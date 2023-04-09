Вітання з днем народження хлопцеві: найтепліші побажання для коханого

Коханий буде зворушений вашою увагою

Кохану людину найскладніше вітати з днем народження. У особливий день не хочеться вимовляти банальні побажання, але й перебрати з емоціями — теж не варіант.

Наша добірка побажань допоможе вам підібрати потрібні слова, щоби привітати з днем народження коханого хлопця. Ми підготували найніжніші та найдобріші варіанти привітань у прозі. Вибирайте найбільш слушне для вас.

Зворушливі побажання коханій людині на день народження

Мій коханий, єдиний, вірний захисник та лагідний друг! Ти став моїм життям і у твій День народження мені дуже хочеться подарувати тобі половину мого власного щастя! Я бажаю тобі бути сильним не лише тілом, а й душею! Вір, що все буде добре, що на тебе чекають лише успіх, здійснення бажань і, звичайно ж, наше кохання!

Я така рада, що ти є в мене, мій найбажаніший хлопець на землі. Ти для мене прекрасніший і найкращий. Сьогодні маєш особисте свято. Нехай воно принесе тобі удачу та гарний настрій. Вітаю тебе від щирого серця, і бажаю величезного щастя. Нехай надія, віра і кохання завжди супроводжують тебе, нехай доля завжди посміхається тобі. Нехай кожен звичайний день перетвориться для тебе на свято. Міцного здоров’я тобі, великого світлого, красивого кохання, везіння та успіхів у всьому.

Найголовніше і найсильніше почуття – кохання. Я в цьому переконалася, коли зустріла тебе, мій найголовніший чоловік на землі. Коли ти поруч, все довкола здається квітучим і радісним. Любий, від щирого серця вітаю тебе з днем народження. Нехай усі твої мрії збудуться неодмінно, нехай удача відчиняє тобі двері. Бажаю міцного здоров’я тобі, багато щасливих днів на рік. Будь завжди зберігаємо долею. Нехай шлях життя буде світлим і довгим-довгим. Нехай добрий ангел завжди оберігає тебе.

Я дуже рада, що одного разу ти з’явився у моєму житті. Я вже не можу уявити своє життя без тебе. Нехай усе, про що ти мрієш, не змушує довго чекати. Нехай все чого прагнеш ти, завжди йде тобі назустріч. Нехай моє кохання тебе надихає на гарні та благородні вчинки, нехай твій успіх ніколи від тебе не відступає.

Побажання коханому на день народження своїми словами

Мій найулюбленіший і найрідніший, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі здоров’я, успіхів, удач та везіння, легких доріг! Щоб друзі тебе ніколи не зраджували! Ти мій найкрасивіший і найбажаніший!

Коханий! Вітаю тебе з днем народження! Ти для мене найдорожча людина на землі, з тобою мені добре та приємно! Бажаю тобі всього найкращого, щоб наше кохання не згасло!

Коханий, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі залишатися завжди таким веселим, енергійним та мужнім! Спасибі за те що ти є! Я тебе люблю!

Моя рідна, ласкава людина. Ніхто не має таких ніжних і лагідних губ, таких красивих очей. Мені хочеться потонути у твоїх бездонних очах і розтанути від твого ласкавого дотику. З Днем Народження, милий, єдиний.

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