Опитування щодо 8 березня запущено у "Дії": українцям пропонують проголосувати

Опитування триватиме до 6 березня

В Україні міркують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Замість Міжнародного жіночого дня пропонують відзначати День української жінки (25 лютого), проте питання про те, чи залишати 8 березня офіційним вихідним, чи зробити його робочим днем залишається відкритим.

У зв’язку з цим у "Дія" з’явилося нове опитування.

"Продовжуємо розвивати електронну демократію в Дії. Запускаємо нове опитування", — повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, зараз у парламенті вирішується питання щодо 8 березня — залишити його офіційним вихідним або зробити робочим днем.

Завдяки "Дія" українці можуть взяти участь у вирішенні цього питання. Федоров зазначив, що кожен відданий голос буде враховано перед ухваленням відповідного законопроекту.

"Потрібна ваша допомога. Кожен голос у "Дія" врахують перед ухваленням законопроекту. Опитування триватиме з 28 лютого по 6 березня. Приєднуйтесь", — каже Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому саме в день народження Лесі Українки хочуть встановити День української жінки.

Також ми повідомляли про те, що українці у "Дії" відповіли, коли хочуть святкувати Різдво.