Опрос в "Дии": стало известно, сколько украинцев проголосовали за выходной 8 марта

Более миллиона украинцев проголосовали за то, чтобы праздник 8 марта остался выходным днем

Недавно в приложении "Дия" запустили новый опрос о 8 марта среди украинцев. Участие в голосовании приняли 2,1 миллиона человек.

Об этом в понедельник, 6 марта, в своем Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, отметив, что более 1,3 миллиона респондентов (около 62%) проголосовали за то, что бы оставить 8 марта выходным днем. Также он поблагодарил всех, кто проявил активность и неравнодушие, приобщившись к голосованию.

"Более 2,1 млн украинцев приняли участие в опросе о 8 марта в "Дии". Невероятный результат. Наш рекорд. Большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн голосов. Благодарен всем, кто голосует и помогает нам строить электронную демократию. Делаем все, чтобы государство учитывало мнение каждого украинца", — написал Федоров.

По словам министра, результаты голосования в "Дии" парламент будет учитываться при рассмотрении и последующем принятии соответствующего законопроекта.

Кроме этого, Федоров призвал украинцев присоединиться и к другому опросу "Укрзализныци", а именно дерусификации названия Юго-Западной железной дороги.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинцы голосовали за день празднования Рождества Христова.