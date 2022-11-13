"Ненавиджу комуністів. Нас змушували святкувати день народження Сталіна": чеський тренер розповів про наболіле

Зденек Земан утік із Чехословаччини до Італії

Знаменитий футбольний тренер Зденек Земан згадав своє життя у Чехословаччині за комуністів. І розповів, як пропадали його сусіди.

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"Я ненавидів комуністів. А як же їх ненавидів мій батько! На іншому поверсі жив чемпіон світу з хокею. Він думав про те, щоб не повертатися з одного із закордонних турне. Про наміри хокеїста дізналися, він був заарештований. Знову ми побачили його через п’ять років.

Нас змушували святкувати дні народження Сталіна та Леніна, але я ніколи не носив червону краватку”, – цитує Земана Corriere dello Sport.

Зденек Земан народився у травні 1947 року у Празі. У 1968 році разом із сестрою Єрмилою він за допомогою дядька переїхав до Палермо, рятуючись від Празької весни.

За свою кар’єру Земан працював тренером у таких клубах, як "Лаціо", "Рома", "Фенербахче", "Наполі", "Црвена Звєзда".

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