мужчине, если вы с ним близко общаетесь и может быть даже дружите. Но если речь идет о пожеланиях для коллеги, с которым вы не так близки, ситуация может зайти в тупик.

Для вдохновения "Телеграф" собрал варианты поздравлений с днем рождения мужчине коллеге. Кроме того, у нас на сайте можно найти стильные поздравительные открытки для сотрудника мужчины.

Поздравления с днем рождения коллеге мужчине в стихах

Сегодня, в ваш праздник, хочу пожелать, Чтобы планы и цели могли вдохновлять, Улыбки дарили вам люди вокруг, Был счастьем окутан ваш жизненный путь. Достаток пусть в жизни пребудет всегда, Сюрпризы и радость подарит судьба, Удача сопутствует вам в начинаниях, Исполнятся все поскорее желания.

***

Пусть день рожденья принесет

Лишь радость и удачу,

Карьера пусть лишь вверх идет,

Зарплата с ней в придачу!

Пусть на идеи и мечты

Хватает вдохновения.

Будь счастлив, добр и будь здоров.

Коллега, с днем рождения!

Меньше дел Вам и отчетов — Больше отдыха и сна. Чтоб любимая работа Много денег принесла. Чтоб начальник не тревожил, Лишь хвалил, не огорчал, Вам зарплату приумножил, Чтоб подрос Ваш капитал. Выдал Вам путевку к морю, Разрешил в обед вздремнуть. И вообще, не знайте горя, Пусть счастливым будет путь. Вас, коллега, с днем рождения! Радости, веселых дней. И любви, и вдохновения, Чтобы было всё окей!

***

С днем рождения, коллега!

Высоту бери с разбега.

Будь веселым, позитивным

И всегда во всём активным!

Пусть душа любовью дышит,

Тело пусть здоровьем пышет.

Пусть все сбудутся надежды,

А друзья во всём поддержат.

Принимай от коллектива

Пожеланье быть счастливым!

Поздравление коллеге мужчине в прозе

Дорогой наш коллега! Мы рады поздравить вас с днём рождения и пожелать всего наилучшего: здоровья и долголетия, удачи и успехов. Пусть ваш труд принесёт вам блага, которые никогда не иссякнут, а жизненный путь будет лёгким, и его никогда не омрачат беды и горести. Поздравляем!

Разрешите от лица всего нашего коллектива поздравить вас с вашим праздником! От всей души мы желаем вам счастья, отличного здоровья и душевного равновесия. А ещё мы хотим пожелать семейного благополучия и отсутствия материальных проблем. Пусть раз и на всю жизнь вас крепко обнимет удача, чтобы ежедневно баловать исполнением надежд и другими приятными моментами. С днём рождения!

Мы с тобой отлично сработались! Ты – не только ценный сотрудник, мастер своего дела, но и хороший друг. Желаю, чтобы движение вверх по карьерной лестнице было лёгким и приятным. Пусть дома тебя всегда ждут самые любимые и родные люди, согревая своим теплом!

От всей души желаю, чтобы работа в нашем дружном коллективе приносила тебе удовольствие и всегда достойно вознаграждалась! Желаю тебе упорства и жизнелюбия! Пусть у тебя будет всё, что положено иметь счастливому человеку: здоровье, удача, позитивный настрой, финансовое и семейное благополучие!

Поздравить Вас с днём рождения – это радость и честь для нас. Ведь Вы – по праву уважаемый и просто золотой человек. Пусть Ваше большое, любящее сердце не знает тревог. Пусть Ваши глаза светятся от счастья. Искренне желаем Вам всех сокровищ и благ мироздания!

Как здорово, что ты – часть нашей команды! С тобой приятно работать и общаться. Ты обладаешь не только большим опытом и умением справляться со всеми поставленными задачами, но и отличным чувством юмора. Я желаю, чтобы начальство ценило и всячески поощряло тебя, чтобы деньги текли к тебе рекой, а новые креативные идеи в твоей голове никогда не заканчивались!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво поздравить с днем рождения коллегу женщину.