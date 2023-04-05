Поздравления на день рождения бывшему парню: теплые пожелания своими словами

Несмотря ни на что поздравьте "экса" с его днем

Если вы и ваш бывший парень остались друзьями после расставания, поздравить его с днем ​​​​рождения — хорошая идея. Так вы сможете проявить уважение и благодарность за прожитые вместе счастливые моменты.

Если вы все еще испытываете к своему бывшему теплые чувства, и хотели бы вернуть его, вы можете использовать день рождения как возможность отправить ему романтические пожелания. Возможно таким образом получится снова разжечь искру между вами.

"Телеграф" постарался собрать такие пожелания на день рождения бывшему парню, чтобы вы смогли поздравить его независимо от того, в каких отношениях с ним вы находитесь сейчас.

Поздравление с днем рождения бывшему

Ты не единственный мой бывший, но ты определенно единственный бывший, о расставании с которым я жалею. С днем ​​рождения!

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь твоя будет наполнена спокойствием и добротой. Желаю тебе идти вперед по дороге жизни, достигать поставленных целей, мчать за своей мечтой. Пусть все свершения будут наградой за целеустремленность и отвагу. Будь счастлив!

Если бы мне пришлось вернуться в прошлое, я бы поставил тебя на первое место. С днем ​​рождения!

Неправы люди, которые говорят, что бывшие не могут оставаться друзьями после расставания. Я горжусь нашей дружбой. С днем ​​рождения!

С днем рождения бывшему парню

Пусть наши дороги разошлись, но я тебе желаю только самого лучшего. Будь любим, счастлив, успешен. Крепкого тебе здоровья, достатка, мира и добра. Пусть на твоем пути встречаются лишь хорошие люди. С днем рождения!

С днем ​​рождения, мой любимый бывший. Я вспоминаю время, которое мы провели вместе, и понимаю, что ты незаменим. Ты заслуживаешь лучшего, потому что ты мой любимый.

Ты оставил свой след в моём сердце. Пусть теперь мы не вместе, но я всегда буду помнить о прошлом и радоваться всем тем хорошим моментам, что у нас были. Надеюсь, и ты тоже. Пусть же в твоей жизни будет побольше таких встреч и людей, о которых ты будешь вспоминать с улыбкой. С днем рождения!

Ранее "Телеграф" писал, как поздравить с днем рождения коллегу.