Из объяснительной записки после праздника: "Не явился на работу потому, что думал, что явился…"

Пусть ваш день будет полон позитива!

Ободряем себя и окружающих не только прикольными анекдотами о неудаче оккупантов. Даже несмотря на войну, которую развязала страна-агрессорша россия, украинцы ни на миг не потеряли уверенности в своей победе, позитивного настроения и чувство юмора.

В этот день мы публикуем подборку лучших анекдотов и шуток об отдыхе, выходных днях, которые поднимут настроение всем нашим читателям. Читаем и смеемся!

Муж и жена собираются в отпуск. — Детей отправим к маме, — говорит жена, — собаку и попугая отдадим тете Соне, кошку возьмет дворник. Мужчина задумчиво смотрит в окно: — Если в квартире будет так тихо, зачем вообще куда-нибудь ехать?

У мужа на работе обсуждают предстоящий летний отпуск – кто куда улетит. Его коллега говорит: – А места в самолете нужно брать в первых рядах салона. Если самолет будет падать, тележка со спиртным вперед покатится.

Знаете, как с помощью одной путевки можно отдохнуть всем коллективом? Следует собраться и купить эту путевку для шефа!

Когда работаю без настроения, то все из рук валится. А когда работаю с энтузиазмом — все из рук выпадает. Только когда лежу с бутылкой пива в руках, ничего страшного не происходит. Наверное, надо бросать работу, чувствую же — это не мое.

Пытаюсь намекнуть мужу, что очень хочу на море. Третий день сплю в ластах!

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про первое апреля. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!