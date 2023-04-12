З повноліттям! Найкращі привітання з 18-річчям хлопцю

Цікаві варіанти побажань для хлопця у день повноліття

18-річчя — приголомшливе свято для хлопців. Це перший рік їхнього дорослого життя та найдорожчий день народження з усіх. Більшість підлітків чекають на цей день, щоб весело відсвяткувати своє 18-річчя.

Цей вік приносить свободу та можливість самостійно робити вибір у тій чи іншій ситуації.

"Телеграф" зібрав чудові повідомлення, якими можна привітати хлопчика із 18-річчям. Надішліть одне з них імениннику і подаруйте йому яскраві емоції.

Вітання з 18-річчям хлопцеві

З 18-річчям! Бажаю рішучості, мужності та сміливості у досягненні цілей! Нехай удача стане твоєю вічною супутницею, нехай рідні підтримують і допомагають, нехай друзі будуть вірними та справжніми. Нехай усе, що буде у твоєму житті, має високу якість. Удачі, кохання, добра!

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Вітаю тебе із 18-річчям! Бажаю тобі успіхів та яскравих перемог. Йди вперед, не зупиняйся на досягнутому. Бажаю міцного здоров’я та сили духу. Бажаю оптимізму та життєлюбства. Радуйся кожному дню, наповнюй життя змістом і будь щасливий.

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Вітаю з 18-річчям і хочу побажати бути по життю веселим і винахідливим хлопцем, вибирати для себе тільки те, що тобі до душі, займатися лише тим, що подобається, спілкуватися з тими, хто приємний та любов’ю наповнювати серця тих, хто дорогий.

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Вітаю з повноліттям! Нехай цей вік відкриває нові горизонти та можливості, щоб ти розвивався, ріс та працював над собою. Я бажаю тобі, щоб твоя мужність затьмарювала всіх навколо, щоб сила твоя перемагала біди та поганий настрій.

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Сьогодні тобі виповнилося вісімнадцять, ти дорослий хлопець, і це так чудово, адже тобі відкрито тисячі різних доріг, ти зможеш підкорити будь-яку вершину! Нехай твоє життя буде щасливим, наповненим радістю та удачею! Знай, все найкраще попереду!

Вітання з повноліттям хлопцеві

Дорогий, вітаємо тебе з повноліттям, бажаємо тобі успіхів і перемог молодості, щастя в коханні, самореалізації, яскравих емоцій, бадьорості та позитиву.

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З повноліттям! Ти цілеспрямований хлопець, тому бажаю й надалі продовжувати йти великими кроками до своєї мрії, ставати найуспішнішим професіоналом і вражати всіх довкола. Успіху тобі у новому життєвому етапі!

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Щиро вітаємо, тобі вже 18 років! Бажаємо тобі підкорювати вершини. Бери життя у свої руки й ніколи не пускай його на самоплив. Будь господарем своєї долі, осідлай її та мчи вперед крізь усі перепони! З повноліттям!

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У день твого народження хочеться, щоб ти відчув величезну кількість уваги, любові та поваги до себе. Будь щасливою людиною. Бажаю тобі безхмарного майбутнього!

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З повноліттям! Тепер тобі можна без палева купувати алкоголь та цигарки, — жартую! Бажаю тобі щастя та здоров’я! Бажаю у всіх справах виходити переможцем і "сухим із води".

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