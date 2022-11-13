"Ненавижу коммунистов. Нас заставляли праздновать день рождения Сталина": чешский тренер излил душу

Зденек Земан бежал из Чехословакии в Италию

Знаменитый футбольный тренер Зденек Земан вспомнил свою жизнь в Чехословакии при коммунистах. И рассказал, как пропадали его соседи.

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"Я ненавидел коммунистов. А как же их ненавидел мой отец! На другом этаже жил чемпион мира по хоккею. Он думал о том, чтобы не возвращаться с одного из заграничных турне. О намерениях хоккеиста узнали, он был арестован. Снова мы увидели его через пять лет.

Нас заставляли праздновать дни рождения Сталина и Ленина, но я никогда не носил красный галстук", – цитирует Земана Corriere dello Sport.

Зденек Земан родился в мае 1947 года в Праге. В 1968 году вместе с сестрой Ермилой он с помощью дяди переехал в Палермо, спасаясь от Пражской весны.

За свою карьеру Земан работал тренером в таких клубах, как "Лацио", "Рома", "Фенербахче", "Наполи", "Црвена Звезда"…

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