Поздравления с днем рождения коллеге мужчине: отличные пожелания в стихах и прозе
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Собрали пожелания с днем рождения, которые понравятся всем в офисе
Практически у каждого в жизни был момент, когда нужно поздравить коллегу с днем рождения и стоял вопрос — что же пожелать ему. В такой ситуации обычно хочется сказать больше, чем просто "С днем рождения", но в то же время желательно обойтись без пафосных фраз.
Легко придумать поздравление с днем рождения коллеге мужчине, если вы с ним близко общаетесь и может быть даже дружите. Но если речь идет о пожеланиях для коллеги, с которым вы не так близки, ситуация может зайти в тупик.
Для вдохновения "Телеграф" собрал варианты поздравлений с днем рождения мужчине коллеге. Кроме того, у нас на сайте можно найти стильные поздравительные открытки для сотрудника мужчины.
Поздравления с днем рождения коллеге мужчине в стихах
Сегодня, в ваш праздник, хочу пожелать,
Чтобы планы и цели могли вдохновлять,
Улыбки дарили вам люди вокруг,
Был счастьем окутан ваш жизненный путь.
Достаток пусть в жизни пребудет всегда,
Сюрпризы и радость подарит судьба,
Удача сопутствует вам в начинаниях,
Исполнятся все поскорее желания.
***
Пусть день рожденья принесет
Лишь радость и удачу,
Карьера пусть лишь вверх идет,
Зарплата с ней в придачу!
Пусть на идеи и мечты
Хватает вдохновения.
Будь счастлив, добр и будь здоров.
Коллега, с днем рождения!
Меньше дел Вам и отчетов —
Больше отдыха и сна.
Чтоб любимая работа
Много денег принесла.
Чтоб начальник не тревожил,
Лишь хвалил, не огорчал,
Вам зарплату приумножил,
Чтоб подрос Ваш капитал.
Выдал Вам путевку к морю,
Разрешил в обед вздремнуть.
И вообще, не знайте горя,
Пусть счастливым будет путь.
Вас, коллега, с днем рождения!
Радости, веселых дней.
И любви, и вдохновения,
Чтобы было всё окей!
***
С днем рождения, коллега!
Высоту бери с разбега.
Будь веселым, позитивным
И всегда во всём активным!
Пусть душа любовью дышит,
Тело пусть здоровьем пышет.
Пусть все сбудутся надежды,
А друзья во всём поддержат.
Принимай от коллектива
Пожеланье быть счастливым!
Поздравление коллеге мужчине в прозе
- Дорогой наш коллега! Мы рады поздравить вас с днём рождения и пожелать всего наилучшего: здоровья и долголетия, удачи и успехов. Пусть ваш труд принесёт вам блага, которые никогда не иссякнут, а жизненный путь будет лёгким, и его никогда не омрачат беды и горести. Поздравляем!
- Разрешите от лица всего нашего коллектива поздравить вас с вашим праздником! От всей души мы желаем вам счастья, отличного здоровья и душевного равновесия. А ещё мы хотим пожелать семейного благополучия и отсутствия материальных проблем. Пусть раз и на всю жизнь вас крепко обнимет удача, чтобы ежедневно баловать исполнением надежд и другими приятными моментами. С днём рождения!
- Мы с тобой отлично сработались! Ты – не только ценный сотрудник, мастер своего дела, но и хороший друг. Желаю, чтобы движение вверх по карьерной лестнице было лёгким и приятным. Пусть дома тебя всегда ждут самые любимые и родные люди, согревая своим теплом!
- От всей души желаю, чтобы работа в нашем дружном коллективе приносила тебе удовольствие и всегда достойно вознаграждалась! Желаю тебе упорства и жизнелюбия! Пусть у тебя будет всё, что положено иметь счастливому человеку: здоровье, удача, позитивный настрой, финансовое и семейное благополучие!
- Поздравить Вас с днём рождения – это радость и честь для нас. Ведь Вы – по праву уважаемый и просто золотой человек. Пусть Ваше большое, любящее сердце не знает тревог. Пусть Ваши глаза светятся от счастья. Искренне желаем Вам всех сокровищ и благ мироздания!
- Как здорово, что ты – часть нашей команды! С тобой приятно работать и общаться. Ты обладаешь не только большим опытом и умением справляться со всеми поставленными задачами, но и отличным чувством юмора. Я желаю, чтобы начальство ценило и всячески поощряло тебя, чтобы деньги текли к тебе рекой, а новые креативные идеи в твоей голове никогда не заканчивались!
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