Опрос насчет 8 марта запущен в "Дії": украинцам предлагают проголосовать

Опрос продлится по 6 марта

В Украине решается, что делать с праздником 8 марта после нашей победы. Вместо Международного женского дня предлагают отмечать День украинской женщины (25 февраля), однако вопрос о том, оставлять 8 марта официальным выходным или сделать его рабочим днем, остается открытым.

В связи с этим в "Дія" появился новый опрос.

"Продолжаем развивать электронную демократию в Дії. Запускаем новый опрос", — сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, сейчас в парламенте решается вопрос о 8 марта — оставить его официальным выходным или сделать рабочим днем.

Благодаря "Дії" украинцы могут принять участие в решении этого вопроса. Федоров отметил, что каждый отданный голос будет учтен перед принятием соответствующего законопроекта.

"Нужна ваша помощь. Каждый голос в "Дії" учтут перед принятием законопроекта. Опрос продлится с 28 февраля по 6 марта. Присоединяйтесь", — говорит Федоров.

Напомним, ранее мы писали о том, почему именно в день рождения Леси Украинки хотят установить День украинской женщины.

Также мы сообщали о том, что украинцы в "Дії" ответили, когда хотят праздновать Рождество.