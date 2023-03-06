Какие праздники украинцы любят больше всего (и это не 8 марта): социолог рассказал о новых трендах

Владимир Паниотто рассказал "Телеграфу" об изменении предпочтений за годы войны, и какой праздник точно уже можно отменять

Несмотря на то, что в Украине любой государственный праздник во время военного положения является обычным рабочим днем, многие граждане и гражданки все равно намерены отмечать 8 марта.

Хотя относительно уместности этого уже несколько недель продолжаются "баталии" в соцсетях, а также проходил опрос в "Дии". Там пользователей спросили, нужно ли отменить 8 марта или все же оставить Международный женский день как государственный праздник. Напомним также, ранее в парламент группа авторов внесла законопроект, который предлагает убрать из украинского календаря три праздничных даты, среди которых — 8 марта.

Владимир Паниотто, президент Киевского международного института социологии, доктор философских наук рассказал "Телеграфу", как за последнее десятилетие изменилось отношение украинцев к 8 марта и стоит ли его вообще оставлять/не оставлять госпраздником.

— Какие общественные настроения можно отметить в связи с празднованием в Украине 8 марта, и как война повлияла на отношение украинцев к этому празднику?

— Общественные настроения меняются очень существенно. Действительно, если мы рассмотрим динамику отношения к 8 марта, то в 2013 году для примерно половины населения Украины (49%) он был самым любимым праздником. Именно такое количество респондентов во время социологического исследования на вопрос, какой для вас наиболее важный и любимый праздник, ответили, что именно 8 марта.

Затем в 2020 году было уже 40%. В 2021 г. – 33%. А сейчас — 25%. То есть, для четверти населения страны это любимый праздник. Есть также разница между мужчинами и женщинами. Не очень большая, но все же. Для 27% женщин 8 марта является самым любимым праздником, а для мужчин – 23%.

Разговоры идут по поводу празднования/не празднования, но на мой взгляд, у нас много дискуссий по этому поводу. Мне кажется, пока есть люди, для которых 8 марта любимый праздник, то его нужно праздновать. Пусть у людей будет этот праздник. Он не является каким-то таким "совковым". Это международный праздник. Да, его праздновали в Советском Союзе, и что с того?! На это могу сказать, что Рождество или Пасху будет праздновать страна-агрессор. И что дальше? Мы по этому поводу должны отказываться и от этих праздников?

Кстати, Пасха и Рождество — два самых любимых праздника украинцев. Примечательно также, что День Независимости Украины (24 августа) и День защитника/защитницы Украины (14 октября) потеснили по симпатиям Новый год. Раньше на третьем месте был Новый год, а сейчас этот праздник оказался на 5-м после Дня Независимости и Дня защитников.

До того, во время предыдущих исследований, эти два праздника были в конце списка любимых среди украинцев. Правда, в 2014 году они несколько поднялись в рейтинге – с того момента к ним улучшилось отношение граждан.

На мой взгляд, 8 марта нужно отмечать, пока празднующих его людей не станет меньше 10%. Например, тех украинцев, для которых любимым остается День труда (1 мая), сейчас 5%. Еще год назад было 12%. Вот День труда уже нет смысла праздновать или делать его государственным праздником. Кто хочет, конечно, может его праздновать, ведь это тоже международный день.

Однако напомню, сейчас вообще военное положение и все выходные дни на праздники отменили. Перенос праздничных дней на будни также отменен. Следовательно, 8 марта на период военного положения не должно быть выходным днем, согласно Закону Украины (№2352-IX).

— Насколько репрезентативным является опрос о судьбе 8 марта, который проводило Минцифры в приложении "Дия"?

— Конечно, этот опрос не может быть репрезентативным. Потому что число пользователей "Дии" существенно отличается от общего количества граждан. Приложением пользуется около 50% украинцев, но те, кто отвечает в "Дии", в основном моложе, какое-то их количество не имеет высшего образования и т.д. То есть фактически мы теряем мнение около 40% граждан.

Проще провести социологическое исследование на две тысячи респондентов, а не на миллионы, и получить более точную информацию об отношении населения.

Но для некоторых категорий населения оно репрезентативно.

— Не много ли в Украине до войны было государственных праздников? Ведь иностранцы из западных стран иногда удивлялись, как так можно ежегодно терять столько дней на празднования с отдыхом вместо работы и генерации капитала. Если говорить о Новом годе, то раньше половина января у нас фактически выпадала из нормального ритма жизни страны. А если добавить еще 8 марта, Пасху и так далее, выходил примерно месяц общественного релакса…

— Кстати, добавлю еще, что День победы тоже фактически уходит в прошлое. У нас где-то 30% его считали любимым праздником (данные на 2021 год). Сейчас он больше ассоциируется с советским периодом, и теперь 9 мая считают праздничным только 13% граждан. Поэтому День победы тоже, видимо, отойдет.

Что касается количества праздников, то мне кажется, в других странах тоже много празднуют. Хотя в разных странах – по-разному. К примеру, в Соединенных Штатах очень короткие отпуска, и т.д.

Относительно того, как украинцы относятся к сокращению праздников во время войны, мы такой вопрос респондентам не задавали, но, судя по всему, положительно.

Если говорить об уменьшении праздников в мирное время, сомневаюсь, что гражданам это понравится. Хотя кто знает, возможно, и закрепятся эти изменения. Нам трудно сказать сейчас, какие изменения, которые произошли в стране, сохранятся, а какие не сохранятся после войны. Понятно, что некоторые тенденции (отношение к россиянам, отношение к россии или Беларуси) будут сохраняться одно-два поколения. Еще это зависит от того, что дальше там будет (в этих странах и какие будут последствия войны для Украины. — Авт.).

Может быстро измениться отношение и к президенту в зависимости от того, что дальше будет происходить. Во-первых, чем и как закончится война, а во-вторых, что потребуется сделать после войны.

Поэтому не знаю, нужно ли сокращать количество праздников, или не надо. У респондентов мы об этом не спрашивали.

Отметим, полное название праздника 8 марта – Международный день борьбы за права женщин и международный мир (согласно решению ООН от 1977 года). Эта международная дата ежегодно отмечается в память о культурных, политических и социально-экономических достижениях женщин.

Темой этой даты также является движение за права человека, выделяя права женщин и привлекая внимание к таким вопросам, как гендерное равенство, сексизм, репродуктивные права и насилие в отношении женщин. Начинался как социалистический политический праздник, и смешанный в культуре многих стран, прежде всего в Европе (особенно в блоке стран СССР). В течение 20 века отмечалось в СССР и странах соцлагеря как государственный праздник. Считается самым значительным из феминистических праздников.

8 марта осталось государственным праздником и выходным днем во многих постсоветских странах и государствах третьего мира: Азербайджан, Ангола, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Армения, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Эритрея, Замбия, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, Куба, Лаос, Молдова, Монголия, россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.