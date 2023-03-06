Опитування в "Дії": стало відомо, скільки українців проголосували за вихідний 8 березня

Більше мільйона українців проголосували за те, щоб свято 8 березня залишилося вихідним днем

Нещодавно у застосунку "Дія" запустили нове опитування про 8 березня серед українців. Участь у голосуванні взяли 2,1 мільйона осіб.

Про це у понеділок, 6 березня, у своєму Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, зазначивши, що понад 1,3 мільйона респондентів (майже 62%) проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем. Також він подякував усім, хто проявив активність і небайдужість, долучившись до голосування.

"Понад 2,1 млн українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в "Дії". Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним — 1,3 млн голосів. Вдячний усім, хто голосує і допомагає нам будувати електронну демократію. Робимо все, щоб держава враховувала думку кожного українця", — написав Федоров.

За словами міністра, результати голосування у "Дії" парламент враховуватиме під час розгляду та подальшого ухвалення відповідного законопроєкту.

Окрім цього, Федоров закликав українців долучитися й до іншого опитування щодо "Укрзалізниці", а саме дерусифікації назви Південно-Західної залізниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українці голосували за день святкування Різдва Христового.