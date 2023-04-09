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Поздравления с днем рождения парню: самые теплые пожелания для любимого

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Наилучшие пожелания для возлюбленного
Наилучшие пожелания для возлюбленного. Фото pexels.com

Любимый будет тронут вашим вниманием

Любимого человека сложнее всего поздравлять с днем рождения. В особенный день не хочется произносить банальные пожелания, но и переборщить с эмоциями — тоже не вариант.

Наша подборка пожеланий поможет вам подобрать нужные слова, чтобы поздравить с днем рождения любимого парня. Мы подготовили самые нежные и добрые варианты поздравлений в прозе. Выбирайте наиболее подходящее для вас.

Трогательные пожелания любимому человеку на день рождения

  • Мой любимый, единственный, верный защитник и ласковый друг! Ты стал моей жизнью, и в твой День рождения мне очень хочется подарить тебе половину моего собственного счастья! Я желаю тебе быть сильным не только телом, но и душой! Верь, что все будет хорошо, что тебя ждут только удача, исполнение желаний и, конечно же, наша любовь!
  • Я так рада, что ты есть у меня, мой самый любимый и самый желанный парень на земле. Ты для меня прекрасней и лучше всех. Сегодня у тебя личный праздник. Пусть он принесёт тебе удачу и хорошее настроение. Поздравляю тебя от всей души, и желаю огромного счастья. Пускай надежда, вера и любовь всегда сопровождают тебя, пусть судьба всегда улыбается тебе. Пусть каждый обычный день превратится для тебя в праздник. Крепкого здоровья тебе, большой светлой, красивой любви, везения и успехов во всём.
  • Самое главное и самое сильное чувство – любовь. Я в этом убедилась, когда встретила тебя, мой самый любимый человек на земле. Когда ты рядом, всё вокруг кажется цветущим и радостным. Милый, от всего сердца поздравляю тебя с днём рождения. Пусть все твои мечты сбудутся непременно, пусть удача открывает тебе дверь. Желаю крепкого здоровья тебе, много счастливых дней в году. Будь, всегда храним судьбой. Пусть дорога жизни будет светлою и длинной – длинною. Пусть добрый ангел всегда оберегает тебя.
  • Я очень рада, что однажды ты появился в моей жизни. Я уже не могу представить свою жизнь без тебя. Пускай все, о чем ты мечтаешь, не заставляет себя долго ждать. Пускай все к чему стремишься ты, всегда идет тебе навстречу. Пусть моя любовь тебя вдохновляет на красивые и благородные поступки, пусть твоя удача никогда от тебя не отступает.

Пожелания любимому парню на день рождения своими словами

  • Мой самый любимый и самый родной, поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе здоровья, успехов, удач и везения, легких дорог! Чтоб друзья тебя никогда не предавали! Ты мой самый красивый и самый желанный!
  • Любимый! Поздравляю тебя с Днем рождения! Ты для меня самый дорогой человек на земле, с тобой мне хорошо и приятно! Желаю тебе всего самого хорошего, чтобы наша любовь не угасла!
  • Любимый, поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе оставаться всегда таким веселым, энергичным и мужественным! Спасибо за то, что ты есть! Я тебя люблю!
  • Мой родной, ласковый человек. Ни у кого нет таких нежных и ласковых губ, таких красивых глаз. Мне хочется утонуть в твоих бездонных глазах, и растаять от твоего ласкового прикосновения. С Днем Рождения, милый, единственный.

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